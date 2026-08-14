Acasă » Știri » Vica Blochina și-a prezentat iubitul chiar de ziua ei de naștere! Cine este bărbatul pe care îl numește „iubirea vieții mele”

Vica Blochina și-a prezentat iubitul chiar de ziua ei de naștere! Cine este bărbatul pe care îl numește „iubirea vieții mele”

De: Andreea Stăncescu 14/08/2026 | 14:33
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

 Vica Blochina a avut parte de o aniversare spectaculoasă, într-unul dintre locurile preferate de vedetele din România. Ea și-a sărbătorit cei 51 de ani pe 8 august, iar petrecerea a avut loc în urmă cu o zi, alături de prieteni și persoane dragi. De la eveniment nu a lipsit nici noul ei iubit, care i-a fost alături pe tot parcursul serii.

La aniversarea celor 51 de ani, Vica Blochina a petrecut alături de persoanele apropiate. Vedeta și-a sărbătorit ziua de naștere pe 8 august, iar petrecerea a avut loc în urmă cu o zi, într-o atmosferă de poveste, alături de cei mai apropiați oameni.

Vica Blochina a făcut petrecere la Loft

Petrecerea a început încă din timpul zilei, la Loft, unde Vica Blochina a atras toate privirile. Pentru prima parte a aniversării, vedeta a ales o rochie neagră, elegantă pe care a asortat-o cu o pălărie în aceeași culoare. Distracția a continuat mai târziu la un restaurant cunoscut de pe plajă, unde sărbătoarea a devenit și mai spectaculoasă.

Vica Blochina a dat startul petrecerii la Loft

Pentru această parte a serii, Vica și-a schimbat ținuta și a optat pentru o rochie albă, acoperită cu paiete, pe care a asortat-o cu un sacou elegant și sandale cu toc.

Momentul tortului a fost, fără îndoială, unul dintre cele mai emoționante ale serii. Partenerul de viață al vedetei i-a oferit un superb buchet de flori, iar surpriza nu s-a oprit aici. În timp ce invitații îi cântau „La mulți ani!”, în jurul tortului au fost aprinse mai multe artificii. Momentul a fost filmat și distribuit ulterior de Vica Blochina pe rețelele de socializare.

Vedeta a ținut să îi acorde iubitului său un loc special în filmările realizate la petrecere și l-a prezentat drept iubirea vieții sale și omul care i-a schimbat viața. Astfel, Vica a confirmat public relația cu Alexandru Bocșe, după o perioadă în care a preferat să își țină viața sentimentală departe de atenția publicului.

„Iubirea vieții mele, dragostea mea care mi-a schimbat viața!”, a spus Vica Blochina.

Sursa foto: Instagram

Vica Blochina, mesaj de ziua sa de naștere

În ultimii ani, Vica Blochina s-a concentrat pe proiectele sale și pe domeniul psihonumerologiei. Stabilită în România de peste două decenii, aceasta a devenit cunoscută după perioada în care a fost balerină, dar și prin aparițiile televizate și relația mediatizată cu Victor Pițurcă, alături de care are un fiu, Edan.

Vica Blochina a împlinit 51 de ani și a marcat momentul printr-un mesaj emoționant despre oamenii dragi din viața sa, recunoștință și un nou început. Vedeta spune că nu mai aleargă după fericire, ci își dorește să o trăiască și să se bucure de tot ce a construit până acum.

„51 de ani.
Anul acesta mi-am dorit mai puțin să număr anii și mai mult să mă uit la tot ce am construit până aici.
Au fost ani frumoși, ani grei, oameni care au rămas, oameni care au plecat, începuturi pe care nu le-am planificat și momente care m-au schimbat complet.
Dar în seara asta, când m-am uitat în jur și i-am văzut lângă mine pe oamenii pe care îi iubesc, am simțit că am tot ce contează.
Sunt recunoscătoare pentru familia mea, pentru prietenii mei, pentru iubire și pentru fiecare om care face parte din viața mea.
La 51 de ani nu-mi mai doresc să alerg după fericire.
Vreau să o trăiesc.
Și am sentimentul că cel mai frumos capitol abia începe.”, a scris Vica Blochina.

