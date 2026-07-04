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Vacanța de vis s-a transformat într-un sejur de coșmar pentru turiștii români: „Este mizerie, mucegai, groaznic”

De: Carmen Gone 04/07/2026 | 14:33
Vacanța de vis s-a transformat într-un sejur de coșmar pentru turiștii români: Este mizerie, mucegai, groaznic
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Vacanță cu final neașteptat pentru câțiva turiști români care și-au rezervat un sejur în Tunisia, după ce avionul cu care trebuia să se întoarcă nu a mai putut decola. Conform declarațiilor făcute de una dintre turiste, cursa operată de compania aeriană Animawings a fost anulată. Aceștia au fost nevoiți să înnopteze în condiții deplorabile oferite de agenția de turim Christian Tour. Vezi mai jos ce a declarat turista pentru CANCAN.RO

Un concediu care ar fi trebuit să fie despre relaxare și confort a avut un final cu totul neașteptat pentru turiștii care au vizitat Tunisia. După șapte zile petrecute la soare, cu gândul la întoarcerea acasă, oamenii s-au trezit blocați pe aeroportul din Monastir, iar apoi au fost cazați peste noapte într-un hotel despre care spun că era departe de condițiile promise. Revoltați, unii dintre ei au povestit pentru CANCAN.RO prin ce au trecut și susțin că experiența le-a stricat complet finalul vacanței.

Turiștii au fost nevoiți să înnopteze în condiții deplorabile oferite de agenția de turism
Turiștii au fost nevoiți să înnopteze în condiții deplorabile oferite de agenția de turism

Hotel plin de mucegai și ploșnițe

Totul a început în momentul în care cursa Monastir-București din data de 30 iunie 2026, nu a mai putut fi operată conform programului din cauza unor inconveniențe care au ținut de turnul de control din aeroportul Brașov. Mai exact, acesta se afla în afara orelor de program, iar aeronava care trebuia să ajungă la Monastir nu a mai putut decola. În urma acestei dificultăți, pasagerii și-au prelungit șederea la hotelul inițial unde și-au petrecut vacanța până când agenția le-a făcut transferul la aeroport. Pregătiți pentru zbor, turiștii au fost ținuți în aeroport aproximativ două ore înainte de a afla că zborul fusese din nou anulat și că vor fi transportați la un hotel până la reprogramarea plecării.

Noi trebuia să plecăm pe 30 și ne-au anunțat că s-a decalat zborul, ne-am mai prelungit cazarea unde am stat noi la Hilton, condiții decente, am stat până când au venit să ne facă transferul, adică cu două ore înainte de zbor, pentru că eram destul de aproape de aeroport. Au venit, ne-au luat, am ajuns, am stat în aeroport o oră, o oră și un pic, și ne-au anunțat că s-a anulat zborul. Și că ne vor duce ei, ne vor caza într-un hotel, pus la dispoziție de către ei, având în vedere condițiile, a declarat românca pentru CANCAN.RO

Potrivit informațiilor transmise de româncă, agenția a alocat trei autocare pentru a-i transporta la hotelul unde urma să-i cazeze și li s-a promis că se vor întoarce acasă a doua zi. Surpriza neplăcută a venit în momentul în care au ajuns la noua unitate de cazare.

Sunt 30 de grade în camera, nu avem aer condiționat. Este mizerie, mucegai în băi, ploșnițe în unele camere… groaznic. Suntem cu copii mici, ceva rău, nu se poate așa, a mai spus turista pentru CANCAN.RO

Biletul charter achiziționat de turiști
Biletul charter achiziționat de turiști

Sejurul a costat aproximativ 2.700 de euro, sumă care a inclus cazarea la Hilton și biletele charter. Tocmai de aceea, dezamăgirea a fost cu atât mai mare, spun turiștii, care se așteptau ca măcar ultimele ore ale concediului să decurgă fără incidente.

Noi am plătit undeva la 2.700 de euro….2.700 de euro cu cazare la Hilton și bilete de avion charter, cursă charter, a dezvăluit turista pentru CANCAN.RO

Iar în privința plecării spre România, oamenii nu au primit prea multe explicații. Aceștia susțin ca li s-a comunicat doar că zborul va fi reprogramat pentru ziua următoare, însă verificând programul aeroportului din Monastir, nu au găsit cursa afișată.

CANCAN.RO: Dar nu v-au spus motivul pentru care s-a anulat zborul și cât o să stați acolo?

Turista: Nu, nimic, nimic. Ne-au zis că stăm până astăzi, că se reprogramează zborul până la 13:40, ora de aici, 15:40, ora României. Dar pe orarul de zbor al aeroportului din Monastir nu apare zborul. Nu apare programat. Am verificat la 3 noaptea, când am ajuns cu copiii în hotel care plângeau. Deci nu vă imaginați ce-a fost aici.

CANCAN.RO: Deci este posibil să mai rămâneți acolo?

Turista: Nu știm dacă venim sau nu. Pentru că din moment ce nu e programat pe orarul aeroportului, mă gândesc că nu e deloc programat.

În urma sesizării făcute de turiști, CANCAN.RO a solicitat un punct de vedere și al reprezentanților Christian Tour cu privire la această situație și condițiile în care au fost cazați românii după anularea zborului. Însă, până la momentul acesta, nu am primit niciun răspuns. În cazul în care agenția va reveni ulterior cu un punct de vedere sau informații suplimentare, CANCAN.RO îl va publica integral.

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