După 10 ani de relație, Bella Santiago recunoaște. Ce sacrificii a făcut artista pentru familia ei: „A fost una dintre cele mai grele decizii din viața mea”

Bella Santiago și Nicu Grigore sunt un cuplu special. Ea s-a mutat în România, el a devenit un tată excepțional, chiar dacă nu biologic. În competiția Survivor, un accident l-a scos din cursă și mult timp a trăit cu frustrarea că a lăsat ceva neterminat. Cel mai greu a fost pentru Bella, pentru că erau zile în care nu știa absolut nimic de soțul ei. Decizia Bellei se a se mută în România a fost „una dintre cele mai grele decizii” iar Nicu Grigore își spune, cu sinceritate, părerea despre gelozia în cuplu. Frumoasa cântăreață vorbește despre ce a fost nevoită să sacrifice în numele succesului, adică „timp mai puțin pentru familie și foarte multe prejudecăți”. Cu umorul caracteristic, Nicu Grigore dezvăluie, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, cine are ultimul cuvânt în casă și în ce se transformă frumoasa lui soție atunci când se enervează.

Puțină lume știe că Nicu Grigore avea o cariera promițătoare la rugby, dar o serie de accidente grave l-au obligat să renunțe la performanță. Bella este și o cântăreață, dar și o gospodină talentată așa că este un master chef în preparatele filipineze. Mărturisește că cea mai mare bucurie o reprezintă serile când sunt toți, împreună, acasă și dezvăluie cea mai mare nebunie pe care a făcut-o pentru jumătatea ei. Nicu Grigore ne spune care este viciul alimentar de care nu se poate dezvăța sub nicio formă și ne povestește despre provocările pe care le trăiește, zilnic, alături de fiica lor de 15 ani, Kescielle.

CANCAN.RO: Ai intrat 100% pregătit la Survivor, dar un accident te-a scos din competiție. Spune-mi cum a fost, cât de greu a fost să trebuiască să renunți.

Nicu Grigore: Mi-a fost foarte greu să renunț, mai ales că deja mă obișnuisem cu condițiile din junglă. M-a frustrat faptul că am lăsat ceva neterminat, probabil eram mult mai împăcat daca mă elimina cineva, știam că până acolo a fost și aia e.

CANCAN.RO: Cât de greu ți-a fost fără Nicu, cât a fost plecat în Dominicană?

Bella Santiago: A fost greu, mai ales că eram obișnuiți să fim împreună zi de zi. Îmi lipseau conversațiile noastre și faptul că nu puteam să știu cum este. Dar am fost foarte mândră de el și am încercat să-l susțin de la distanță cât am putut.

CANCAN.RO: Ce ți-a plăcut cel mai mult în această competiție? Dar ce nu ți-a plăcut deloc?

Nicu Grigore: Cel mai mult mi-a plăcut că trebuie să stau fără telefon și fără griji. Nu mi-a plăcut că am plecat prea devreme

Bella Santiago este un om normal: „Nu e chiar atât de spectaculoasă”

CANCAN.RO: Ești o artistă, te știe toată lumea de pe scenă. Dar o zi normală din viață voastră, cum arată?

Bella Santiago: Nu e chiar atât de spectaculoasă cum își imaginează lumea. Dimineața ne ocupăm de casă și de familie, apoi fiecare are proiectele lui. Încercăm să ne facem timp unul pentru celălalt și, dacă putem, să luăm masa împreună. Ne plac foarte mult serile liniștite acasă.

CANCAN.RO: Apropo de seri, îți place să gătești? Care sunt preparatele care-ți ies cel mai bine?

Bella Santiago: Îmi place să gătesc, mai ales când am timp. Cred că îmi iese cel mai bine mancarea filipineză! Apoi Fripturile și deserturile. Îmi place să-i răsfăț pe cei dragi cu mâncare făcută de mine.

Nicu Grigore recunoaște: „Fără ciocolată nu rezistam”

CANCAN.RO: Ai vreun viciu alimentar la care, efectiv, nu poți renunța?

Nicu Grigore: Da! Am! CIOCOLATA. Încă de pe vremea când făceam sport de performanță, fără ciocolată nu rezistam.

CANCAN.RO: Ce ai simțit atunci când te-ai mutat, definitiv, în casa soțului tău și ai lăsat atât de multe în urmă?

Bella Santiago: A fost una dintre cele mai grele decizii din viața mea. Cel mai greu a fost că nu eram în fiecare zi lângă fiica mea. Dar am știut că fac un pas important pentru familia noastră și am încercat să găsim echilibrul, astfel încât să nu simtă niciodată că îi lipsește dragostea mea.

CANCAN.RO: Cu ce ți-a fost cel mai greu să te obișnuiești, după ce v-ați mutat împreună?

Nicu Grigore: Nu mi-a fost greu să mă obișnuiesc cu nimic, mă adaptez foarte repede la situații, sunt obișnuit să iau lucrurile așa cum vin și să le înțeleg.

