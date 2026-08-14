Prezentatorul TV care și-a dat demisia după 5 ani de la România TV. Primul mesaj după decizie

Alexandru Constantin și-a anunțat plecarea de la România Tv. După 5 ani ani de activitate în cadrul trustului, prezentatorul TV se pregătește pentru o nouă etapă în cariera sa.

Vineri, 14 august, a fost ultima dimineață în care Alexandru Constantin a mai putut fi urmărit în platoul de la România TV. Prezentatorul a anunțat încheierea colaborării cu trustul care i-a fost „acasă” timp de 5 ani printr-un mesaj pe o rețea de socializare. Înainte de a ajunge la România Tv, Alexandru Constantin a fost imaginea Prima TV timp de 13 ani, unde a prezentat emisiuni cunoscute precum „Focul Monden” și „Flash Monden”.

Alexandru Constantin: „Am nevoie de o pauză reală”

Prin intermediul mesajului încărcat pe social media, Alexandru Constantin a recunoscut că despărțirea de trustul România TV nu va fi ușoară și că îi va lipsi enorm colegii, transmisiile live și energia de pe platourile de filmare și din culise.

Ce toate acestea, jurnalistul simte că a sosit momemntul pentru o pauză și o deconectare totală de sub lumina reflectoarelor. Pentru a-și încărca bateriile și a-și pune în ordine gândurile, prezentatorul TV și-a făcut deja bagajele pentru o vacanță într-o destinație exotică.

„A fost ultima dimineață în platoul România TV. Pentru că știți că vă țin mereu la curent cu tot ce fac, am vrut să aflați de la mine, prima dată.

Trag linie după 5 ani plini de dinamică, live-uri intense și o etapă excelentă care m-a crescut enorm ca profesionist. Dincolo de ecrane și reflectoare, televiziunea înseamnă OAMENI. Mulțumesc din suflet întregii echipe din spate: regie, operatori, producători și colegilor din redacție. Ați fost o a doua familie și o să-mi lipsească la nebunie energia noastră din culise. Vă mulțumesc și vouă, celor care m-ați urmărit zi de zi și ați deschis televizoarele. Sunteți motivul pentru care fiecare minut de emisie directă merită din plin! Până la noi vești, podcastul Super Oameni își continuă ritmul, cu episoade noi în fiecare săptămână. Între timp, am înțeles și că am mare nevoie de o pauză reală. Urmează să mă deconectez complet, să pun telefonul pe silent și să îmi încarc bateriile pentru toamnă. De mâine… direcția croazieră! Vă pup, vă îmbrățișez și vă doresc o vacanță minunată! #noutati”, a scris prezentatorul TV.

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