După trei decenii pe scenă, Paula Seling face dezvăluiri neașteptate despre colegii de breaslă: „Există orgolii, competiții și invidii”

De 9 ani de zile, Paula Seling este mama Elenei, copilul pe care și l-a dorit mereu și care a venit în viața ei atunci când aveau cea mai mare nevoie una de alta. Artista ne dezvăluie care a fost cea mai grea întrebare pe care i-a pus-o Elena și cât de greu face față provocărilor zilnice, unde trebuie să fie mamă, dar și artistă, cu tot ce prespune acest lucru. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, frumoasa artistă ne vorbește despre omul care a stat și stă alături de ea în cele mai importante sau mai grele momente. Atunci când se gândește la Alexandru Gorgos, Paula Seling simte, în primul rând, recunoștință. Mărturisește că „iubirea nu rezistă fără respect” și ne spune de ce a ținut mereu să-și protejeze viața privată.

Viața de artist nu e ușoară. Lumea vorbește, judecă, iar Paula Seling mărturisește că, la un moment dat, nu i-a mai păsat de gura lumii. De multe ori a urcat pe scenă cu inima frântă, dar nu s-a văzut, pentru că „publicul nu vine să îți poarte povara”. Paula Seling recunoaște că nu s-a simțit niciodată celebră, pentru că celebritatea nu se contruiește din aplauze ci din cu totul altceva. După ani de carieră și experiență de viață, frumoasa artistă a ajuns la concluzia că „ridurile nu îmi spun că am îmbătrânit ci că am trăit”.

Paula Seling, mamă de 9 ani de zile: „Astăzi suntem o echipă”

CANCAN.RO: Au trecut deja 9 ani de când ești mama Elenei. Cum a fost primul an? Cum este viața voastră acum?

Paula Seling: Primul an a fost unul al descoperirii. Noi nu ne-am născut una lângă cealaltă, dar ne-am ales. Și cred că iubirea adevărată nu ține de biologie, ci de prezență, de răbdare și de timpul petrecut împreună. Am învățat să ne cunoaștem, să ne citim privirile, să ne înțelegem tăcerile. Au fost și momente în care am învățat amândouă una de la cealaltă.

Astăzi suntem o echipă. Râdem mult, discutăm enorm, ne punem întrebări despre lume, despre Dumnezeu, despre oameni. Îmi place că avem o relație în care curiozitatea este mereu binevenită.

CANCAN.RO: Ce vezi, din tine, la Elena?

Paula Seling: Curiozitatea. Dorința de a înțelege lucrurile până la capăt. Sensibilitatea. O văd emoționându-se sincer în fața frumosului și cred că asta este una dintre cele mai prețioase calități pe care le poate avea un om. În același timp, sper să semene cu mine doar acolo unde i-ar folosi și să mă depășească în toate celelalte.

CANCAN.RO: Care a fost cea mai grea întrebare pe care ai primit-o de la copilul tău?

Paula Seling: Copiii au talentul de a pune întrebări la care adulții încă nu au răspunsuri complete. Cred că cele mai grele întrebări sunt cele despre suferință: de ce există oameni răi, de ce se îmbolnăvesc oamenii buni, de ce pleacă cei pe care îi iubim. Nu cred că un părinte trebuie să aibă mereu răspunsul perfect. Uneori este suficient să fii acolo și să cauți răspunsul împreună cu copilul tău.

CANCAN.RO: Dar cea mai mare provocare pe care ai trăit-o sau o trăiești zilnic?

Paula Seling: Să găsesc echilibrul. Între artist și mamă. Între scenă și casă. Între perfecțiunea pe care o cere profesia și liniștea de care are nevoie copilul. Încerc să îi ofer timp de calitate, nu doar timp. Cred că acesta este cel mai valoros lucru pe care îl putem dărui copiilor noștri.

CANCAN.RO: Ești mămica permisivă sau mămica severă?

Paula Seling: Aș spune că sunt fermă, dar caldă. Îmi place să explic de ce există reguli. Nu cred foarte mult în autoritatea bazată pe frică. Cred că atunci când copilul înțelege sensul unei reguli, o respectă din convingere, nu din teamă.

CANCAN.RO: Cum arată o zi normală din viața voastră, când sunteți doar voi două?

Paula Seling: Foarte simplu.Gătim împreună, ascultăm muzică, citim, mergem la antrenamente. Povestim în mașină, ne uităm la câte un documentar sau un film, iar uneori ne apucă râsul din lucruri absolut mărunte. Nu facem lucruri spectaculoase în fiecare zi. Dar cred că din aceste zile aparent obișnuite se construiesc cele mai frumoase amintiri.

