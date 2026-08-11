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BANCUL ZILEI | „Hai că mai vorbim mâine!”

De: Alina Drăgan 11/08/2026 | 16:24
BANCUL ZILEI | Hai că mai vorbim mâine!
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Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagoniștii de astăzi poartă o discuție târziu în noapte. Deznodământul este hilar.

– Hai că mai vorbim mâine că eu la 6 trebuie să mă dau jos din pat.

– Eu mă dau jos din pat la 3 și nu mă mai plâng.

– Ești nebun? De ce la 3?

– Păi mereu zic unu, doi și la trei mă dau jos din pat, tu de ce dracu numeri până la 6?

Bulă merge la doctor

Bulă merge la medic și este luat în primire:

– Care e problema ta, tinere?

– Vedeți, visez de două săptămâni găini care joacă fotbal… Vreau să scap de aceaste vise.

– Mda… i-a aceste pastile începând de azi și nu o să mai visezi găini care joacă fotbal!

– Pot să încep să le iau mâine?

– De ce?

– Păi, vedeți… azi e finala și nu vreau să o pierd.

Alte bancuri amuzante

Gheorghe şi Maria la Mamaia:

– No, Mărie, dragă, hai mai iute că am găsit un loc liber pă plajă, aci aproape de apă! strigă Gheorghe, asudat tot.

– Vin amu, Gheorghe, vin! Da’ ia seamă, nu-s cam scumpe șezlongurile astea cu umbrelă de stuf?

— Apăi, am întrebat pe băiatul ăla de la bar și o zis că-i o sută de lei pe zi. Ne dă și-o apă caldă inclusă.

― No, și tu i-ai dat banii, Gheorghe? Că doar noi stăm numa’ două ceasuri, nu toată ziua!

— Păi nu i-am dat, Mărie, că m-am socotit eu bine în mintea mea de ardelean.

— Și ce-ai făcut, măi omule, unde stăm amu?

— No, i-am dat numa’ zece lei și i-am zis că eu nu stau pe șezlong, numa’ mă țin de marginea lui cu mâna și stau în picioare!

 

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