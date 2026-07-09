Gabi Tamaș a dat din casă. Cum s-a terminat o noapte de distracție pentru fostul internațional

Gabi Tamaș a făcut o serie de dezvăluiri savuroase în cadrul emisiunii „Furnicuțele”, unde a rememorat un episod inedit din tinerețe. Fostul internațional a povestit că, după o seară petrecută în oraș, s-a trezit implicat într-o întâmplare pe care nici el nu o poate uita. Fostul fotbalist a spart geamul de la intrarea blocului și a înnoptat chiar pe casa scării.

Invitat în emisiunea „Furnicuțele”, Gabi Tamaș a rememorat unul dintre cele mai amuzante episoade din viața sa. Fostul fotbalist a povestit, cu umor, despre o întâmplare petrecută în 2013. El a mărturisit că o ieșire în oraș s-a transformat într-o experiență pe care nu a uitat-o nici până astăzi.

Gabi Tamaș a dezvăluit cum a ajuns să doarmă în casa scării

În timpul emisiunii, prezentatoarea l-a întrebat pe Gabi Tamaș dacă i s-a întâmplat vreodată să doarmă pe stradă. Fostul internațional a negat, însă a mărturisit că a petrecut o noapte pe casa scării blocului în care locuia.

„Nu, pe stradă nu. Dar în casa scării, da. Am adormit la etajul 1”, a spus acesta.

Momentul a fost completat de imagini surprinse de camerele de supraveghere, difuzate în cadrul emisiunii. Comentând secvențele, Gabi Tamaș a explicat, în stilul său caracteristic, cum a ajuns să spargă geamul de la intrare.

„Am ciocănit prima oară. Am dat cu călcâiul, să nu mă accidentez, ca să sparg termopanul”, a povestit fostul fotbalist, provocând hohote de râs în platou.

Fostul internațional a dat din casă

Gabi Tamaș a povestit că episodul amuzant s-a petrecut după o noapte de distracție alături de prieteni. Fostul fundaș a rememorat momentul în care, înainte să plece din club, a avut o reacție care a dus la întâmplarea devenită ulterior una dintre poveștile sale cunoscute.

„Hai să vă dau din casă acum. Am fost la club, am stat până spre dimineață și, aproape de plecare, am dat voleu unei sticle de tequila”, a povestit Gabi Tamaș.

Întrebat dacă aceasta a fost singura situație de acest gen prin care a trecut, fostul fotbalist a răspuns cu zâmbetul pe buze: „Nu pot să spun că a fost singura.”

În ultima perioadă, fostul internațional a revenit în atenția publicului prin aparițiile televizate. După participarea la Survivor 2026, acesta s-a alăturat și proiectului „Fiertzi pe Mondial”, difuzat pe AntenaPLAY în perioada Campionatului Mondial de Fotbal, alături de Dan Alexa.

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