CITEȘTE ȘI: Vica Blochina a fost sufletul petrecerii în LOFT, fără noul iubit la braț. Blondina și-a luat gașca și a ieșit la atac pe litoral

Vica Blochina a atras toate privirile în costum de baie. Unde își petrece vacanța vedeta

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Români condamnați la închisoare în Anglia după moartea a doi bărbați. Cum acționau Adina Mihai și Mădălin Dumitru
Știri
Români condamnați la închisoare în Anglia după moartea a doi bărbați. Cum acționau Adina Mihai și Mădălin Dumitru
Lucrările pe care trebuie să le faci în grădină până la sfârșitul verii. Ce nu trebuie să uiți în luna august
Știri
Lucrările pe care trebuie să le faci în grădină până la sfârșitul verii. Ce nu trebuie să uiți…
Ce gătim de Sfânta Maria. 5 rețete tradiționale pentru masa de sărbătoare
Mediafax
Ce gătim de Sfânta Maria. 5 rețete tradiționale pentru masa de sărbătoare
Din nou alertă la Costinești. Un nou fragment de dronă a fost descoperit pe plajă
Gandul.ro
Din nou alertă la Costinești. Un nou fragment de dronă a fost descoperit...
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu,...
Testul auto care a împărțit internetul. „Să le suspende permisele celor care au greșit!” Care este ordinea corectă de trecere
Adevarul
Testul auto care a împărțit internetul. „Să le suspende permisele celor care au...
Descoperire tulburătoare a anchetatorilor. Anul din care șoferul care a ucis doi turiști la Brașov nu își mai lua tratamentul pentru ep
Digi24
Descoperire tulburătoare a anchetatorilor. Anul din care șoferul care a ucis doi turiști...
SUA își pune aliații NATO la test: Trump decide cine rămâne „loial” înainte de retragerea trupelor din Europa
Mediafax
SUA își pune aliații NATO la test: Trump decide cine rămâne „loial” înainte...
Parteneri
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită...
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația oferită de Șerban Copoț
Ciao.ro
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația...
Gabriela Cristea nu s-a mai abținut. Cum a reacționat după ce Cătălin Măruță a bătut palma cu Antena 1
Click.ro
Gabriela Cristea nu s-a mai abținut. Cum a reacționat după ce Cătălin Măruță a bătut...
Alertă la Costinești după ce pe plajă a fost descoperit un obiect suspect
Digi 24
Alertă la Costinești după ce pe plajă a fost descoperit un obiect suspect
„Nu va mai fi nici Moscova, nici Sankt Petersburg”. Ideologul lui Putin, teorie apocaliptică despre „probabilul” război nuclear
Digi24
„Nu va mai fi nici Moscova, nici Sankt Petersburg”. Ideologul lui Putin, teorie apocaliptică despre...
Exclusiv | Cum arată noile camere de rovinietă inteligente, montate de CNAIR. Calculează câți KM a parcurs o mașină
Promotor.ro
Exclusiv | Cum arată noile camere de rovinietă inteligente, montate de CNAIR. Calculează câți KM...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Cauți un televizor ieftin pentru acasă? Flanco are două modele Full HD la preț redus. Prețuri de la 649 RON
go4it.ro
Cauți un televizor ieftin pentru acasă? Flanco are două modele Full HD la preț redus....
Legumele din întreaga lume dispar. Iată cum ne afectează, fără să știm, alimentația
Descopera.ro
Legumele din întreaga lume dispar. Iată cum ne afectează, fără să știm, alimentația
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Go4Games
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Din nou alertă la Costinești. Un nou fragment de dronă a fost descoperit pe plajă
Gandul.ro
Din nou alertă la Costinești. Un nou fragment de dronă a fost descoperit pe plajă
Tags:
ULTIMA ORĂ
Români condamnați la închisoare în Anglia după moartea a doi bărbați. Cum acționau Adina Mihai ...
Români condamnați la închisoare în Anglia după moartea a doi bărbați. Cum acționau Adina Mihai și Mădălin Dumitru
Nu duce lipsă de admiratoare, dar nici nu acceptă pe oricine lângă el! De ce este singur Mircea Eremia: ...
Nu duce lipsă de admiratoare, dar nici nu acceptă pe oricine lângă el! De ce este singur Mircea Eremia: “Lucrurile frumoase apar atunci când…”
Lucrările pe care trebuie să le faci în grădină până la sfârșitul verii. Ce nu trebuie să uiți ...
Lucrările pe care trebuie să le faci în grădină până la sfârșitul verii. Ce nu trebuie să uiți în luna august
Doliu în politică. A murit Erdei Istvan, fost deputat UDMR
Doliu în politică. A murit Erdei Istvan, fost deputat UDMR
BANCUL ZILEI | „M-au amendat ieri la ștrand”
BANCUL ZILEI | „M-au amendat ieri la ștrand”
Condițiile pe care Codruța Filip le-a pus viitorului iubit. Au trecut 6 luni de la divorțul de Valentin ...
Condițiile pe care Codruța Filip le-a pus viitorului iubit. Au trecut 6 luni de la divorțul de Valentin Sanfira
Vezi toate știrile