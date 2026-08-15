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Accident mortal la ieșirea din Ianca spre Brăila. Doi soți și-au pierdut viața și trei copii au ajuns la spital

De: Elisa Tîrgovățu 15/08/2026 | 18:36
Accident mortal la ieșirea din Ianca spre Brăila. Doi soți și-au pierdut viața și trei copii au ajuns la spital
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O tragedie s-a produs pe șoseaua de la ieșirea din Ianca, spre Brăila, unde un accident rutier a curmat viețile a două persoane. Victimele, un bărbat și soția sa, se aflau în aceeași mașină în momentul în care autoturismul a pătruns pe contrasens și s-a izbit violent de un alt vehicul.

Impactul a fost devastator, iar cei doi soți nu au mai putut fi salvați. Accidentul a mobilizat de urgență echipajele de intervenție, care au ajuns la fața locului pentru a acorda primul ajutor.

Două persoane și-au pierdut viața și alte patru victime au ajuns la spital

Un accident rutier deosebit de grav s-a produs pe DN2B, la ieșirea din Ianca spre Brăila, după ce o manevră riscantă făcută de un șofer a dus la o coliziune frontală. În urma impactului, doi soți și-au pierdut viața. În același timp, alte patru persoane, printre care trei copii, au fost rănite și transportate la spital.

Potrivit primelor informații, autoturismul în care se aflau cei doi soți circula pe drumul național, iar la un moment dat conducătorul auto, în vârstă de 55 de ani, ar fi încercat să depășească un alt vehicul. În timpul manevrei, acesta a ajuns pe sensul opus de mers, unde s-a izbit violent de un microbuz care circula regulamentar din direcția opusă.

În urma coliziunii, mașina a fost proiectată și s-a răsturnat. Pentru cei doi ocupanți ai autoturismului, impactul a fost fatal. Șoferul de 55 de ani și soția sa, în vârstă de 54 de ani, au murit pe loc, în ciuda intervenției echipajelor de salvare ajunse la fața locului.

Sursa foto: Arhivă Cancan.ro

Cele patru victime se află în stare stabilă

În celălalt autovehicul se afla o femeie de 39 de ani, din București, împreună cu cei trei copii ai săi. Minorii au vârste de 4, 7 și 9 ani. În urma accidentului, atât femeia, cât și cei trei copii au suferit răni și au fost preluați de echipajele medicale. Toți patru au fost transportați la Spitalul din Brăila pentru investigații și îngrijiri medicale.

Din fericire, starea celor patru victime este stabilă. Medicii continuă să îi supravegheze, după ce au fost evaluați în urma impactului puternic.

Autoritățile au început cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia. Oamenii legii urmează să stabilească inclusiv modul în care s-a desfășurat manevra de depășire și toate împrejurările care au dus la pătrunderea autoturismului pe contrasens.

În acest caz a fost deschis un dosar penal, cercetările fiind efectuate pentru infracțiunile de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

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