BANC | Bula și nevasta hiper-geloasă

Începe ziua cu zâmbetul pe buze! CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota 10. Bulă și Bubulina au o discuție tare haioasă despre gelozie.
– Bulă, de ce zici că sunt geloasă?
– Bubulino, ești cea mai geloasă femeie din lume.
– Dovedește!
– Mai ții minte când ne-am căsătorit, ce scandal mi-ai făcut la starea civilă, pe motiv că nu sunt cu tine în poza din buletin?!
La un momend dat văd un bordel. Ştrulă:
– Intru şi eu să văd cum este!
Iese peste 15 minute şi spune:
– Bulă, este naşpa bă, mai bună este nevastă-mea.
Intră şi Bulă, iese şi el peste 15 minute.
Bulă: – Ai dreptate, mai bună este nevastă-ta!
– Mamă, eşti o femeie norocoasă!
După care maică-sa îl întreabă:
– De ce, fiule?
Bulă îi răspunde:
– Nu trebuie să-mi mai cumperi alte cărţi anul acesta că am rămas tot în aceeaşi clasă!
– Recrut, ce-i cu ochiul dumitale?
– E un ochi artificial…
– Şi din ce e făcut un ochi artificial?
– Din sticla, domnule ofiţer.
– Da, logic trebuie să şi vezi prin el!
A doua zi când vine:
– Unde ai fost, Bulă? Întreabă profesoara
– Am fost cu vaca la taur, doamna profesoară!
-Bine, Bulă, dar nu putea să facă taică-tu lucrul ăsta?
– Ba da, dar taurul o face mai bine!
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