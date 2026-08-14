Vica Blochina și-a prezentat iubitul chiar de ziua ei de naștere! Cine este bărbatul pe care îl numește „iubirea vieții mele”

Vica Blochina a avut parte de o aniversare spectaculoasă, într-unul dintre locurile preferate de vedetele din România. Ea și-a sărbătorit cei 51 de ani pe 8 august, iar petrecerea a avut loc în urmă cu o zi, alături de prieteni și persoane dragi. De la eveniment nu a lipsit nici noul ei iubit, care i-a fost alături pe tot parcursul serii.

La aniversarea celor 51 de ani, Vica Blochina a petrecut alături de persoanele apropiate. Vedeta și-a sărbătorit ziua de naștere pe 8 august, iar petrecerea a avut loc în urmă cu o zi, într-o atmosferă de poveste, alături de cei mai apropiați oameni.

Vica Blochina a făcut petrecere la Loft

Petrecerea a început încă din timpul zilei, la Loft, unde Vica Blochina a atras toate privirile. Pentru prima parte a aniversării, vedeta a ales o rochie neagră, elegantă pe care a asortat-o cu o pălărie în aceeași culoare. Distracția a continuat mai târziu la un restaurant cunoscut de pe plajă, unde sărbătoarea a devenit și mai spectaculoasă.

Pentru această parte a serii, Vica și-a schimbat ținuta și a optat pentru o rochie albă, acoperită cu paiete, pe care a asortat-o cu un sacou elegant și sandale cu toc.

Momentul tortului a fost, fără îndoială, unul dintre cele mai emoționante ale serii. Partenerul de viață al vedetei i-a oferit un superb buchet de flori, iar surpriza nu s-a oprit aici. În timp ce invitații îi cântau „La mulți ani!”, în jurul tortului au fost aprinse mai multe artificii. Momentul a fost filmat și distribuit ulterior de Vica Blochina pe rețelele de socializare.

Vedeta a ținut să îi acorde iubitului său un loc special în filmările realizate la petrecere și l-a prezentat drept iubirea vieții sale și omul care i-a schimbat viața. Astfel, Vica a confirmat public relația cu Alexandru Bocșe, după o perioadă în care a preferat să își țină viața sentimentală departe de atenția publicului.

„Iubirea vieții mele, dragostea mea care mi-a schimbat viața!”, a spus Vica Blochina.

Vica Blochina, mesaj de ziua sa de naștere

În ultimii ani, Vica Blochina s-a concentrat pe proiectele sale și pe domeniul psihonumerologiei. Stabilită în România de peste două decenii, aceasta a devenit cunoscută după perioada în care a fost balerină, dar și prin aparițiile televizate și relația mediatizată cu Victor Pițurcă, alături de care are un fiu, Edan.

Vica Blochina a împlinit 51 de ani și a marcat momentul printr-un mesaj emoționant despre oamenii dragi din viața sa, recunoștință și un nou început. Vedeta spune că nu mai aleargă după fericire, ci își dorește să o trăiască și să se bucure de tot ce a construit până acum.

„51 de ani.

Anul acesta mi-am dorit mai puțin să număr anii și mai mult să mă uit la tot ce am construit până aici.

Au fost ani frumoși, ani grei, oameni care au rămas, oameni care au plecat, începuturi pe care nu le-am planificat și momente care m-au schimbat complet.

Dar în seara asta, când m-am uitat în jur și i-am văzut lângă mine pe oamenii pe care îi iubesc, am simțit că am tot ce contează.

Sunt recunoscătoare pentru familia mea, pentru prietenii mei, pentru iubire și pentru fiecare om care face parte din viața mea.

La 51 de ani nu-mi mai doresc să alerg după fericire.

Vreau să o trăiesc.

Și am sentimentul că cel mai frumos capitol abia începe.”, a scris Vica Blochina.

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