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Patronul CFR Cluj, implicat într-o afacere suspectă cu aur, care s-a soldat cu pierderi de 1,7 milioane de dolari. Nelu Varga ar fi fost omul de legătură

De: Andrei Iovan 14/08/2026 | 13:35
Patronul CFR Cluj, implicat într-o afacere suspectă cu aur, care s-a soldat cu pierderi de 1,7 milioane de dolari. Nelu Varga ar fi fost omul de legătură
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O afacere cu aur din Kenya, o investiție de 1,7 milioane de dolari și promisiunea unor câștiguri de ordinul zecilor de milioane de dolari au ajuns să facă obiectul unor acuzații și dispute financiare. Familia unui om de afaceri român, care a solicitat ca identitatea să îi fie protejată, susține că a pierdut 1,7 milioane de dolari după ce a finanțat o tranzacție cu aur care nu s-ar mai fi concretizat. În poveste apare și numele lui Ioan „Nelu” Varga, patronul CFR Cluj, prin intermediul căruia, potrivit uneia dintre părțile implicate, ar fi fost făcută legătura cu Mohamed Atta Elmanan, fost oficial al Ambasadei Kuweitului la București.

Potrivit documentelor consultate de Click!, banii ar fi fost transferați în baza unor contracte încheiate cu Linkus Precious Metal Trading LLC, companie din Dubai administrată de Abdel Karim Kabage. Familia investitorului afirmă că, în ciuda promisiunilor de restituire, suma nu ar fi fost recuperată nici după șase luni. Potrivit reprezentantului familiei, investitorului român i-ar fi fost propusă finanțarea unei tranzacții cu aur în Kenya. Reprezentanții companiei implicate ar fi susținut că pentru finalizarea operațiunii mai era nevoie de aproximativ 1,5 milioane de dolari.

Nelu Varga, implicat într-o afacere suspectă cu aur

Contractele ar fi prevăzut că, în cazul în care tranzacția nu era finalizată, banii urmau să fie restituiți în termen de cel mult trei zile. Dacă operațiunea era dusă la bun sfârșit, investitorul trebuia să își primească suma investită și profitul convenit în maximum 15 zile.

Miza prezentată investitorului era însă mult mai mare. Conform informațiilor furnizate de familie, i-ar fi fost prezentată perspectiva unui profit de peste 100 de milioane de dolari, raportat la valoarea totală a operațiunii.

Unul dintre contractele menționate stabilea o finanțare inițială de 1,5 milioane de dolari. În cazul în care tranzacția era finalizată cu succes, investitorul urma să primească 26,08 milioane de dolari. În caz contrar, compania își asuma obligația de a restitui suma. Familia susține însă că, în total, a transferat 1,7 milioane de dolari, iar tranzacția cu aur nu s-a mai realizat.

După transferul banilor ar fi urmat o serie de amânări și promisiuni privind restituirea sumei. Unele dintre întârzieri ar fi fost explicate inclusiv prin situația internațională și război. Reprezentantul investitorului afirmă că deține sute de mesaje scrise și înregistrări vocale în care Mohamed Atta Elmanan ar fi transmis că banii urmau să fie returnați în scurt timp. Au trecut însă aproximativ șase luni fără ca familia să își recupereze investiția. Un act notarial consemnează recunoașterea datoriei de către Abdel Karim Kabage și Linkus Precious Metal Trading LLC. Documentul prevede, de asemenea, că eventualele litigii urmau să fie soluționate de instanțele din Dubai.

Mohamed Atta Elmanan respinge acuzațiile și susține că nu a intermediat și nu a coordonat investiția. El afirmă că nu datorează bani familiei și că nu există niciun document prin care să îi revină o asemenea obligație. În opinia sa, responsabilitatea contractuală aparține companiei din Emiratele Arabe Unite. Mai mult, Atta susține că ar fi investit la rândul său în aceeași tranzacție și că ar fi pierdut aproximativ 1,8 milioane de dolari. Potrivit versiunii sale, reprezentanții companiei din Dubai i-ar fi fost prezentați prin intermediul lui Nelu Varga.

Ce susține Atta despre Nelu Varga

Mohamed Atta Elmanan respinge acuzațiile și susține că nu a intermediat și nu a coordonat investiția. El afirmă că nu datorează bani familiei și că nu există niciun document prin care să îi revină o asemenea obligație. În opinia sa, responsabilitatea contractuală aparține companiei din Emiratele Arabe Unite.

Mai mult, Atta susține că ar fi investit la rândul său în aceeași tranzacție și că ar fi pierdut aproximativ 1,8 milioane de dolari.

Potrivit versiunii sale, reprezentanții companiei din Dubai i-ar fi fost prezentați prin intermediul lui Varga.

În versiunea lui Mohamed Atta Elmanan, legătura cu afacerea a avut o altă origine. Reprezentanții companiei care urma să deruleze tranzacția i-au fost prezentați prin intermediul lui Varga. Atta neagă însă că ar fi coordonat investiția sau că ar fi avut o obligație financiară față de familia investitorului.

Prin urmare, rolul exact al fiecărei persoane în tranzacția care nu s-a mai concretizat rămâne contestat de părțile implicate. Documentele prezentate indică faptul că obligația contractuală de restituire a banilor era asumată de Abdel Karim Kabage și Linkus Precious Metal Trading LLC, în timp ce Mohamed Atta Elmanan apare în actul notarial în calitate de martor, nu de debitor sau parte contractuală.

Pentru familia investitorului, însă, problema rămâne aceeași, 1,7 milioane de dolari transferați pentru o tranzacție cu aur din Kenya nu au fost recuperați după luni de zile, în ciuda promisiunilor repetate de restituire.

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