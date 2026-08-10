Cine este, de fapt, Anna și cum l-a ”smintit” pe pensionarul MApN care i-a scris numele pe stâncă. Povestea „interzisă” care se ascunde în spatele graffitiului de pe Transfăgărășan

Unele gesturi de iubire aduc nu doar zâmbete și fluturi în stomac, ci și amenzi usturătoare, cum a fost cazul bărbatului care a decis să își declare iubirea pentru „Anna” direct pe o stâncă. Sigur că primele întrebări au fost: cine este îndrăgostitul de pe Transfăgărășan, dar și cine este Anna, femeia pentru care bărbatul riscă o amendă usturătoare. Cu ce se ocupă bărbatul care a considerat să își pună sentimentele pe stâncă în loc să i le declare în față, dar și cum a început relația cu Anna, aflați în rândurile următoare. Povestea este cu adevărat fabuloasă și mult mai întortocheată decât v-ați fi gândit. Am putea spune clar: interzisă! CANCAN.RO are toate detaliile și vi le prezintă cu lux de amănunte.

Anna a fost numele care a răsunat zilele acestea pe internet după ce un bărbat a decis să îi scrie numele cu grafitti pe Transfăgărășan. Gestul, care la prima vedere părea desprins dintr-o poveste de dragoste, a stârnit reacții puternice. În timp ce imaginile cu bărbatul cocoțat pe stâncă au făcut rapid înconjurul internetului, întrebările care stăteau pe buzele tuturor erau: Cine este Anna și care e povestea din spatele gestului?! Noi le vom elucida astăzi pe ambele.

Povestea interzisă dintre Anna și bărbatul care i-a scris numele cu grafitii pe Transfăgărășan

Povestea pare să ascundă mai mult decât o simplă declarație de iubire. În spatele numelui scris mare pe stâncă s-ar afla o relație extraconjugală, începută într-un context neașteptat. Se pare că domnul Mihai, un pensionar MApN în vârstă de 55 de ani, cu soție și copil major, a început o relație extraconjugală cu Anna, o ucraineancă stabilită în România din 2022, la scurt timp după ce Războiului din Ucraina a început. Anna a venit în țară cu fiul ei, care la vremea respectivă avea 17 ani, în timp ce soțul ei a rămas în țara lor să lupte pe front. Între timp, ea s-a stabilit la noi în țară cu fiul lor, ea a devenit instructor de fittness și și-a deschis și lucrează la un salon, fiind manichiuristă. Ai spune că cele două joburi i-ar fi îndeajuns să se întrețină pe ea și pe fiul ei. Ei bine, se pare că nu.

De la declarații pe stâncă, la vacanțe în doi

Conform surselor CANCAN.RO, Anna ar mai ciupi de ici, de colo ( adică de la domni potent financiar) și câțiva bănuți, pentru timpul petrecut împreună. Unul dintre acești bărbați de pe lista ei ar fi Mihai, îndrăgostitul care are nevastă și copil acasă. Cei doi au avut parte de o vacanță recentă în Croația acolo unde s-au fotografiat în aceleași ipostaze. În plus, se pare că domnul este un bun fotograf, căci blonda are numeroase poze din locațiile în care au fost împreună.

Remarcăm că domnișoara Anna arată bine, nici nu ai spune că este mama unui tânăr de 20 de ani. Are abdomenul tonifiat, iar imaginile cu ea o arată în localuri de lux, semn că se respectă. Deci, nu ne miră că i-a picat cu tronc și lui Mihai. Probabil că ucraineanca primește atenție din partea domnilor, deci gestul bărbatului de a-i scrie numele pe stâncă are o explicație.

Așadar, se pare că povestea de iubire din spatele gestului cu grafitti este mult mai întortocheată decât ne-am fi așteptat. Nu are neapărat legătură cu iubirea, ci mai degrabă cu pasiunea… pasiunea pe care un pensionar a făcut-o pentru o ucraineancă blondă, sexy și dornică de atenție. Și, dacă îi oferă și o viață bună, nici nu mai contează detaliile de genul: soția de acasă sau soțul care luptă în război. Vorba aceea, cine suntem noi să judecăm?!

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