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Destinația tot mai preferată de români. Locul în care apa are nuanțe superbe, iar haosul de pe litoral dispare

De: Denisa Crăciun 07/07/2026 | 12:08
Destinația tot mai preferată de români. Locul în care apa are nuanțe superbe, iar haosul de pe litoral dispare
Plaja Tuzla/ sursa foto: Facebook
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Vacanțele la malul mării sunt cele mai căutate în această perioadă. Totuși, haosul de pe litoralul românesc și nu numai îi face pe oameni să caute destinații mai liniștite, departe de zgomot. Mulți au găsit deja o locație perfectă pentru momente de relaxare.

Haosul din jurul nostru din tot timpul anului îi face pe turiști în ultima perioadă să caute vacanțe în destinații relaxante. Aceștia preferă locuri în care muzica nu este dată la maximum, în care plaja este curată, iar apa arată ca în filme. Acest loc există și nici nu este departe. Este ferit de plajele pline de turiști, iar în ultimul timp a devenit din ce în ce mai cunoscut.

Destinația ascunsă preferată de tot mai mulți turiști

Atunci când suntem tineri, alegem să ne distrăm, să răsune muzica la maximum, să fie mulți oameni în jur și să socializăm. Totuși, cu trecerea anilor, preferăm liniștea în detrimentul celor de mai sus. Pentru asta, în sezonul estival, în ultima vreme, tot mai mulți turiști caută locuri cât mai liniștite și relaxante.

Cele mai bune exemple de locuri, în care momentele de respiro sunt garantate, sunt la Tuzla, 23 August și 2 Mai. Cei care evită aglomerația ajung aici, cu atât mai mult că, marea își schimbă culoarea din albastru intens în turcoaz, iar asta îi uimește pe turiști. Plaja sălbatică adună oameni din toate colțurile lumii, în special români care până acum au mers la plajele clasice.

Am vrut să văd cum este o plajă sălbatică. De obicei am mers an de an într-o staţiune şi am zis că vreau să vin departe de gălăgie şi aglomeraţie, a spus o turistă care s-a dus la Tuzla, potrivit observatornews.ro.

Totuși, unele segmente sunt încă închise din cauza lucrătorilor. Muncitorii speră să termine cât mai repede.

Eu sper ca în maximum o săptămână să reuşim să deschidem plaja. Băieţii se mişcă. Acum aşteptăm să fie totul gata să întâmpinăm clienţii, a spus administratorul de plajă Alexandru Dragnea.

Și stațiunea 2 Mai este una la fel de liniștită. Apa este curată, iar aici oamenii pot închiria căbănuțe și șezlonguri.

Căutam o staţiune mai liberă, mai liniştită, fără muzică, fără cluburi şi am venit pentru plajă, a explicat un turist care a ajuns la 2 Mai.

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Destinația mediteraneană care surprinde prin prețuri. O bere costă mai puțin decât o sticlă de apă

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