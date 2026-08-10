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Bancul începutului de săptămână | Detectorul de minciuni

De: Alina Drăgan 10/08/2026 | 20:00
Bancul începutului de săptămână | Detectorul de minciuni
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Specialiștii spun că râsul face minuni pentru sănătate, așa că nu trebuie să tracă nicio zi fără o porție copioasă de râs. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi este un copil care vrea să afle de la tatăl său ce înseamnă un poligraf.

– Tată ce este un poligraf?

– Poligraful este un detector de minciuni.

– Cum adică?

– Adică dacă tu spui o minciună el știe că ai mințit.

– Aaaaa, la fel ca mama.

Vasile și Costel la o bere

Vasile și Costel la o bere:

— Măi Costele, am auzit că ai fost la doctorul ăla scump de la Iași ca să slăbești, că te făcuseși cât un dulap cu trei uși! zice Vasile la o bere.

— Am fost, măi cumătre, am fost… Mi-o dat o dietă modernă, de-i spune „intermitentă”, zice Costel oftând de foame.

— Ș-apoi cum vine asta, măi băiatule? Ce ai voie să mănânci în dieta asta de la oraș?

— Păi mi-o zis așa: timp de opt ore pe zi am voie să mănânc orice, iar restul de șaisprezece ore nu am voie să pun nimic în gură, doar apă plată!

— Păi și funcționează, măi creștine? Te simți mai ușor după o săptămână de regim?

— Apăi, cum să-ți spun… În alea opt ore mănânc de rup, de nu mai poate nevasta să facă față cu gătitul!

— Păi și în restul de șaisprezece ore ce faci, măi Costele, cum reziști fără mâncare?

— Ei, cum să rezist… În restul de șaisprezece ore dorm neîntors, că dacă mă trezesc din greșeală, mănânc și frigiderul cu tot cu magneții de pe el!

Alte bancuri amuzante

Soacra către ginere:

— No, ginerică, am auzit că nevastă-ta, duduia de fiică-mea, te cam pune la respect prin casă, zise soacra, zâmbind pe sub mustață.

— Apăi, mamă soacră, nu-i chiar așa… Ne înțelegem omenește, fiecare face ce știe mai bine, răspunde Gheorghe.

— Ioi, măi băiatule, lasă că știu eu! Că și taică-său, Dumnezeu să-l ierte, tot așa făcea: când strigam la el, fugea direct sub pat!

— No, vedeți? Vezi că structural suntem diferiți, mamă soacră?

— Cum adică sunteți diferiți, măi Gheorghe? Tot bărbați sunteți amândoi!

— Apăi, când strigă fiică-ta la mine, eu nu fug sub pat ca socru-meu… Eu o trimit direct pe ea la mămica ei, să mai învețe bunele maniere!

 

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