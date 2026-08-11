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BANC | Bula și nevasta hiper-geloasă

De: Irina Vlad 11/08/2026 | 07:20
BANC | Bula și nevasta hiper-geloasă
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Începe ziua cu zâmbetul pe buze! CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota 10. Bulă și Bubulina au o discuție tare haioasă despre gelozie.

– Bulă, de ce zici că sunt geloasă?
– Bubulino, ești cea mai geloasă femeie din lume.
– Dovedește!
– Mai ții minte când ne-am căsătorit, ce scandal mi-ai făcut la starea civilă, pe motiv că nu sunt cu tine în poza din buletin?!

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Bulă și Ștrulă mergeu pe stradă

La un momend dat văd un bordel. Ştrulă:

– Intru şi eu să văd cum este!

Iese peste 15 minute şi spune:

– Bulă, este naşpa bă, mai bună este nevastă-mea.

Intră şi Bulă, iese şi el peste 15 minute.

Bulă: – Ai dreptate, mai bună este nevastă-ta!

La sfârşitul anului scolar Bulă îi spune mamei sale:

– Mamă, eşti o femeie norocoasă!

După care maică-sa îl întreabă:

– De ce, fiule?

Bulă îi răspunde:

– Nu trebuie să-mi mai cumperi alte cărţi anul acesta că am rămas tot în aceeaşi clasă!

Ofiţerul de la centrul de recrutare îl întreabă pe Bulă:

– Recrut, ce-i cu ochiul dumitale?

– E un ochi artificial…

– Şi din ce e făcut un ochi artificial?

– Din sticla, domnule ofiţer.

– Da, logic trebuie să şi vezi prin el!

Bulă absentează o zi de la şcoală.

A doua zi când vine:

– Unde ai fost, Bulă? Întreabă profesoara

– Am fost cu vaca la taur, doamna profesoară!

-Bine, Bulă, dar nu putea să facă taică-tu lucrul ăsta?

– Ba da, dar taurul o face mai bine!

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