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Daniel Onoriu divorțează pentru a treia oară! Nici n-a apucat să se bucure de libertate, că soția i-a făcut „cadou” o nouă întâlnire cu judecătorii

De: Delina Filip 30/06/2026 | 17:55
Daniel Onoriu divorțează pentru a treia oară! Nici n-a apucat să se bucure de libertate, că soția i-a făcut „cadou” o nouă întâlnire cu judecătorii
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Viața lui Daniel Onoriu pare să fi fost un lung șir de ghinioane venite unele după altele. În urmă cu doi ani, fostul pilot de raliuri care se afla în proces cu fosta lui soție, Isabela, ajunsese să își găsească fericirea în brațelele Cătălinei. Nepotul lui Gabi Luncă părea că lăsase deoparte conflictul cu fosta soție și își construia viața alături de cea pe care a făcut-o soția sa. Doar că, nu a apucat să se bucure prea mult de a treia căsnicie în liniște, căci verdicutul instanței a sosit, iar Daniel Onoriu a ajuns după gratii. A fost condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare cu executare, dar a fost eliberat condiționat după un an. CANCAN.RO v-a prezentat imagini cu el imediat după eliberare. Și fix când lucrurile păreau că se mai liniștesc în viața lui, Daniel Onoriu va ajunge, din nou, în sala de judecată. Bărbatul a fost acționat în instanță de soția lui!

Daniel Onoriu pare să trăiască în acelați cerc constant. După divorțul de Isabela Onoriu, care s-a pronunțat acum patru ani, și conflicutul cu ea, în urma căruia acesta a ajuns după gratii, fostul pilot de raliuri a fost lovit de ghinion. După ce și-a înmormântat ambii părinți cât și-a ispășit pedeapsa, acum, fostul pilot a fost abandonat și chiar, chemat în sala de judecată, de singura ființă care i-a fost alături: cea de-a treia soție.

Daniel Onoriu abia ce a fost eliberat și ajunge, din nou, în sala de judecată

După o perioadă foarte tulbure în viața amoroasă, în 2024, Daniel Onoriu își găsise fericirea în brațele Cătălinei, iar în luna octombrie a aceluiaș an, fostul pilot de raliuri ajungea, din nou, în fața ofițerului de Stare Civilă. El și partenera lui deciseseră să facă pasul cel mare, iar la acel moment, cei doi păreau foarte fericiți. Daniel avea doar cuvinte de laudă la adresa Cătălinei și declara public că Dumnezeu i-a ascultat rugăciunile când a decis să o aducă în viața lui. Nu au apucat să se bucure mult timp de calitatea de soț și soție că, două luni și jumătate mai târziu, nepotul lui Gabi Luncă a fost condamnat la închisoare cu executare.

Daniel Onoriu va ajunge la al treilea divorț
Daniel Onoriu va ajunge la al treilea divorț

În timpul pedepsei pe care o executa, Daniel Onoriu a trecut prin momente extrem de grele. Mama lui s-a stins din viață pe patul de spital în urma unor complicații în luna septembrie 2025, iar în luna noimebrie 2025 și tatăl bărbatului a decedat din cauza unei boli necruțătoare. Nepotul lui Gabi Luncă a primit atunci permisie pentru a-și înmormânta părinții. Ca și cum aceste lovituri nu ar fi fost suficiente, Cătălina, soția lui, a șters toate imaginile cu el de pe rețelele de socializare, ceea ce a trezit suspiciuni că cei doi ar fi în prag de divorț. La scurt timp după ce magistrații i-au acceptat cererea de eliberare condiționată, CANCAN.RO a surprins imagini cu Daniel Onoriu singur (vezi aici), ceea ce a trezit și mai multe suspiciuni. Acum, am aflat că soția lui a cerut divorțul la Tribunal!

Cea de-a treia soție vrea divorțul

În urmă cu o zi, Cătălina Onoriu, cea care în urmă cu un an jumătate îi devenea soție lui Daniel, a cerut în instanță divorțul. Se pare că femeia este decisă să divorțeze de fostul pilot de raliuri, iar separarea nu se va produce la notar, ci în sala de judecată. Ea este cea care a cerut divorțul în instanță, ceea ce ne face să ne întrebăm, de ce nu a ales varianta notarială, care presupune acordul ambilor soți, ținând cont că nu au copii împreună.

Cătălina vrea să fie, din nou, o femeie liberă și a cerut divorțul la Tribunal
Cătălina vrea să fie, din nou, o femeie liberă și a cerut divorțul la Tribunal

În acest context, decizia Cătălinei de a apela la instanță pentru a pronunța divorțul sugerează că femeia vrea să se asigure că va putea să încheie totul fără complicații. Cel mai probabil, pe femeie a speriat-o șirul lung de procese și probleme pe care fostul pilot le-a avut cu Isabela Onoriu. Aceasta a preferat o procedură judiciară, posibil pentru a avea un cadru mai ferm de clarificare și protecție asupra situației dintre ei, cu atât mai mult, având în vedere istoricul lui Daniel cu fosta soție.

CITEȘTE ȘI: Dezvăluiri uluitoare din sala de judecată! Daniel Onoriu și Isabela se întâlnesc, din nou, la proces! ”Mi-a falsificat semnătura!” / ”L-a scos din pepeni pe judecător!”

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