CANCAN.RO: Alexandru Gorgos, omul care a stat și stă alături de tine și la bine și la greu. Care este primul gând care-ți vine în cap atunci când vine vorba despre el?

Paula Seling: Recunoștință. Este un om foarte talentat, foarte discret și extraordinar de dedicat. M-a susținut în foarte multe momente importante și este unul dintre oamenii în care am cea mai mare încredere. Dincolo de tot ce construim profesional, prețuiesc faptul că putem construi și liniște.

CANCAN.RO: Ce trebuie să se întâmple și ce nu ca doi oameni să poată trăi și iubi în armonie?

Paula Seling: Cred că iubirea nu rezistă fără respect. Poți trece peste multe, dar lipsa respectului erodează încet orice relație. Este nevoie de ascultare, de admirație reciprocă, de libertatea de a fi tu însuți și de disponibilitatea de a crește împreună. O relație nu este despre cine câștigă o ceartă, ci despre cum câștigă relația.

Paula Seling vorbește despre viața personală: „Simt nevoia să o protejez”

CANCAN.RO: Ai ales ca viața ta particulară să îți aparțină aproape în totalitate. Cum ai reușit?

Paula Seling: Nu am făcut nimic spectaculos. Pur și simplu am vorbit întotdeauna mai mult despre ceea ce creez decât despre ceea ce trăiesc în intimitate. Cred că și presa a simțit această limită și, în mare parte, a respectat-o. Sunt recunoscătoare pentru asta. Viața personală este locul în care îmi încarc sufletul. Simt nevoia să o protejez.

Paula Seling și viața de artist:„Mi-ar plăcea să fiu judecată după muzica mea, nu după presupuneri”

CANCAN.RO: Ai o meserie grea, chiar controversată. Cum ai învățat să trăiești cu prejudecățile, să nu le mai bagi în seamă?

Paula Seling: Cred că prejudecățile vor exista întotdeauna. Ele spun mai multe despre cel care le formulează decât despre omul către care sunt îndreptate. La început mă afectau. Îmi doream să explic, să conving, să demonstrez. Astăzi nu mai simt această nevoie. Am înțeles că nu pot controla părerile oamenilor, dar pot controla felul în care trăiesc și ceea ce las în urma mea. Mi-ar plăcea să fiu judecată după muzica mea, după felul în care mă port cu oamenii și după ceea ce construiesc, nu după presupuneri.

CANCAN.RO: De câte ori, pe scenă, a trebuit să te prefaci că ești bine, când realitatea era cu totul alta?

Paula Seling: Mai des decât și-ar imagina oamenii. Artistul are un privilegiu extraordinar: poate transforma propria durere în ceva care îi vindecă și pe alții. Au fost seri în care am urcat pe scenă cu sufletul greu, dar în clipa în care am început să cânt, am simțit că nu mai este despre mine. Publicul nu vine să îți poarte povara. Vine să plece mai bogat sufletește decât a venit. Iar dacă, pentru două ore, reușești să îi faci să uite de grijile lor, atunci ai făcut ceva frumos. De multe ori, culmea, am coborât de pe scenă mai vindecată decât am urcat.

CANCAN.RO: Când te-ai simțit o femeie puternică? Dar cea mai vulnerabilă?

Paula Seling: Cea mai puternică m-am simțit atunci când am înțeles că nu trebuie să controlez totul. Că uneori viața știe mai bine decât noi. Cea mai vulnerabilă… în momentele în care oamenii pe care îi iubeam sufereau și nu puteam face nimic să le iau durerea. Cred că neputința este una dintre cele mai grele emoții pe care le poate trăi un om.

CANCAN.RO: După atâția ani de carieră, sincer, crezi că există prietenii adevărate în această branșă?

Paula Seling: Da. Și sunt cu atât mai valoroase cu cât sunt mai rare. Ca în orice domeniu, există și orgolii și competiție și invidii. Dar există și oameni extraordinari, care se bucură sincer de reușita celuilalt. Am învățat că prietenia nu ține de meserie. Ține de caracter.

Paula Seling vs. celebritate: „Dacă îți construiești identitatea pe aplauze, riști să te prăbușești”

CANCAN.RO: Te-ai simțit vreodată celebră? Deasupra tuturor?

