Deși a fost adversarul soțului ei, Bella Santiago l-a susținut până la capăt pe Gabi Tamaș la Survivor: „Este un suflet foarte bun și merita să câștige”

Bella Santiago a avut o perioadă plină atât pe plan profesional, căci lucrează la un nou album, dar și pe plan personal. Soțul vedetei, Nicu Grigore, a fost unul dintre concurenții Survivor România 2026, însă parcursul său s-a încheiat prematur în urma unei accidentări. Cu toate acestea, experiența din Republica Dominicană a lăsat în urmă prietenii puternice, iar una dintre cele mai importante a fost cea cu Gabi Tamaș, deși erau în echipe adverse. Bella ne-a dezvăluit că atât ea, cât și Nicu l-au susținut în marea finală, iar acest lucru pare să-i fi purtat noroc fotbalistului, el fiind desemnat câștigător. Într-un interviu exclusiv CANCAN.RO, cântăreața a vorbit despre toate aceste lucruri, dar și despre cum a reacționat fiica ei atunci când l-a văzut pe Nicu în ipostazele complicate din cadrul competiției.

Bella Santiago a fost prezentă la un eveniment monden, ocazie numai bună să ofere un interviu despre cea mai recentă perioadă din viața sa. Soțul ei, Nicu Grigore, s-a întors în România după o perioadă petrecută în Republica Dominicană la Survivor, astfel că lucrurile au revenit la normal. Artista ne-a dezvăluit că ultima perioadă și-o dedică carierei artistice, dar și familiei sale. Ea și Nicu se bucură din plin de timpul petrecut împreună și încearcă să-și organizeze viața între proiecte, familie și amenajarea casei, care a devenit principalul lor proiect. În plus, vedeta are de furcă anul acesta și cu fiica ei Kescielle care va susține examenul de Evaluare Națională.

Bella Santiago, emoții pentru fiica ei care va da examen: „Mă bucur mult că nu e ca mine”

CANCAN.RO: Ce faci, Bella? Ce ai făcut în ultima perioadă?

Bella Santiago: Lucrez la un album retro-modern-nostalgic. Am făcut coveruri cu piesele vechi, cum ar fi „Te aștept să vii” și cred că a ieșit foarte bine.

CANCAN.RO: Îmi amintesc că în perioada X-factor ai cântat piese în limba română.

Bella Santiago: Da, tot albumul e în română. Mă chinuie foarte mult pentru că este grea limba română și îmi este greu să stau la studio opt, nouă, zece ore, la studio, să cânt în română.

CANCAN.RO: Tu ești româncă în suflet, ești și născută pe 1 decembrie, de ziua României.

Bella Santiago: Da, dar nu-mi mai aminti că fac 37 de ani, dar eu am rămas la 28, așa mă simt. Avem viață scurtă și trebuie să ne bucurăm de ea.

CANCAN.RO: Ce face fiica ta?

Bella Santiago: Fata mea are multe emoții pentru că urmează examenul și are multe emoții. Va da examenul în limba română, ea merge la școală de stat, nu merge la privat.

CANCAN.RO: Cine o ajută la teme? Face meditații? O ajută Nicu?

Bella Santiago: Ea face singură tot, se descurcă, are note bune și mă bucur pentru ea. Îi place foarte mult să fie pe primul loc. Ea cântă la pian, face și școala de televiziune, vrea să fie la televizor. Are dicție foarte bună în limba română și mă bucur mult că nu e ca mine.

Artista și Nicu Grigore l-au susținut pe Gabi Tamaș la Survivor: „Am sărit de pe scaun când a câștigat”

CANCAN.RO: Ce a zis de Nicu atunci când l-a văzut la Survivor?

Bella Santiago: A avut emoții pentru el, a avut și momente când plângea că îi este dor de el, dar noi l-am susținut mereu.

CANCAN.RO: Iar în finală l-ați susținut pe Gabi Tamaș.

Bella Santiago: Da, l-am susținut pe Gabi Tamaș pentru că ne este prieten și este un suflet foarte bun și merita să câștige. Cel mai bun merita să câștige.

CANCAN.RO: Așa s-a și întâmplat, la fel ca și la X-factor.

Bella Santiago: Da (n.r. râde). Nu avea cum să nu câștige Gabi Tamaș, el trebuia să câștige. Și m-am bucurat foarte mult, am sărit de pe scaun, m-am bucurat foarte mult.

CANCAN.RO: Vara aceasta ce faceți?

Bella Santiago: Programul este foarte încărcat, urmează să filmez niște videoclipuri pentru niște melodii, dar mă descurc. Nu mergem în vacanță până nu terminăm casa.

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