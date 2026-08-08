Explozie puternică lângă granița cu România. O dronă de mari dimensiuni s-a prăbușit în Bulgaria

O dronă a trecut din România în Bulgaria, iar câteva clipe mai târziu s-a produs o explozie puternică! Incidentul a dat alarma în zona de frontieră, mai ales că aparatul a ajuns într-un punct sensibil, în apropierea unor obiective energetice importante. Autoritățile bulgare au izolat imediat zona și încearcă acum să afle de unde a venit drona și ce transporta.

Totul s-a petrecut sâmbătă dimineață, în apropierea fostului punct de trecere a frontierei Kardam. Potrivit premierului bulgar Rumen Radev, aparatul a intrat în Bulgaria în jurul orei 8:10 și s-a prăbușit într-un lan de floarea-soarelui, la aproximativ 100 de metri de granița cu România.

O dronă a trecut în Bulgaria și a explodat!

Explozia a fost suficient de puternică pentru ca martorii din zonă să audă bubuitura și să observe o coloană de fum negru. Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile bulgare, aparatul nu a fost identificat de sistemele de apărare aeriană românești sau bulgare.

Altitudinea foarte joasă la care pot zbura astfel de drone face ca detectarea lor să fie extrem de dificilă. În cazul de față, autoritățile au aflat practic despre incident după ce s-a produs explozia.

„După cum știți, detectarea și contracararea acestor drone reprezintă o provocare majoră. De asemenea, nu am primit nicio informație de la Centrul de Operațiuni Aeriene Combinate al NATO din Torrejón, care monitorizează spațiul aerian deasupra Europei de Sud”, a spus Radev.

Locul în care aparatul a ajuns a amplificat și mai mult gravitatea situației. În apropiere se află infrastructură energetică importantă, inclusiv instalații asociate sistemului de transport al gazelor. Din fericire, până în acest moment nu au fost raportate victime și nici pagube la infrastructura din zonă.

Anchetatorii au început examinarea resturilor, însă explozia a făcut dificilă identificarea imediată a modelului. Oficialii bulgari spun însă că aparatul nu era unul de mici dimensiuni.

„În prezent, există material fotografic; drona a fost avariată de explozie și nu se poate preciza tipul acesteia, fiind în curs de examinare, dar nu este o jucărie, ci una de dimensiuni mari”, a declarat Radev.

Zona a fost securizată, iar la fața locului au ajuns polițiști de frontieră și membri ai poliției naționale bulgare.

Un alt element care ridică semne de întrebare este amploarea deflagrației. Potrivit ministrului Apărării de la Sofia, urmele lăsate în urma exploziei și cantitatea de fum observată indică posibilitatea ca drona să fi avut o încărcătură explozivă importantă.

Deocamdată, autoritățile nu au stabilit public cine a lansat aparatul și nici care ar fi fost destinația acestuia. Investigația urmează să clarifice inclusiv traseul dronei înainte de intrarea pe teritoriul Bulgariei.

Bulgaria ridică nivelul de alertă la frontieră

Incidentul vine după o serie de evenimente care au determinat statele din regiune să acorde o atenție sporită dronelor care ajung în apropierea frontierelor. După dronele doborâte în România, Bulgaria și-a consolidat măsurile de supraveghere prin sisteme radar și mijloace antiaeriene. Au fost pregătite inclusiv proceduri pentru intervenția avioanelor de luptă.

Acum, Sofia anunță și suplimentarea efectivelor de poliție de frontieră în zona de graniță cu România.

Explozia nu este tratată ca un simplu incident local. Autoritățile bulgare au anunțat că situația urmează să fie prezentată în cadrul unei reuniuni a Consiliului Nord-Atlantic.

„Polonia va furniza informații cu privire la cazul rachetelor balistice care au survolat teritoriul său și la resturile recuperate de acolo. România va furniza informații cu privire la dronele doborâte deasupra teritoriului său. De asemenea, Bulgaria va prezenta informații și va ridica din nou problema acestei drone, care a explodat pe teritoriul bulgar, la doar 100 de metri de granița cu România”, a spus el.

În paralel, specialiștii încearcă să determine exact ce tip de aparat a fost și ce se afla în interiorul lui.

România, trei drone doborâte în mai puțin de 48 de ore

Incidentul de la graniță vine după o succesiune de cazuri care au atras atenția autorităților române. La sfârșitul lunii iulie, România a doborât trei drone într-un interval mai mic de două zile. Una dintre acestea a fost interceptată în apropierea localității Padina, din județul Buzău.

Un al doilea aparat a fost distrus în zona Deltei Dunării, la aproximativ 10 kilometri de Sfântu Gheorghe, iar o a treia dronă a fost identificată și doborâtă în apropiere de Sulina. Acum, o nouă dronă a ajuns în centrul atenției, după ce a trecut din România în Bulgaria și a explodat la doar aproximativ 100 de metri de frontieră.

Ancheta continuă, iar autoritățile încearcă să pună cap la cap toate piesele acestui incident care a aprins alarma chiar lângă granița României.

VEZI ȘI: S-a aflat originea dronelor care au pătruns în România. Provin din Iran

Alertă în Mamaia! Noi rămășite de dronă, descoperite pe plajă