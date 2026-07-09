Descoperire importantă despre somnul profund. Cum influențează creierul metabolismul și masa musculară

Un nou studiu aduce informații importante despre rolul somnului profund în menținerea sănătății organismului. Cercetătorii au descoperit mecanismul prin care creierul coordonează producția hormonului de creștere în timpul odihnei, explicând de ce această etapă a somnului este esențială pentru procesele de refacere.

Oamenii de știință de la University of California, Berkeley au analizat circuitele neuronale implicate în acest proces și au identificat un sistem de control prin care organismul își reglează singur activitatea hormonală pe durata somnului profund.

Descoperirea cercetătorilor, publicată în revista Cell și menționată de Science Daily, ar putea contribui la dezvoltarea unor metode noi de tratare a problemelor legate de somn, a dezechilibrelor metabolice și a unor boli ale sistemului nervos, precum Alzheimer sau Parkinson.

Specialiștii susțin că rezultatele studiului oferă o explicație mai clară asupra efectelor negative ale privării de somn, care poate influența atât masa musculară și metabolismul, cât și sănătatea și activitatea creierului.

Legătura dintre somnul profund și hormonul de creștere

De mult timp, specialiștii au observat că organismul eliberează cantități mai mari de hormon de creștere pe durata somnului, mai ales în etapa de somn profund non-REM. Cu toate acestea, modul exact în care creierul controlează acest proces la nivel neuronal a rămas necunoscut până la această nouă descoperire.

Oamenii de știință din Statele Unite au investigat modul în care creierul reglează hormonul de creștere prin experimente realizate pe șoareci. Cercetătorii au folosit electrozi implantați și metode avansate de stimulare neuronală cu ajutorul luminii pentru a urmări activitatea hipotalamusului, zona cerebrală implicată în controlul mai multor procese esențiale ale organismului.

Pe parcursul studiilor, specialiștii au monitorizat activitatea neuronilor responsabili de reglarea hormonului de creștere în diferite etape de somn și veghe. Astfel, au identificat două tipuri de celule nervoase cu roluri opuse: neuronii care produc somatostatină și cei care eliberează hormonul de eliberare a hormonului de creștere (GHRH).

Cercetătorii au observat că GHRH are rolul de a stimula producția hormonului de creștere, în timp ce somatostatina acționează ca un mecanism de frânare. În timpul somnului REM, ambele sisteme devin mai active. În faza de somn profund non-REM scăderea somatostatinei permite GHRH să favorizeze eliberarea hormonului de creștere.

Autorii cercetării susțin că acest mecanism de reglare arată de ce somnul profund are un rol esențial în refacerea organismului. Potrivit specialiștilor, această etapă a somnului contribuie la regenerarea țesuturilor, dezvoltarea masei musculare, menținerea sănătății oaselor și buna funcționare a metabolismului.

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