Acasă » Știri » Familia copilului rănit de o dronă în Brăila a făcut plângere la poliție. Micuțul a fost spitalizat mai multe zile

Familia copilului rănit de o dronă în Brăila a făcut plângere la poliție. Micuțul a fost spitalizat mai multe zile

De: Andreea Stăncescu 14/08/2026 | 14:57
Familia copilului rănit de o dronă în Brăila a făcut plângere la poliție. Micuțul a fost spitalizat mai multe zile
Familia copilului a făcut plângere la poliție / Sursa foto: Arhivă CANCAN
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cazul copilului de 12 ani lovit în cap de un obiect căzut din senin, în timp ce mergea cu trotineta în județul Brăila, ajunge în instanță. Familia băiatului a depus plângere penală și s-a constituit parte civilă, în încercarea de a afla ce anume l-a lovit pe copil și cine poate fi tras la răspundere.

Incidentul s-a produs la sfârșitul lunii mai, pe DN22, în comuna Comăneasca. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum băiatul se deplasează cu trotineta, iar la un moment dat un obiect pare să cadă de la înălțime și îl lovește în zona capului. În urma impactului, copilul își pierde echilibrul și cade pe carosabil.

Băiatul a avut nevoie de îngrijiri medicale

Băiatul a suferit un traumatism cranian și a fost transportat la spital, unde a rămas internat mai multe zile. El nu își amintește momentul impactului, iar autoritățile încearcă să stabilească în continuare ce obiect a provocat rănirea.

Familia ia în calcul varianta ca obiectul să fie un fragment provenit de la o dronă. Avocatul acesteia a reclamat anumite aspecte legate de modul în care a fost gestionată ancheta și susține că o bucată despre care se presupune că ar proveni de la dronă ar fi rămas la locul incidentului, fără ca aceasta să fie documentată corespunzător în dosar.

Părinții susțin, de asemenea, că nu ar fi primit informații timp de mai multe luni cu privire la evoluția cazului. În prezent, familia solicită continuarea cercetărilor și stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care copilul a fost rănit.

Poliția efectuează cercetări într-un dosar penal deschis pentru vătămare corporală din culpă. Între timp, familia afirmă că băiatul acuză din nou dureri de cap și amețeli, la câteva luni după incident.

”Familia băiatului minor lovit din ‘senin’ de dronă (susținem noi după audierea filmării) depune plângere penală și se constituie parte civilă în procesul penal. Deși bucata de posibilă dronă rămâne la fața locului, în dosarul de urmărire penală nici urmă de planșe foto cu aceasta. Mai mult, se acuză și o mușamalizare, fiindcă familiei nu i s-a spus nimic vreme de mai multe luni de zile, probabil în așteptarea expirării termenului de 3 luni pentru plângerea prealabilă. De dată recentă, copilul acuză dureri de cap și amețeli, ca urmare a loviturii ce l-a ținut în comă”, a anunțat vineri avocatul familiei, Adrian Cuculis.

CITEȘTE ȘI: Explozie puternică lângă granița cu România. O dronă de mari dimensiuni s-a prăbușit în Bulgaria

Mama lui Alexandru, tânărul mort în tragedia din Brașov, strigăt de durere înainte de înmormântare. Femeia este copleșită

