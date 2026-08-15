Alertă pe litoral, de Ziua Marinei. O bucată de dronă a fost descoperită în largul plajei din Olimp

O bucată provenită de la o dronă a ajuns la mal, în stațiunea Olimp, chiar de Ziua Marinei. Un turist a observat resturile plutind în apropierea unui hotel și a alertat salvamarii. Aceștia au anunțat, la rândul lor, Garda de Coastă, care a intervenit pentru verificarea situației.

În urma primelor verificări, s-a stabilit că fragmentul nu era prevăzut cu încărcătură. Incidentul nu a reprezentat un pericol pentru turiști, astfel că autoritățile nu au dispus evacuarea zonei.

Fragmente de dronă la linia țărmului

În cursul zilei de sâmbătă, în jurul orei 15:30, un turist aflat în apă a remarcat un fragment de dronă care plutea la circa 30 de metri de linia țărmului. Valurile au împins ulterior bucata de aparat spre plajă, moment în care salvamarii au intervenit și au sesizat autoritățile printr-un apel la 112.

„A fost adusă de către valurile mării. Am urmărit până efectiv a eşuat. Am asigurat perimetrul, am venit cu geaca de salvamar, am asigurat cu nişte pietre, am sunat Poliţia Naţională adică la dispecerat la noi şi au venit Poliţia, Jandarmeria, Pompierii, Poliţia de Frontieră. Au ridicat-o jandarmii. Am văzut-o la 30 de metri de mal, nu am apucat să o ating. Mi-a fost teamă să nu aibă încărcătură. Am aşteptat să eşueze până a adus-o valul până la mal şi am asigurat perimetrul”, a spus Oliver Ion Tulică pentru antena3.ro.

Autoritățile au stabilit că fragmentul recuperat de pe litoral nu prezenta niciun pericol pentru turiști, întrucât nu conținea materiale explozive. Din acest motiv, accesul pe plajă nu a fost restricționat. Garda de Coastă a ridicat componenta și urmează să o transmită reprezentanților Ministerului Apărării pentru verificări suplimentare.

Specialiștii în meteorologie explică faptul că circulația intensă a aerului dinspre teritoriul Ucrainei către litoralul românesc din ultimele zile ar fi putut favoriza deplasarea pe mare a unor astfel de fragmente, până în zona coastelor României.

Alte componente dintr-o dronă au fost descoperite în Costinești

Nu este primul incident de acest fel înregistrat în această perioadă pe litoralul românesc. Cu patru zile în urmă, mai multe componente provenite de la o dronă au fost găsite pe o plajă din Costinești. La doar o zi distanță, în aceeași stațiune au fost descoperite alte fragmente. Totodată, cele mai recente resturi au fost identificate ieri, pe plaja din Saturn.

În ultimele patru zile, sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au urmărit mai mult de 100 de drone care au operat în apropierea granițelor aeriene ale României, potrivit declarațiilor făcute vineri de ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță.

O parte dintre aparatele fără pilot au fost utilizate în atacuri desfășurate în grupuri asupra unor obiective portuare ucrainene de la Dunăre. În acest interval, avioanele de luptă ale NATO au fost mobilizate în șapte rânduri pentru monitorizarea și gestionarea situației.

Declarațiile oficialului au fost făcute pe fondul unei zile marcate de mai multe incidente aeriene pe teritoriul României. Vineri, autoritățile au identificat, în mai multe zone, componente provenite de la patru drone, fragmentele fiind recuperate în urma prăbușirii sau ajungerii acestora în apropierea localităților.

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