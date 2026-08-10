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Mark Zuckerberg, în centrul unui nou scandal după ce superiahtul său ar fi ignorat o navă aflată în dificultate în apropiere de Alaska

De: Daniel Matei 10/08/2026 | 19:38
Mark Zuckerberg, în centrul unui nou scandal după ce superiahtul său ar fi ignorat o navă aflată în dificultate în apropiere de Alaska
Sursa foto: Profimedia/Colaj CANCAN
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Mark Zuckerberg este implicat într-o nouă controversă după ce superiahtul său ar fi ignorat o navă aflată în dificultate în largul coastelor Alaskăi. O persoană aflată la bordul ambarcațiunii care avea nevoie de ajutor susține că echipajul iahtului miliardarului nu ar fi intervenit, însă reprezentanții fondatorului Meta resping acuzațiile.

Incidentul a avut loc în apropierea coastelor Alaskăi, unde o navă care se rămăsese fără combustibil a transmis un apel pentru ajutor. Potrivit The Guardian, în zonă se afla și superiahtul Launchpad, asociat fondatorului Meta, Mark Zuckerberg.

Mark Zuckerberg, în centrul unui nou scandal

Potrivit relatării unei persoane aflate pe nava care avea probleme, echipajul acesteia a solicitat ajutor în timp ce se afla în largul Alaskăi. Un alt vas ar fi intervenit ulterior pentru a acorda asistență.

Situația a atras atenția deoarece în zonă se afla Launchpad, superiahtul de aproximativ 118 metri asociat lui Mark Zuckerberg. Nava este una dintre cele mai impresionante ambarcațiuni private din lume și este estimată la 300 de milioane de dolari.

Superiahtul lui Mark Zuckerberg nu a reacționat

Zuckerberg, directorul general al Meta Platforms, compania care deține Facebook și Instagram, nu se afla la bord în momentul incidentului, a declarat un purtător de cuvânt pentru Forbes.

Potrivit presei, o ambarcațiune de aproximativ 6,4 metri a rămas fără combustibil între Petersburg și Juneau, iar operatorii unei nave de croazieră aflate mai departe decât iahtul lui Zuckerberg au venit în ajutor.

„Sunt într-o croazieră în Alaska, la bordul unei nave de mici dimensiuni, împreună cu fiul meu. Aseară, barca noastră a salvat o ambarcațiune rămasă în derivă și, aparent, am făcut asta după ce Paza de Coastă a contactat prin radio iahtul lui Mark Zuckerberg, care era mai aproape, iar echipajul a refuzat în repetate rânduri să răspundă. Când căpitanul a anunțat acest lucru, aproape toți pasagerii au început să huiduie”, a scris pe Bluesky un pasager al navei Wilderness Legacy, operată de UnCruise Adventures.

Ce spun reprezentanții miliardarului

Brian Baker, purtător de cuvânt al lui Zuckerberg și al soției sale, Priscilla Chan, a declarat pentru Forbes că cei doi nu se aflau la bordul navei de lux. Echipajul iahtului opera pe un alt canal radio, a explicat Baker pentru Forbes.

„Operațiunea de asistență era deja în desfășurare” în momentul în care membrii echipajului au verificat transmisiunea, a precizat el.

Launchpad este un superiaht de aproximativ 118 metri, construit pentru Zuckerberg și livrat în 2024. Nava dispune de mai multe facilități de lux și poate găzdui un număr important de persoane.

Superiahtul a atras atenția și în trecut datorită valorii sale, estimată la aproximativ 300 de milioane de dolari. Nava este însoțită, de asemenea, de o ambarcațiune de suport, Wingman, utilizată pentru transportul unor echipamente și activități nautice.

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