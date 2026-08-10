Temperatura la care este reglat frigiderul poate face diferența atât când vine vorba despre siguranța alimentelor, cât și despre consumul de energie. Dacă aparatul este setat prea „cald”, alimentele perisabile se pot altera mai repede, iar o temperatură mult prea scăzută poate duce la înghețarea anumitor produse și la un consum inutil de electricitate.

Specialiștii recomandă o valoare simplă, pe care ar trebui să o aibă în vedere orice gospodărie.

Temperatura ideală pentru frigider

Pentru păstrarea alimentelor în condiții de siguranță, temperatura din frigider ar trebui menținută la cel mult 4°C, ideal în jurul valorii de 2-4°C. Această temperatură încetinește dezvoltarea microorganismelor și ajută la menținerea alimentelor perisabile în condiții corespunzătoare.

În cazul congelatorului, recomandarea este diferită: temperatura optimă este de aproximativ -18°C. Prin urmare, nu este necesar să setezi frigiderul la cea mai scăzută temperatură posibilă.

De ce nu este indicat să depășești 4-5°C

O temperatură mai ridicată poate favoriza dezvoltarea bacteriilor și a altor microorganisme care pot duce la alterarea alimentelor sau, în anumite situații, la toxiinfecții alimentare. Specialiștii în siguranță alimentară recomandă păstrarea frigiderului la 4°C sau mai puțin, în timp ce temperaturile de peste această limită pot reduce timpul în care anumite produse rămân în condiții optime.

Bacteriile se dezvoltă rapid în ceea ce este cunoscut drept „zona de pericol” pentru alimente, cuprinsă aproximativ între 4,4°C și 60°C. Tocmai de aceea, menținerea unei temperaturi scăzute în frigider este esențială pentru produsele perisabile.

Ce înseamnă cifrele de pe butonul frigiderului

Nu toate frigiderele îți arată temperatura în grade Celsius. Unele modele au un selector numerotat, de exemplu de la 1 la 5 sau de la 1 la 7. Atenție însă: o cifră mai mare nu înseamnă neapărat aceeași temperatură pe toate modelele. La multe aparate, treapta mai mare înseamnă o răcire mai intensă, însă modul în care funcționează selectorul diferă de la un producător la altul.

De aceea, dacă vrei să știi cu exactitate câte grade sunt în frigider, nu este suficient să te uiți la poziția butonului. Cea mai sigură metodă este folosirea unui termometru pentru frigider, care măsoară temperatura reală din interior. De asemenea, manualul aparatului poate oferi informații importante despre semnificația fiecărei trepte.

Temperatura influențează factura la energie

Setarea frigiderului are impact și asupra consumului de electricitate. Cu cât temperatura aleasă este mai scăzută, cu atât aparatul trebuie să muncească mai mult pentru a o menține. Compresorul, componenta responsabilă de răcire, poate porni mai des și poate funcționa pentru perioade mai lungi atunci când frigiderul este setat la o temperatură foarte joasă.

Astfel, răcirea excesivă poate însemna un consum mai mare de energie fără un avantaj real pentru păstrarea alimentelor. De aceea, pentru utilizarea de zi cu zi, este recomandat să nu setezi frigiderul la o temperatură mai mică decât este necesar.

Cum poți reduce și mai mult consumul

Temperatura nu este singurul factor care influențează câtă energie consumă frigiderul. Și modul în care îl folosești contează. Deschiderea frecventă sau prelungită a ușii permite aerului cald din încăpere să pătrundă în interior. Aparatul trebuie apoi să funcționeze mai intens pentru a readuce temperatura la nivelul setat.

Un alt obicei care poate crește consumul este introducerea alimentelor foarte fierbinți direct în frigider. Preparatele ar trebui lăsate să se răcorească înainte de a fi depozitate, pentru a evita încălzirea inutilă a interiorului aparatului.

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