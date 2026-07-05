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Partenera lui Dorian Popa a făcut senzație cu ultima apariție. Ținuta sexy nu a trecut neobservată

De: David Ioan 05/07/2026 | 21:44
Partenera lui Dorian Popa a făcut senzație cu ultima apariție. Ținuta sexy nu a trecut neobservată
Partenera lui Dorian Popa a făcut senzație cu ultima apariție. Ținuta sexy nu a trecut neobservată
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Dorian Popa și partenera lui au deschis oficial sezonul de vară, alegând litoralul drept prima lor destinație. Cuplul a plecat spre mare imediat ce temperaturile au devenit greu de suportat, preferând să se refugieze în stațiunea Mamaia Nord, loc frecventat anual de numeroase vedete.

Artistul, care se bucură de stabilitate financiară și de o relație solidă, trăiește o perioadă liniștită pe plan personal. După despărțirea de fosta iubită, acesta și-a găsit echilibrul alături de Andreea, femeia care i-a devenit soție pe 24 aprilie, într-o ceremonie fastuoasă ce a atras atenția mediului online.

Partenera lui Dorian Popa a făcut senzație cu ultima apariție

Ajunși la mare, Dorian Popa și soția lui au fost surprinși în ipostaze relaxate, specifice vacanței.

Foto: Instagram

Vloggerul a filmat-o pe Andreea în timp ce se pregătea să ajungă pe plajă, purtând o rochie neagră, transparentă, sub care se vedea costumul de baie, iar silueta ei a atras toate privirile.

Foto: Instagram

Într-un interviu acordat presei, Dorian Popa a explicat că mariajul nu i-a schimbat rutina sau modul de viață. Artistul a povestit că și-a cumpărat verigheta imediat după ce a cerut-o pe Andreea, purtând-o chiar înainte ca modelul ei să fie gata. Singura diferență pe care o observă este percepția celor din jur, care îl consideră acum un bărbat așezat.

„Nu s-a schimbat absolut deloc viața mea după căsătorie. Ba mai mult decât atât, după momentul în care am cerut-o în căsătorie pe Andreea, eu mi-am și luat verigheta, pentru că a ei era în comandă. I-am spus: > Și a zis: >. Nu am simțit o schimbare anume (n.r. de când poartă verigheta), dar simt că lumea mă privește ca pe un bărbat așezat”, a declarat Dorian Popa.

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