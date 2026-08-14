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Răsturnare de situație! Ce a făcut șoferul care a cauzat accidentul din Brașov cu puțin timp înainte de tragedie

De: David Ioan 14/08/2026 | 11:32
Răsturnare de situație! Ce a făcut șoferul care a cauzat accidentul din Brașov cu puțin timp înainte de tragedie
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Șoferul de 50 de ani care a provocat accidentul mortal din centrul Brașovului, produs marți, 11 august, ar fi suferit de epilepsie și ar fi renunțat intenționat la tratamentul prescris, deși era conștient că boala îi putea afecta capacitatea de a conduce. Ancheta poliției indică faptul că starea medicală a bărbatului a fost factorul determinant al tragediei în care doi pietoni au murit, iar un al treilea a fost grav rănit.

Conform Mediafax, impactul s-a produs în intersecția străzii Lungi cu strada Mureșenilor, după ce șoferul ar fi pierdut brusc starea de conștiență, a intrat cu mașina pe trotuar și i-a lovit pe cei trei oameni care se aflau acolo.

Răsturnare de situație

Concluziile preliminare ale polițiștilor arată că bărbatul știa de ani de zile că suferă de epilepsie, a urmat tratament o perioadă, însă ulterior l-a întrerupt, deși era informat că afecțiunea poate provoca convulsii și episoade de pierdere temporară a conștienței.

Reprezentanții IPJ Brașov au precizat că, după analizarea documentelor medicale și eliminarea altor ipoteze, a rezultat că șoferul era conștient de riscurile pe care le implica conducerea unui autovehicul în condițiile în care nu își mai urma tratamentul.

„Actele medicale pe care le-am adunat până în acest moment arată faptul că bărbatul de 50 de ani cunoștea faptul că suferă de o afecțiune medicală cronică, a urmat un tratament, tratament pe care în mod conștient și l-a întrerupt”, a declarat un reprezentant al IPJ Brașov.

Ce a făcut șoferul care a cauzat accidentul din Brașov cu puțin timp înainte de tragedie

Poliția a transmis că nu fusese informată anterior despre existența unei situații medicale care să impună retragerea permisului de conducere.

„Până la acest moment instituția noastră nu a fost informată, nu a primit nicio informare din care să rezulte că persoana respectivă ar fi inaptă medical astfel încât să putem lua măsura retragerii permisului de conducere”, a explicat același reprezentant. Autoritățile au făcut apel la persoanele care cunosc șoferi cu afecțiuni incompatibile cu condusul să sesizeze medicii și instituțiile competente, subliniind că lipsa controalelor medicale și ascunderea bolilor pot duce la tragedii.

Joi seara, bărbatul a fost chemat la sediul poliției, unde, în urma probelor administrate, i s-a adus la cunoștință calitatea procesuală și a fost reținut pentru 24 de ore. Este cercetat pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Procurorul de caz urmează să decidă măsurile care vor fi luate în continuare, iar ancheta rămâne în desfășurare.

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