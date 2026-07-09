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O localitate din Italia declară război turiștilor îmbrăcați sumar. Amenzile ajung la 200 de euro

De: Daniel Matei 10/07/2026 | 00:50
O localitate din Italia declară război turiștilor îmbrăcați sumar. Amenzile ajung la 200 de euro
Sursa foto: Shutterstock
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Unul dintre cele mai vizitate sate de pe malul lacului Como a decis să ia măsuri împotriva comportamentului considerat nepotrivit al unor turiști. Autoritățile din Varenna au introdus amenzi cuprinse între 50 și 200 de euro pentru persoanele care se plimbă pe străzi cu bustul gol sau îmbrăcate doar în costum de baie.

Noile reguli au fost adoptate pe fondul creșterii numărului de vizitatori și au scopul de a proteja calitatea vieții celor aproximativ 650 de locuitori ai satului pescăresc, potrivit publicației The Guardian. Costumele de baie vor fi permise doar pe plajă sau în timpul plimbărilor cu barca pe lacul Como.

De ce au fost introduse noile restricții

Primarul Mauro Manzoni a declarat că Varenna este mândră să primească sute de mii de turiști în fiecare an, însă turismul nu trebuie să afecteze viața de zi cu zi a localnicilor.

„Nu putem sacrifica bunăstarea locuitorilor pe altarul turismului de masă”, a transmis edilul, explicând că măsurile urmăresc păstrarea atmosferei și a aspectului istoric al localității.

Pe lângă noul cod vestimentar, autoritățile au limitat grupurile organizate de turiști la maximum 25 de persoane și au interzis ghizilor să folosească portavoce pe străzile înguste ale localității, pentru a reduce aglomerația și zgomotul.

Tot mai multe destinații iau măsuri împotriva turismului excesiv

Varenna nu este singura destinație italiană care încearcă să limiteze efectele turismului de masă. În ultimii ani, mai multe orașe și stațiuni din Italia au introdus reguli privind ținuta turiștilor sau comportamentul în spațiile publice. Printre acestea se numără Sorrento și Portofino, unde autoritățile au adoptat măsuri similare pentru a proteja patrimoniul local și confortul locuitorilor.

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