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Dorian Popa, cadou de sute de mii de euro pentru soția sa: ”Știu ce își dorește!”

De: Alina Drăgan 26/06/2026 | 21:10
Dorian Popa, cadou de sute de mii de euro pentru soția sa: ”Știu ce își dorește!”
Dorian Popa, cadou de sute de mii de euro pentru soția sa
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Viața de bărbat însurat îi priește lui Dorian Popa, iar artistul îi pregătește acum soției sale o surpriză de proporții. A fost cât se poate de atent la dorințele partenerei sale și face tot posibilul să i le îndeplinească. Dorian Popa îi pregătește un cadou generos Andreei, pentru care trebuie să scoată din buzunar sute de mii de euro. Ce își dorește Andreea?

În luna aprilie a acestui an, Dorian Popa și Andreea au făcut nunta. Deși nu s-au schimbat multe după căsătorie, cei doi sunt acum în al nouălea cer și se bucură din plin de viața de soț și soție.

„Nu s-a schimbat absolut deloc viața mea după căsătorie. Ba mai mult decât atât, după momentul în care am cerut-o în căsătorie pe Andreea, eu mi-am și luat verigheta, pentru că a ei era în comandă. I-am spus: Te supără dacă o port din ziua în care am cumpărat-o? Și a zis: «Nu». Nu am simțit o schimbare anume (n.r. de când poartă verigheta), dar simt că lumea mă privește ca pe un bărbat așezat”, a declarat Dorian Popa, la Știrile Antena Stars.

Dorian Popa, cadou de sute de mii de euro pentru soția sa

Viața de bărbat însurat îi priește lui Dorian Popa, iar artistul îi pregătește acum soției sale o surpriză de proporții. Artistul a fost atent la dorințele Andreei și este hotărât să i le îndeplinească. Se pare că iubirea este mare, căci Dorian Popa nu se uită la bani atunci când vine vorba despre fericirea soției sale.

Mai exact, cadoul pe care Dorian Popa vrea să îl ofere este unul de lux. Vorbim despre un Rolls-Royce coupe, electric. Se pare că de ceva timp Andreea își dorește o astfel de mașină, iar artistul speră ca în curând să îi îndeplinească dorința.

„Eu îmi doresc să-i fac cadou un Rolls-Royce, știu ce își dorește, îi place, și sper ca atunci când va fi doamna doctor, dar doamna doctor, dacă Dumnezeu mă ajută, să pot să-i fac cadou un Rolls-Royce.

În primul rând o să fie o mașină a familiei, ea conduce toate mașinile din familie, am putea să le schimbăm, ar fi mișto. Și eu sunt un mare fan al acestei mașini. Aș vrea să iau unul electric, coupe”, a mărturisit Dorian Popa, în cadrul unui podcast.

 

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