Bella Santiago are „competiție” pentru inima soțului: „Când a plecat Nicu la Survivor, ea a plâns foarte mult”

Bella Santiago a făcut dezvăluiri emoționante despre dinamica familiei ei, povestind cât de puternică este legătura dintre fiica sa, Kescielle, și soțul ei, Nicu. Artista spune că micuța a fost extrem de afectată de plecarea acestuia la Survivor, ajungând chiar să plângă mai mult decât ea în perioada aceea. Mai mult, artista recunoaște cu sinceritate că uneori simte o ușoară gelozie, deoarece fiica ei îl caută pe Nicu prima oară când are probleme. CANCAN.RO are declarații în exclusivitate despre conexiunea specială dintre ei.

Familia Bellei Santiago a avut parte de un moment special, după ce fiica artistei a împlinit 15 ani și a fost sărbătorită așa cum și-a dorit. Petrecerea a fost una restrânsă, dar elegantă, iar atmosfera a fost una caldă, plină de emoție și bucurie. Kesciellei i s-au făcut toate poftele dar cel mai important a fost faptul că Nicu s-a întors de la Survivor. Nu s-au lăsat așteptate nici ieșirile în oraș tată-fiică, în timp ce mămica era la un mic răsfăț corporal.

Bella Santiago: „A plâns foarte mult „

Telefoanele pe care Nicu le avea cu familia, din timpul competiției, erau mult mai așteptate de micuța familiei decât Bella.

CANCAN.RO: Ce și-a dorit de ziua ei cea mică?

Bella Santiago: Și-a dorit să îi facem ziua acasă, cu prietenii, și ceva cărți și un hanorac .

CANCAN.RO: Mie mi-a atras atenția mult legătura pe care ea o are cu Nicu. Cât de important este Nicu pentru ea?

Bella Santiago: Când a plecat Nicu la Survivor ea a plâns foarte mult și nu mă așteptam. Eram la un restaurant noi două și era ultimul telefon dat de Nicu înainte de a intra în competiția Survivor. Când s-a terminat conversația ea a început să plângă și a plâns mult mai mult decât mine. Am întrebat o de ce și a zis că o să îi fie tare greu fără el și mult dor.

CANCAN.RO: Ce spunea exact că o să îi lipsească?

Bella Santiago: Statul cu el de vorbă și cicăleala. Eu sunt aia mai blândă. El este mai autoritar și ea ascultă de el mult. Îi place foarte mult că există o parte masculină care are grijă de ea. La el vine când are probleme. De exemplu, eram la o piscină toți și ea s-a dus la Nicu să îl roage să îi facă masaj că o doare capul.

CANCAN.RO: Ești geloasă că se duce mai mult spre el ?

Bella Santiago: Uneori da. Când îi este rău sau ceva îl sună pe tati să îl întrebe ce să ia și ce să facă. Eu sunt lângă el și mă întreb mereu de ce nu mă sună pe mine!

