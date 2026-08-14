Acasă » Știri » O dronă a explodat într-o localitate din Tulcea! Autoritățile au intervenit de urgență

O dronă a explodat într-o localitate din Tulcea! Autoritățile au intervenit de urgență

De: Andreea Stăncescu 14/08/2026 | 12:44
O dronă a explodat într-o localitate din Tulcea! Autoritățile au intervenit de urgență
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

O dronă s-a prăbușit vineri, 14 august 2026, în județul Tulcea, în apropierea localității Luncavița, la aproximativ cinci kilometri de granița cu Ucraina. Autoritățile au fost sesizate prin numărul unic de urgență 112 și au mobilizat mai multe echipaje pentru verificarea zonei.

În urma impactului s-a produs o explozie, urmată de un incendiu. La fața locului au fost trimise echipaje ale Secției de Pompieri Măcin, iar pompierii au intervenit cu o autospecială de stingere. Ulterior, focul nu mai era vizibil, iar echipele au continuat căutările pentru identificarea exactă a locului în care s-a prăbușit aparatul.

Situația a determinat și instituirea unei alerte aeriene pentru nordul județului Tulcea. Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar populația din zona vizată a primit un mesaj RO-Alert.

La operațiunile de verificare au participat pompieri din cadrul ISU Tulcea, rangeri din zonă și reprezentanți ai autorităților competente. Ministerul Apărării Naționale a fost informat despre incident și a precizat că drona a fost semnalată la aproximativ cinci kilometri de frontiera României cu Ucraina. Potrivit datelor disponibile până în prezent, aparatul nu a fost detectat de sistemele radar, deoarece zbura la o altitudine foarte mică.

Din informațiile preliminare, prăbușirea nu a provocat victime sau pagube materiale. Pentru cercetarea zonei, MApN a trimis o echipă cu un elicopter IAR 330 SOCAT.

Știre în curs de actualizare

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Dosarul accidentului din Brașov, preluat de Parchet. Şoferul cu epilepsie avea permis valabil și aviz medical
Știri
Dosarul accidentului din Brașov, preluat de Parchet. Şoferul cu epilepsie avea permis valabil și aviz medical
Patronul CFR Cluj, implicat într-o afacere suspectă cu aur, care s-a soldat cu pierderi de 1,7 milioane de dolari. Nelu Varga ar fi fost omul de legătură
Știri
Patronul CFR Cluj, implicat într-o afacere suspectă cu aur, care s-a soldat cu pierderi de 1,7 milioane de…
PERICOLUL pe care pasagerii nu îl pot vedea. Ce se întâmplă la BORD în timpul unei furtuni solare
Mediafax
PERICOLUL pe care pasagerii nu îl pot vedea. Ce se întâmplă la BORD...
Din nou alertă la Costinești. Un nou fragment de dronă a fost descoperit pe plajă
Gandul.ro
Din nou alertă la Costinești. Un nou fragment de dronă a fost descoperit...
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu,...
Testul auto care a împărțit internetul. „Să le suspende permisele celor care au greșit!” Care este ordinea corectă de trecere
Adevarul
Testul auto care a împărțit internetul. „Să le suspende permisele celor care au...
Descoperire tulburătoare a anchetatorilor. Anul din care șoferul care a ucis doi turiști la Brașov nu își mai lua tratamentul pentru ep
Digi24
Descoperire tulburătoare a anchetatorilor. Anul din care șoferul care a ucis doi turiști...
Tragedia din centrul Brașovului: Ce DECIZIE a luat șoferul înainte de accidentul soldat cu doi morți
Mediafax
Tragedia din centrul Brașovului: Ce DECIZIE a luat șoferul înainte de accidentul soldat...
Parteneri
Cum arată casa de 21 de milioane de dolari în care locuiesc Meghan Markle și Prințul Harry. „Este vindecător. Te simți liber”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată casa de 21 de milioane de dolari în care locuiesc Meghan Markle și...
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită...
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația oferită de Șerban Copoț
Ciao.ro
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația...
Unde și-a cazat Mihai Trăistariu fratele venit în vizită din Germania: „Azi am ieșit să luăm prânzul”
Click.ro
Unde și-a cazat Mihai Trăistariu fratele venit în vizită din Germania: „Azi am ieșit să...
Alertă la Costinești după ce pe plajă a fost descoperit un obiect suspect
Digi 24
Alertă la Costinești după ce pe plajă a fost descoperit un obiect suspect
„Nu va mai fi nici Moscova, nici Sankt Petersburg”. Ideologul lui Putin, teorie apocaliptică despre „probabilul” război nuclear
Digi24
„Nu va mai fi nici Moscova, nici Sankt Petersburg”. Ideologul lui Putin, teorie apocaliptică despre...
Exclusiv | Cum arată noile camere de rovinietă inteligente, montate de CNAIR. Calculează câți KM a parcurs o mașină
Promotor.ro
Exclusiv | Cum arată noile camere de rovinietă inteligente, montate de CNAIR. Calculează câți KM...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Cauți un televizor ieftin pentru acasă? Flanco are două modele Full HD la preț redus. Prețuri de la 649 RON
go4it.ro
Cauți un televizor ieftin pentru acasă? Flanco are două modele Full HD la preț redus....
Legumele din întreaga lume dispar. Iată cum ne afectează, fără să știm, alimentația
Descopera.ro
Legumele din întreaga lume dispar. Iată cum ne afectează, fără să știm, alimentația
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Go4Games
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Din nou alertă la Costinești. Un nou fragment de dronă a fost descoperit pe plajă
Gandul.ro
Din nou alertă la Costinești. Un nou fragment de dronă a fost descoperit pe plajă
Tags:
ULTIMA ORĂ
Dosarul accidentului din Brașov, preluat de Parchet. Şoferul cu epilepsie avea permis valabil și aviz ...
Dosarul accidentului din Brașov, preluat de Parchet. Şoferul cu epilepsie avea permis valabil și aviz medical
Patronul CFR Cluj, implicat într-o afacere suspectă cu aur, care s-a soldat cu pierderi de 1,7 milioane ...
Patronul CFR Cluj, implicat într-o afacere suspectă cu aur, care s-a soldat cu pierderi de 1,7 milioane de dolari. Nelu Varga ar fi fost omul de legătură
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul C.S. Dinamo București – Metalul Buzău, sâmbătă, ...
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul C.S. Dinamo București – Metalul Buzău, sâmbătă, 15 august 2026, de la ora 11:00
Veşti bune pentru şoferi! Cu cât s-ar putea ieftini motorina după reducerea accizei
Veşti bune pentru şoferi! Cu cât s-ar putea ieftini motorina după reducerea accizei
Diddy îl acuză pe Lil Rod că i-a furat imaginile private și le-a dat lui 50 Cent. Filmările au ajuns ...
Diddy îl acuză pe Lil Rod că i-a furat imaginile private și le-a dat lui 50 Cent. Filmările au ajuns în documentarul Netflix
Zodiile pentru care singurătatea se încheie pe 14 august. Cine sunt nativii care îşi vor găsi dragostea
Zodiile pentru care singurătatea se încheie pe 14 august. Cine sunt nativii care îşi vor găsi dragostea
Vezi toate știrile