Ce a primit să mănânce Marian din Brașov la „ultra all-inclusive” în Bulgaria, într-o hotel de 5 stele din Sunny Beach: „Concediu făcut praf!”

Un turist român s-a dus la ultra all-inclusive în Bulgaria. Acesta a fost dezamăgit de experiența avută, inclusiv de mâncarea pe care a primit-o. Supărat pe agenția de turism, a făcut o postare în mediul online, acolo unde povestea prin ce a trecut.

Marian, un român din Brașov, a plecat în vacanță în Bulgaria, la un hotel de 5 stele, la ultra all-inclusive. Doar că zilele care trebuiau să fie un prilej de relaxare s-au transformat în clipe de coșmar. El a povestit pe rețelele de socializare despre experiența sa.

Acesta a fost supărat pe agenția de turism cu care a ales să coopereze, însă cel mai dezamăgit a fost de mâncarea pe care a primit-o. Reacțiile internauților nu au întârziat să apară, exprimându-și părerea.

Ce a primit să mănânce un turist român la ultra all-inclusive în Bulgaria

Bulgaria este una dintre cele mai căutate destinații de vacanță, în special când vine vorba de opțiunile all-inclusive sau ultra all-inclusive. Sunny Beach adună în fiecare an mii de turiști, așa cum s-a întâmplat și în acest sezon estival. Cu toate acestea, pot exista și experiențe mai neplăcute. În cazul lui Marian, un român din Brașov, aflat în concediu la un hotel de 5 stele, cel mai dezamăgitor a fost mâncarea.

El a povestit pe rețelele de socializare că a primit pâine mucegăită, iar asta a fost suficient ca concediul său să fie compromis. În postarea sa, bărbatul a dat vina pe agenția de turism cu care a colaborat, dar și pe hotelul la care a fost cazat.

Concediu făcut praf!, a scris Marian în mediul online.

Cum au reacționat internauții

Reacțiile nu au întârziat să apară. Astfel, internauții și-au spus părerea. În timp ce unii susțin că nu agenția de turism este vinovată pentru cele întâmplate, alții spun că au mai fost cazați la hotelul respectiv și nu au întâmpinat probleme de acest fel.

„Ce treabă are agenția de voiaj cu mâncarea de la hotel?” / „Ce treabă are agenția?” / „Ți-a dat agenția pâine mucegăită??? Iar hotelul e chiar ok…” / „Dacă vă referiți la mâncare, cred că vina aparține restaurantului, nu? Agenția poate fi responsabilă cu hotelul (și aici e discutabil). Cine credeți că dorește să aibă asemenea neplăceri? E păcat de noi turiștii care ne dorim o vacanță minunată. Fiecare cu norocul lui” , sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de internauți.

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