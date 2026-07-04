Interpol a identificat suspecta în cazul atentatului cu bombă din Monaco. Anastasiia Berezovska este dată în urmărire internațională

Interpol a identificat o femeie ucraineană în vârstă de 39 de ani drept principalul suspect într-o explozie produsă în Monaco, care ar fi vizat un om de afaceri ucrainean cu legături cu Rusia.

Potrivit organizației internaționale de poliție, este vorba despre Anastasiia Berezovska, care este în prezent dată în urmărire, printr-un „Red Notice”, fiind acuzată de tentativă de omor, plasarea unui dispozitiv exploziv într-un spațiu public cu intenție criminală și conspirație.

O femeie și un copil au fost răniți în urma exploziei

Autoritățile din Monaco nu au făcut publice numele celor trei persoane rănite în explozia produsă luni la intrarea unui imobil, menționând doar că este vorba despre membrii ai aceleiași familii, care par să fi fost ținta atacului.

Totuși, mai multe publicații internaționale au relatat că printre victime s-ar afla omul de afaceri ucrainean din domeniul construcțiilor Vadym Yermolaiev. Acesta a declarat anterior că a renunțat la cetățenia ucraineană în urmă cu aproape un deceniu și a fost vizat în 2023 de sancțiuni impuse de Kiev pentru presupuse legături cu Rusia.

În urma exploziei, o femeie și un copil au fost de asemenea răniți, iar una dintre victime se află în stare critică. Procurorii au precizat că alte două persoane, descrise drept „victime colaterale”, au suferit răni ușoare.

Anchetatorii încearcă în continuare să stabilească dacă suspecta a acționat singură sau dacă a avut complici ori a fost sprijinită de alte persoane.