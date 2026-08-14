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Dosarul accidentului din Brașov, preluat de Parchet. Şoferul cu epilepsie avea permis valabil și aviz medical

De: David Ioan 14/08/2026 | 13:41
Dosarul accidentului din Brașov, preluat de Parchet. Şoferul cu epilepsie avea permis valabil și aviz medical
Dosarul accidentului din Brașov, preluat de Parchet. Şoferul cu epilepsie avea permis valabil și aviz medical
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Ancheta privind accidentul grav din Brașov se complică după ce s‑a stabilit că șoferul care a intrat pe trotuar și a ucis doi turiști fusese declarat apt să conducă, deși avea un diagnostic de epilepsie. Procurorii analizează acum toate etapele care au precedat tragedia, inclusiv evaluările medicale din trecut, iar dosarul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov.

Incidentul s‑a produs pe strada Mureșenilor, unde un român și un turist german au murit, iar un alt cetățean german a fost rănit grav după ce au fost loviți de autoturismul scăpat de sub control. Având în vedere amploarea cazului și atenția publică, ancheta a fost transferată către procurorii de la Tribunal.

Dosarul accidentului din Brașov, preluat de Parchet

Procurorul Adrian Radu a explicat că șoferul avea un istoric medical cunoscut:

„S-a stabilit despre dumnealui că are un istoric medical, o boală cronică neurologică pe care o are diagnosticată prima dată acum 18 ani. Nu este absolut incompatibilă cu statutul de șofer, dar trebuie monitorizată ca orice boală care poate afecta psihicul unei persoane și mobilitatea unei persoane. În anumite împrejurări presupune responsabilitate, tratament și urmarea tratamentului cu responsabilitate. Ceea ce, din verificările noastre, nu s-a întâmplat în ultimii 3-4 ani cu șoferul, și despre care noi avem ca o principală supoziție că a reprezentat cauza principală a accidentului. Nu urma un tratament medicamentos. Ultimul tratament medicamentos am impresia că în 2022 i-a fost prescris”.

Procurorii au constatat că bărbatul și‑a întrerupt tratamentul, iar acest lucru ar fi putut contribui decisiv la pierderea controlului asupra vehiculului. În paralel, ancheta verifică și modul în care, în 2020, șoferul a fost declarat apt pentru conducere la o clinică din Brașov, în momentul preschimbării permisului. Procurorul a subliniat că nu există în prezent o investigație asupra medicului care a emis avizul.

Acesta a explicat și motivele preluării dosarului:

„Complexitatea cauzei și mediatizarea intensă au fost unele dintre motivele pentru care conducerea Parchetului Tribunalului a decis preluarea cauzei. Conducătorul auto nu deține o calitate specială, nu deținem informații că ar fi pensionar din alte structuri. Dacă ar fi, și asta chiar trebuie să cunoască lumea, avut o calitate specială, în special militar, ar fi atras competența altor structuri de parchet decât Parchetul de pe lângă Tribunal Brașov”.

Şoferul cu epilepsie avea permis valabil și aviz medical

În privința posibilelor verificări asupra medicilor, procurorul a menționat limitele legale:

„Cercetările pot fi făcute în fel și chip, dar prescripția răspunderii penale de dinainte de 2022 a cam intervenit în orice fel de situație. Ar fi vorba despre un fals intelectual într-o astfel de situație sau un fals privat. Și am putea vorbi și de prescripția răspunderii penale.”

Ancheta se concentrează acum pe comportamentul șoferului și pe modul în care acesta și‑a gestionat responsabilitatea de a conduce un autovehicul. Procurorul a precizat:

„Noi ce avem în clipa de față sunt date de anchetă pentru a contura cadrul în care în care și conducătorul auto s-a comportat responsabil sau nu, vizavi de actul de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice pentru a stabili dacă dumnealui trebuia și putea să prevină producerea unui accident circulație cu astfel de consecințe”.

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