Daniel Onoriu, anchetat după ce a înscenat un accident pentru despăgubiri + Fosta soție îi pregătește următoarea lovitură! „I-a plăcut la pușcărie și vrea să se întoarcă”

Daniel Onoriu caută problemele cu lumânarea, sau mai bine zis, „libertatea nu-i face bine”, așa cum a spus și Isabela Onoriu, pe care am contactat-o după ce am aflat isprava pe care a făcut-o fostul pilot de raliuri. Și când spunem ispravă nu ne referim la o mică greșeală, ci la un presupus dosar stufos cu fraudă, înșelăciune privind asigurările, fals in înscrisuri și multe altele. Implicați ar fi și un polițist de la IPJ Dâmbovița, dar și un alt inculpat cu dosar complex privind fraudele cu accidente fictive și multe altele. Și, ca și cum asta nu ar fi fost suficient, Daniel Onoriu a contactat-o și pe fosta lui soție, Isabela, deși are interdicție, așadar șansele să revină în penitenciar îi sunt mai mult decât favorabile. CANCAN.RO are toate detaliile, dar și declarațiile în exclusivitate ale Isabelei Onoriu.

La începutul anului, Daniel Onoriu abia ce fusese eliberat condiționat din penitenciarul Rahova, acolo unde și-a ispășit pedeapsa pentru că a încălcat ordinul de protecție pe care fosta lui soție, Isabela Onoriu, l-a obținut. Chiar noi vă prezentam primele imagini cu el după ce devenise un om liber ( vezi aici), dar și detalii despre divorțul de cea de-a treia soție care îi pregătise și ea o întâlnire cu judecătorii (vezi aici detalii). Se pare că, vrea, nu vrea, nepotul lui Gabi Luncă are drumul bătătorit spre închisoare. Spunem asta pentru că acesta ar fi implicat într-un dosar de fraudă, înșelăciune privind asigurările, fals în acte, iar noi avem toate detaliile.

Daniel Onoriu este anchetat pentru fraudă cu accidente fictive

Totul ar fi început la scurt timp după ce Daniel Onoriu a ieșit din spital în urma accidentului pe care l-a suferit. Potrivit declarației sale, pe 3 martie acesta ar fi fost externat din Spitalul Floreasca. Starea sa de sănătate era precară și nu se putea deplasa singur, aflându-se în scaun cu rotile, astfel că motocicleta sa zăcea în garaj. Este vorba despre un Suzuki GSXR pe care acesta îl deținea. În urmă cu ceva timp, un apropiat de-ai săi care se ocupa cu fraudarea asigurărilor, i-a propus lui Daniel să facă o „combinație”. Mai exact, să înceneze un accident cu motocicleta pe care acesta o deținea pentru a primi despăgubiri de la companiile de asigurări.

Cei doi au ajuns la un service din Ciolpani acolo unde motocicleta lui Onoriu a fost colantată. Au fost scoase piese bune de pe ea și înlocuite cu diverse piese lovite, iar din roșu cu alb, motocicleta devenise roșu și negru. Practic motocicleta devenise recuzită pentru înscenarea unui accident. La scurt timp, au înscenat un accident în Crevedia, iar aici ar fi intrat pe fir un al treilea complice: un polițist din Ilfov care ar fi făcut „constatările” accidentului.

Isabela Onoriu face declarații exclusive: „M-a contactat din nou! Pare că vrea să revină la închisoare”

Ulterior, Daniel Onoriu și S.M., cel care l-a ajutat la înscenarea accidentului și are și el, la rândul lui, un dosar stufos cu astfel de fraude, ar fi reușit să deschidă un dosar de daună. În acest fel au primit despăgubiri de la mai multe societăți precum Groupama, Omniasig și Grawe, suma revendicată fiind de 8.000 de euro. Banii au intrat în contul lui Daniel Onoriu, apoi împărțiti: 1000 de euro au mers către S.M., iar 300 de euro polițistului din Crevedia, A.P.

Nu au apucat însă să se bucure de banii primiți, căci infracțiunile lor au fost deconspirate, iar cei trei sunt anchetați acum pentru mai multe infracțiuni. Și, ca și cum asta nu ar fi fost suficient, Daniel Onoriu a călcat pe bec și cu fosta lui soție, Isabela Onoriu. Așa cum știm, fostul pilot de raliuri avea interdicție să o contacteze pe fosta soție pentru următorii cinci ani, însă a încălcat cu desăvârșire interdicția. Contactată de CANCAN.RO pentru a i se povesti ceea ce s-a întâmplat cu Daniel Onoriu, Isabela a făcut declarații exclusive în care ne-a dezvăluit că a ajuns să fie căutată de fostul soț.

„M-a contactat din nou, dar nu în mod direct, prin intermediul TikTok-ului. Am văzut că au apărut în mediul public anumite mesaje care vin de la el și voi face toate demersurile să se întoarcăde unde a ieșit acum câteva luni. Azi sau mâine voi merge la secția de poliție și voi depune o declarație în care voi cere să fie audiat și să îi se ia laptopul sau telefonul de unde au venit aceste videoclipuri. Acum 4-5 zile au apărut aceste filmari în care el vorbește foarte urât la adresa mea”, a spus Isabela Onoriu.

Isabela Onoriu s-a declarat dezamăgită și revoltată de faptul că fostul ei soț a avut tupeul să o contacteze, din nou, în ciuda faptului că a stat închis mai bine de un an și jumătate pentru încălcarea ordinelor de protecție pe care Isabela le obținuse.

„Văd că pușcăria de un an și 2-3 luni nu i-a făcut foarte mult rău, cred că i-a plăcut și vrea să se întoarcă. El are interdicție 5 ani să ia legătura cu mine direct sau indirect și nu respectă niciun ori de judecătoresc. Sunt foarte revoltată și dezamăgită și voi lua toate măsurile care se impun pentru ca Daniel să ajungă înapoi la pușcărie pentru că libertatea lui nu-i face bine, cu siguranță”, a mai declarat ea.

Într-un final, aceasta a susținut că nu este uimită deloc de faptul că Daniel ar fi recidivat, astfel că este convinsă că se va întoarce cât de curând după gratii.

„Mă așteptam să facă ilegalități pentru că are caracterul de așa natură. Nu, nu mă uimește nimic. Nu vreau să fiu deloc asociată cu acest om, nu vreau să-mi se pronunțe numele. Vreau să-și vadă de viața lui, dar nu poate. Face numai belele și sper să intre în aceeași „belea” din care a ieșit acum câteva luni. Adică să se întoarcă înapoi la închisoare. A fost liniște cât el a fost închis, iar acum pare că vrea să revină. Fiecare pasăre pe limba ei piere până la urmă”, a concluzionat Isabela Onoriu.

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