BANCUL ZILEI | „Hai că mai vorbim mâine!”

Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagoniștii de astăzi poartă o discuție târziu în noapte. Deznodământul este hilar.
– Hai că mai vorbim mâine că eu la 6 trebuie să mă dau jos din pat.
– Eu mă dau jos din pat la 3 și nu mă mai plâng.
– Ești nebun? De ce la 3?
– Păi mereu zic unu, doi și la trei mă dau jos din pat, tu de ce dracu numeri până la 6?
Bulă merge la medic și este luat în primire:
– Care e problema ta, tinere?
– Vedeți, visez de două săptămâni găini care joacă fotbal… Vreau să scap de aceaste vise.
– Mda… i-a aceste pastile începând de azi și nu o să mai visezi găini care joacă fotbal!
– Pot să încep să le iau mâine?
– De ce?
– Păi, vedeți… azi e finala și nu vreau să o pierd.
Gheorghe şi Maria la Mamaia:
– No, Mărie, dragă, hai mai iute că am găsit un loc liber pă plajă, aci aproape de apă! strigă Gheorghe, asudat tot.
– Vin amu, Gheorghe, vin! Da’ ia seamă, nu-s cam scumpe șezlongurile astea cu umbrelă de stuf?
— Apăi, am întrebat pe băiatul ăla de la bar și o zis că-i o sută de lei pe zi. Ne dă și-o apă caldă inclusă.
― No, și tu i-ai dat banii, Gheorghe? Că doar noi stăm numa’ două ceasuri, nu toată ziua!
— Păi nu i-am dat, Mărie, că m-am socotit eu bine în mintea mea de ardelean.
— Și ce-ai făcut, măi omule, unde stăm amu?
— No, i-am dat numa’ zece lei și i-am zis că eu nu stau pe șezlong, numa’ mă țin de marginea lui cu mâna și stau în picioare!
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