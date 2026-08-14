Veşti bune pentru şoferi! Cu cât s-ar putea ieftini motorina după reducerea accizei

Motorina ar urma să se ieftinească în perioada următoare, după ce autoritățile au decis o reducere temporară a accizei la motorina standard cu 20%.

Măsura, programată să intre în vigoare pe 16 august, ar putea coborî prețul la pompă sub pragul de 10 lei pe litru, într‑un moment în care cotațiile internaționale ale petrolului și costurile carburanților au crescut semnificativ.

Veşti bune pentru şoferi

Ministerul Finanțelor a anunțat că diminuarea taxării va fi aplicată până la finalul lunii, ca răspuns la scumpirile accentuate din piață. Calculată la nivelul unui litru, reducerea de acciză se traduce prin aproximativ 0,56 lei mai puțin. Pentru 1.000 de litri, scăderea ajunge la 560,86 lei, ceea ce duce acciza totală la 2.243,43 lei. Raportată la un litru, valoarea finală este de circa 2,24 lei.

Creșterea puternică a prețului motorinei pe piețele internaționale și la stațiile de alimentare a determinat statul să activeze mecanismul care permite ajustarea temporară a accizei. Conform datelor Ministerului Finanțelor, cotațiile Platts au urcat cu 34,13%, iar prețul mediu al motorinei standard a avansat cu 23,01%.

Cu cât s-ar putea ieftini motorina după reducerea accizei

Autoritățile susțin că acest instrument fiscal a fost creat pentru a permite intervenții rapide atunci când piața înregistrează fluctuații majore.

„Am construit acest mecanism tocmai pentru ca statul să poată interveni rapid și țintit atunci când evoluțiile din piață o cer, fără măsuri fiscale fixe care să producă efecte bugetare indiferent de condițiile reale”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Nivelul accizei va fi reevaluat o dată la două săptămâni, iar ajustările vor ține cont atât de evoluțiile internaționale, cât și de prețurile afișate la pompă.

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Când ar putea avea loc primele ieftiniri la carburanți? În prezent, prețurile au doborât toate recordurile