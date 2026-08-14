O dronă a explodat într-o localitate din Tulcea! Autoritățile au intervenit de urgență

O dronă s-a prăbușit vineri, 14 august 2026, în județul Tulcea, în apropierea localității Luncavița, la aproximativ cinci kilometri de granița cu Ucraina. Autoritățile au fost sesizate prin numărul unic de urgență 112 și au mobilizat mai multe echipaje pentru verificarea zonei.

În urma impactului s-a produs o explozie, urmată de un incendiu. La fața locului au fost trimise echipaje ale Secției de Pompieri Măcin, iar pompierii au intervenit cu o autospecială de stingere. Ulterior, focul nu mai era vizibil, iar echipele au continuat căutările pentru identificarea exactă a locului în care s-a prăbușit aparatul.

Situația a determinat și instituirea unei alerte aeriene pentru nordul județului Tulcea. Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar populația din zona vizată a primit un mesaj RO-Alert.

La operațiunile de verificare au participat pompieri din cadrul ISU Tulcea, rangeri din zonă și reprezentanți ai autorităților competente. Ministerul Apărării Naționale a fost informat despre incident și a precizat că drona a fost semnalată la aproximativ cinci kilometri de frontiera României cu Ucraina. Potrivit datelor disponibile până în prezent, aparatul nu a fost detectat de sistemele radar, deoarece zbura la o altitudine foarte mică.

Din informațiile preliminare, prăbușirea nu a provocat victime sau pagube materiale. Pentru cercetarea zonei, MApN a trimis o echipă cu un elicopter IAR 330 SOCAT.

Știre în curs de actualizare