Paula Seling: Nu. M-am simțit iubită de public și sunt profund recunoscătoare pentru asta. Dar celebritatea este ceva foarte fragil. Astăzi oamenii te aplaudă, mâine apare altcineva. Dacă îți construiești identitatea pe aplauze, riști să te prăbușești odată cu liniștea. Eu încerc să îmi construiesc identitatea pe ceea ce sunt atunci când nu mă vede nimeni.

CANCAN.RO: Când te privești în oglindă, azi, după ani și experiență de viață, ce vezi?

Paula Seling: Văd un om mai liniștit. Nu neapărat mai înțelept, pentru că încă învăț în fiecare zi. Dar mai împăcat. Ridurile nu îmi spun că am îmbătrânit. Îmi spun că am râs, că am plâns, că am trăit. Astăzi nu mai încerc să fiu perfectă. Încerc doar să fiu autentică.

CANCAN.RO: Cum era Paula la 18 ani și cum este azi? Ce ai câștigat și ce ai pierdut?

Paula Seling: La 18 ani credeam că talentul și munca rezolvă aproape tot. Astăzi știu că ai nevoie și de răbdare, de echilibru, de discernământ și, poate cel mai important, de oameni buni lângă tine. Am pierdut din naivitate. Dar am câștigat libertatea de a nu mai încerca să mulțumesc pe toată lumea. Și este un schimb pe care îl accept cu recunoștință.

CANCAN.RO: Ești o femeie foarte frumoasă. A contat și acest aspect în meseria ta?

Paula Seling: Sigur că imaginea contează. Ar fi ipocrit să spun că nu. Dar frumusețea deschide, poate, o ușă. Nu te ține într-o carieră de trei decenii. Publicul rămâne pentru ceea ce transmiți, pentru emoția pe care o creezi și pentru sinceritatea cu care urci pe scenă. Cred că frumusețea adevărată începe atunci când un om este în armonie cu ceea ce este.

CANCAN.RO: Cum ai reușit să te menții, de atâția ani, într-o lume în continuă schimbare?

Paula Seling: Cred că nu am alergat niciodată după modă. Am încercat să evoluez fără să mă pierd. Este foarte bine să înveți lucruri noi, să folosești tehnologii noi, să experimentezi. Dar dacă, în încercarea de a fi actual, uiți cine ești, publicul simte imediat. Autenticitatea nu se demodează niciodată.

CANCAN.RO: Dacă ar fi s-o iei de la început, profesional vorbind, ce greșeală nu ai mai repeta?

Paula Seling: Poate că aș avea mai mult curaj să spun „nu”. La începutul carierei ai impresia că trebuie să accepți tot, ca să nu ratezi oportunități. Astăzi cred că uneori cele mai importante decizii sunt cele în care refuzi ceea ce nu te reprezintă. Și aș avea mai multă încredere în intuiția mea. De cele mai multe ori, ea a avut dreptate înaintea minții.

CANCAN.RO: Unde pleci, cu Elena, vara aceasta în vacanță? Aveți vreun loc preferat?

Paula Seling: Nouă ne place foarte mult marea Greciei. Are ceva care ne liniștește pe amândouă. Dar, sincer, am învățat că nu locul este cel mai important, ci timpul petrecut împreună. Copiii nu își amintesc întotdeauna hotelul sau destinația. Își amintesc râsul, conversațiile, jocurile, înghețata mâncată pe o bancă și sentimentul că au avut un părinte cu adevărat prezent. Și cred că aceasta este cea mai frumoasă vacanță pe care o putem oferi unui copil.

CANCAN.RO: Ce proiecte urmează pentru tine?

Paula Seling: Anul acesta este unul foarte frumos pentru mine. Tocmai am lansat „Ploaie de vară” o piesă foarte dragă sufletului meu, pe muzica mea și versurile lui Dinu Olărașu, orchestrată de Alexandru Gorgos. Mă bucur enorm de felul în care a fost primită și sper să ajungă la cât mai mulți oameni. Lucrez, în paralel, la un nou album, un material în care cred foarte mult și în care se vor regăsi multe dintre trăirile și căutările mele din ultimii ani.

În această iarnă voi porni din nou în turneul de Crăciun, unul dintre cele mai iubite proiecte ale mele, iar anul viitor pregătesc un moment foarte special: aniversarea celor 30 de ani de carieră. Va fi un proiect amplu, în care îmi doresc să adun oameni, cântece și emoții care au făcut parte din drumul meu. Sunt recunoscătoare că încă pot face ceea ce iubesc și că publicul merge alături de mine.

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