Familia copilului rănit de o dronă în Brăila a făcut plângere la poliție. Micuțul a fost spitalizat mai multe zile

Cazul copilului de 12 ani lovit în cap de un obiect căzut din senin, în timp ce mergea cu trotineta în județul Brăila, ajunge în instanță. Familia băiatului a depus plângere penală și s-a constituit parte civilă, în încercarea de a afla ce anume l-a lovit pe copil și cine poate fi tras la răspundere.

Incidentul s-a produs la sfârșitul lunii mai, pe DN22, în comuna Comăneasca. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum băiatul se deplasează cu trotineta, iar la un moment dat un obiect pare să cadă de la înălțime și îl lovește în zona capului. În urma impactului, copilul își pierde echilibrul și cade pe carosabil.

Băiatul a avut nevoie de îngrijiri medicale

Băiatul a suferit un traumatism cranian și a fost transportat la spital, unde a rămas internat mai multe zile. El nu își amintește momentul impactului, iar autoritățile încearcă să stabilească în continuare ce obiect a provocat rănirea.

Familia ia în calcul varianta ca obiectul să fie un fragment provenit de la o dronă. Avocatul acesteia a reclamat anumite aspecte legate de modul în care a fost gestionată ancheta și susține că o bucată despre care se presupune că ar proveni de la dronă ar fi rămas la locul incidentului, fără ca aceasta să fie documentată corespunzător în dosar.

Părinții susțin, de asemenea, că nu ar fi primit informații timp de mai multe luni cu privire la evoluția cazului. În prezent, familia solicită continuarea cercetărilor și stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care copilul a fost rănit.

Poliția efectuează cercetări într-un dosar penal deschis pentru vătămare corporală din culpă. Între timp, familia afirmă că băiatul acuză din nou dureri de cap și amețeli, la câteva luni după incident.

”Familia băiatului minor lovit din ‘senin’ de dronă (susținem noi după audierea filmării) depune plângere penală și se constituie parte civilă în procesul penal. Deși bucata de posibilă dronă rămâne la fața locului, în dosarul de urmărire penală nici urmă de planșe foto cu aceasta. Mai mult, se acuză și o mușamalizare, fiindcă familiei nu i s-a spus nimic vreme de mai multe luni de zile, probabil în așteptarea expirării termenului de 3 luni pentru plângerea prealabilă. De dată recentă, copilul acuză dureri de cap și amețeli, ca urmare a loviturii ce l-a ținut în comă”, a anunțat vineri avocatul familiei, Adrian Cuculis.

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