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Români condamnați la închisoare în Anglia după moartea a doi bărbați. Cum acționau Adina Mihai și Mădălin Dumitru
Știri
Români condamnați la închisoare în Anglia după moartea a doi bărbați. Cum acționau Adina Mihai și Mădălin Dumitru
Lucrările pe care trebuie să le faci în grădină până la sfârșitul verii. Ce nu trebuie să uiți în luna august
Știri
Lucrările pe care trebuie să le faci în grădină până la sfârșitul verii. Ce nu trebuie să uiți…
Ce gătim de Sfânta Maria. 5 rețete tradiționale pentru masa de sărbătoare
Mediafax
Ce gătim de Sfânta Maria. 5 rețete tradiționale pentru masa de sărbătoare
Din nou alertă la Costinești. Un nou fragment de dronă a fost descoperit pe plajă
Gandul.ro
Din nou alertă la Costinești. Un nou fragment de dronă a fost descoperit...
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu,...
Testul auto care a împărțit internetul. „Să le suspende permisele celor care au greșit!” Care este ordinea corectă de trecere
Adevarul
Testul auto care a împărțit internetul. „Să le suspende permisele celor care au...
Descoperire tulburătoare a anchetatorilor. Anul din care șoferul care a ucis doi turiști la Brașov nu își mai lua tratamentul pentru ep
Digi24
Descoperire tulburătoare a anchetatorilor. Anul din care șoferul care a ucis doi turiști...
SUA își pune aliații NATO la test: Trump decide cine rămâne „loial” înainte de retragerea trupelor din Europa
Mediafax
SUA își pune aliații NATO la test: Trump decide cine rămâne „loial” înainte...
Parteneri
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită...
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația oferită de Șerban Copoț
Ciao.ro
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația...
Gabriela Cristea nu s-a mai abținut. Cum a reacționat după ce Cătălin Măruță a bătut palma cu Antena 1
Click.ro
Gabriela Cristea nu s-a mai abținut. Cum a reacționat după ce Cătălin Măruță a bătut...
Alertă la Costinești după ce pe plajă a fost descoperit un obiect suspect
Digi 24
Alertă la Costinești după ce pe plajă a fost descoperit un obiect suspect
„Nu va mai fi nici Moscova, nici Sankt Petersburg”. Ideologul lui Putin, teorie apocaliptică despre „probabilul” război nuclear
Digi24
„Nu va mai fi nici Moscova, nici Sankt Petersburg”. Ideologul lui Putin, teorie apocaliptică despre...
Exclusiv | Cum arată noile camere de rovinietă inteligente, montate de CNAIR. Calculează câți KM a parcurs o mașină
Promotor.ro
Exclusiv | Cum arată noile camere de rovinietă inteligente, montate de CNAIR. Calculează câți KM...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Cauți un televizor ieftin pentru acasă? Flanco are două modele Full HD la preț redus. Prețuri de la 649 RON
go4it.ro
Cauți un televizor ieftin pentru acasă? Flanco are două modele Full HD la preț redus....
Legumele din întreaga lume dispar. Iată cum ne afectează, fără să știm, alimentația
Descopera.ro
Legumele din întreaga lume dispar. Iată cum ne afectează, fără să știm, alimentația
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Go4Games
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Din nou alertă la Costinești. Un nou fragment de dronă a fost descoperit pe plajă
Gandul.ro
Din nou alertă la Costinești. Un nou fragment de dronă a fost descoperit pe plajă
Tags:
ULTIMA ORĂ
Români condamnați la închisoare în Anglia după moartea a doi bărbați. Cum acționau Adina Mihai ...
Români condamnați la închisoare în Anglia după moartea a doi bărbați. Cum acționau Adina Mihai și Mădălin Dumitru
Nu duce lipsă de admiratoare, dar nici nu acceptă pe oricine lângă el! De ce este singur Mircea Eremia: ...
Nu duce lipsă de admiratoare, dar nici nu acceptă pe oricine lângă el! De ce este singur Mircea Eremia: “Lucrurile frumoase apar atunci când…”
Lucrările pe care trebuie să le faci în grădină până la sfârșitul verii. Ce nu trebuie să uiți ...
Lucrările pe care trebuie să le faci în grădină până la sfârșitul verii. Ce nu trebuie să uiți în luna august
Doliu în politică. A murit Erdei Istvan, fost deputat UDMR
Doliu în politică. A murit Erdei Istvan, fost deputat UDMR
BANCUL ZILEI | „M-au amendat ieri la ștrand”
BANCUL ZILEI | „M-au amendat ieri la ștrand”
Condițiile pe care Codruța Filip le-a pus viitorului iubit. Au trecut 6 luni de la divorțul de Valentin ...
Condițiile pe care Codruța Filip le-a pus viitorului iubit. Au trecut 6 luni de la divorțul de Valentin Sanfira
Vezi toate știrile