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Destinația mediteraneană care surprinde prin prețuri. O bere costă mai puțin decât o sticlă de apă

De: Anca Chihaie 04/07/2026 | 13:22
Destinația mediteraneană care surprinde prin prețuri. O bere costă mai puțin decât o sticlă de apă
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Într-o perioadă în care prețurile pentru vacanțele din Europa continuă să crească, o stațiune de pe litoralul spaniol își păstrează reputația de destinație accesibilă pentru turiști. Benidorm, aflat pe Costa Blanca, continuă să atragă vizitatori din numeroase țări datorită costurilor reduse pentru cazare, mâncare și băuturi, dar și datorită numeroaselor activități care pot fi desfășurate fără niciun cost.

Stațiunea este cunoscută de ani buni pentru atmosfera animată, plajele întinse și infrastructura turistică bine dezvoltată. În același timp, prețurile practicate în multe restaurante și baruri rămân competitive în comparație cu alte destinații mediteraneene, fapt care îi determină pe mulți turiști să o aleagă pentru concedii cu buget redus.

Destinația mediteraneană care surprinde prin prețuri

Una dintre cele mai surprinzătoare concluzii ale unei analize recente este legată de costul băuturilor. În unele localuri din Benidorm, o halbă de bere poate fi cumpărată cu mai puțin de doi euro, un tarif care în anumite situații ajunge să fie mai mic decât prețul unei sticle de apă îmbuteliată comercializată în zonele turistice.

Zona Rincón de Loix, una dintre cele mai frecventate de turiști, este recunoscută pentru numărul mare de baruri și restaurante care concurează prin oferte avantajoase. Aici, vizitatorii pot găsi o halbă de bere locală la aproximativ 2 euro, în timp ce sortimentele internaționale sunt disponibile, în general, la prețuri cuprinse între 3 și 5 euro.

Printre cele mai accesibile oferte se află cele pentru berea spaniolă Cruzcampo, care poate fi cumpărată în unele localuri pentru numai 1,90 euro. Diferențele de preț dintre localuri sunt reduse, iar concurența dintre acestea contribuie la menținerea unor tarife atractive pe tot parcursul sezonului turistic.

Pe lângă costurile avantajoase pentru băuturi, Benidorm oferă și numeroase variante pentru servirea mesei la prețuri rezonabile. Restaurantele, cafenelele și terasele din apropierea falezei pun la dispoziția turiștilor meniuri variate, adaptate atât bucătăriei spaniole, cât și preferințelor vizitatorilor veniți din alte țări europene.

Orașul are aproximativ 77.000 de locuitori, însă în timpul sezonului estival populația crește considerabil datorită numărului mare de turiști. Benidorm este una dintre cele mai importante stațiuni ale regiunii Valencia și figurează constant în topurile destinațiilor preferate pentru vacanțele la Marea Mediterană.

Un alt avantaj important îl reprezintă numeroasele atracții care pot fi vizitate fără achitarea unei taxe de acces. Cea mai cunoscută este Playa de Levante, plaja care se întinde pe aproximativ doi kilometri și este apreciată pentru nisipul fin, apa limpede și facilitățile moderne disponibile pentru turiști.

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