CANCAN.RO: Bella este o femeie superbă. Ai fost vreodată gelos?

Nicu Grigore: În relația noastră nu prea a fost cazul. Avem foarte multă încredere unul în celălalt și cred că asta este baza unei relații sănătoase. Atât timp cât există respect și comunicare, gelozia nu își prea are locul. Se spune că dacă nu ești gelos, nu iubești! Doar că la noi în relație nu s-au pus problema pentru că avem foarte mare încredere unul în celălalt.

Bella vorbește despre prețul succesului: „Timp mai puțin pentru familie, oboseală, și foarte multe prejudecăți”

CANCAN.RO: Bella, a existat vreodată un preț al succesului pe care a trebuit să-l „plătești”?

Bella Santiago: Da. Succesul vine și cu multe sacrificii: timp mai puțin pentru familie, oboseală, drumuri și foarte multe prejudecăți. Dar am învățat că, dacă faci ceea ce iubești și rămâi autentic, merită fiecare efort.

CANCAN.RO: Ești deja mamă de adolescentă. Kescielle are 15 ani. Care sunt, azi, cele mai mari provocări?

Bella Santiago: Cea mai mare provocare este să găsesc echilibrul între a fi mamă și prietenă. Adolescența vine cu multe schimbări și încerc să o ascult, să o înțeleg și să-i ofer încredere, dar și limite atunci când este nevoie.

CANCAN.RO: Dar pentru un tată? Te ascultă, nu te mai ascultă?

Nicu Grigore: Mă ascultă, nu are încotro, pentru că nu funcționăm unii fără alții.

CANCAN.RO: Când te uiți la fata ta, pentru că este a TA clar, ce simți?

Nicu Grigore: Mândrie. Sunt mândru că îi pot oferii o educație și că o pot sprijini în drumul ei spre viața de adult

CANCAN.RO: Viața ți-a dat multe lecții. Care a fost cea mai grea?

Bella Santiago: Că nu poți controla totul și că, uneori, trebuie să accepți lucrurile așa cum sunt. Am învățat să am răbdare, să mă ridic după fiecare încercare și să nu renunț la mine.

CANCAN.RO: Care este cea mai mare calitate a jumătății tale? Dar cel mai…simpatic defect?

Nicu Grigore: Cea mai mare calitate a jumătății mele este intelegerea. Chiar dacă percepțiile și culturile diferă, reușim să formăm un întreg. Iar cel mai simpatic defect este faptul că atunci când avem discuții mai aprinse, se transformă într-un chiuaua.

CANCAN.RO: Dacă vă mai certați, care din voi cedează primul?

Nicu Grigore: E greu cu cedatul la noi. Suntem doua caractere puternice și ne oprim doar după ce ne vărsăm toți nervii

CANCAN.RO: Care a fost cel mai nebunesc lucru pe care l-ai făcut în numele iubirii?

Bella Santiago: Să-mi schimb complet viața și să o iau de la capăt într-o altă țară, departe de tot ce îmi era familiar. A fost un pas uriaș, dar nu l-am regretat niciodată.

CANCAN.RO: Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Cum ai reușit să mergi mai departe?

Nicu Grigore: Cel mai greu moment din viața mea a fost atunci când, din cauza unor accidentări mai grave, am fost nevoit să mă las de sport. Nu visam sa fac altceva având în vedere că eram un jucător destul de bun. Am fost și prin lotul național, am câștigat și câteva Turnee naționale și chiar internaționale. In 2006 am ieșit Vicecampion Mondial in Franța la un Turneu de Rugby 7.

CANCAN.RO: Dacă ar fi să ștergi ceva din trecutul tău, la ce ai renunța fără niciun regret?

Bella Santiago: Sincer, nu aș șterge nimic. Chiar și momentele grele m-au făcut omul care sunt astăzi. Prefer să păstrez lecțiile și să merg înainte.

CANCAN.RO: Ai o meserie grea, controversată, gura lumii vorbește mult. De câte ori te-ai lovit de prejudecăți?

Bella Santiago: Foarte des. Oamenii tind să judece fără să cunoască omul din spatele artistului. La început mă afecta, dar astăzi am învățat că nu pot mulțumi pe toată lumea. Contează ce știu eu despre mine și oamenii care mă iubesc cu adevărat.

CANCAN.RO: Unde plecați în vacanță, ce planuri v-ați făcut?

Nicu Grigore: Având în vedere că este un an puțin mai complicat, nu am planificat nici o vacanță. Ne dorim foarte tare sa terminăm casa și după o să avem timp să programăm și vacanțe.

CANCAN.RO: Vreau să știu tot ce aveți de promovat, concerte, poate un nou album. Bella Santiago: În perioada asta ne concentrăm foarte mult pe proiectele noastre și pe muzică. Urmează concerte în mai multe orașe, iar eu lucrez și la piese noi, pe care abia aștept să le lansăm. Îi invit pe toți să ne urmărească pe rețelele sociale, acolo anunțăm tot ce pregătim.

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