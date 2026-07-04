Acasă » Știri » Interpol a identificat suspecta în cazul atentatului cu bombă din Monaco. Anastasiia Berezovska este dată în urmărire internațională

Interpol a identificat suspecta în cazul atentatului cu bombă din Monaco. Anastasiia Berezovska este dată în urmărire internațională

De: Elisa Tîrgovățu 04/07/2026 | 14:52
Interpol a identificat suspecta în cazul atentatului cu bombă din Monaco. Anastasiia Berezovska este dată în urmărire internațională
Interpol a identificat suspecta în cazul atentatului cu bombă din Monaco. Anastasiia Berezovska este dată în urmărire internațională / Sursa foto: Interpol
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Interpol a identificat o femeie ucraineană în vârstă de 39 de ani drept principalul suspect într-o explozie produsă în Monaco, care ar fi vizat un om de afaceri ucrainean cu legături cu Rusia.

Potrivit organizației internaționale de poliție, este vorba despre Anastasiia Berezovska, care este în prezent dată în urmărire, printr-un „Red Notice”, fiind acuzată de tentativă de omor, plasarea unui dispozitiv exploziv într-un spațiu public cu intenție criminală și conspirație.

O femeie și un copil au fost răniți în urma exploziei

Autoritățile din Monaco nu au făcut publice numele celor trei persoane rănite în explozia produsă luni la intrarea unui imobil, menționând doar că este vorba despre membrii ai aceleiași familii, care par să fi fost ținta atacului.

Totuși, mai multe publicații internaționale au relatat că printre victime s-ar afla omul de afaceri ucrainean din domeniul construcțiilor Vadym Yermolaiev. Acesta a declarat anterior că a renunțat la cetățenia ucraineană în urmă cu aproape un deceniu și a fost vizat în 2023 de sancțiuni impuse de Kiev pentru presupuse legături cu Rusia.

În urma exploziei, o femeie și un copil au fost de asemenea răniți, iar una dintre victime se află în stare critică. Procurorii au precizat că alte două persoane, descrise drept „victime colaterale”, au suferit răni ușoare.

Anchetatorii încearcă în continuare să stabilească dacă suspecta a acționat singură sau dacă a avut complici ori a fost sprijinită de alte persoane.

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Rică Răducanu trece prin clipe dificile. A fost internat de urgență la Spitalul Municipal din Mangalia
Știri
Rică Răducanu trece prin clipe dificile. A fost internat de urgență la Spitalul Municipal din Mangalia
Lucian Viziru a dezvăluit cu ce datorii a rămas după moartea tatălui său: „Am fost supărat pe el”
Știri
Lucian Viziru a dezvăluit cu ce datorii a rămas după moartea tatălui său: „Am fost supărat pe el”
NU renunța la cafea! Un studiu amplu schimbă tot ce știam până acum
Mediafax
NU renunța la cafea! Un studiu amplu schimbă tot ce știam până acum
S.O.S. salvați partidul SOS. Diana Șoșoacă e la un pas să-și piardă grupul parlamentar, după ce a fost părăsită de peste 50% dintre senatori și deputați. Cum au devenit foștii „suveraniști” pro-europeni peste noapte
Gandul.ro
S.O.S. salvați partidul SOS. Diana Șoșoacă e la un pas să-și piardă grupul...
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
Prosport.ro
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția...
Sute de turiști, filmați pe ascuns în camere de hotel. Imaginile intime erau vândute apoi pe Telegram
Adevarul
Sute de turiști, filmați pe ascuns în camere de hotel. Imaginile intime erau...
Cât de mulțumit a fost ministrul Radu Miruță de răspunsul Ucrainei privind drona explodată la Constanța. „Este absolut legitim”
Digi24
Cât de mulțumit a fost ministrul Radu Miruță de răspunsul Ucrainei privind drona...
ATENȚIE, dacă stai pe scaun peste 30 de minute! Ce au descoperit cercetătorii în 12 ani de studiu
Mediafax
ATENȚIE, dacă stai pe scaun peste 30 de minute! Ce au descoperit cercetătorii...
Parteneri
Cum arată vila de lux în care locuiesc Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea! Cum au văzut-o au și achiziționat-o: „Le are pe toate”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată vila de lux în care locuiesc Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea! Cum au...
Frumoasa iubită a fotbalistului din naționala României își etalează geanta de 3.000 de euro, dar bagă motorină de 199,97 lei
Prosport.ro
Frumoasa iubită a fotbalistului din naționala României își etalează geanta de 3.000 de euro, dar...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Confesiunea neașteptată a lui Dani Oțil despre Anna Lesko. Când i s-a pus pata pe cântăreață: „Nu aveam nicio șansă”
Click.ro
Confesiunea neașteptată a lui Dani Oțil despre Anna Lesko. Când i s-a pus pata pe...
Adrian Câciu: „La finalul acestei luni, lucrurile vor duce către un guvern majoritar și tind să cred că va fi PSD, PNL, UDMR”
Digi 24
Adrian Câciu: „La finalul acestei luni, lucrurile vor duce către un guvern majoritar și tind...
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar avea, în 2026, noua mașină românească
Promotor.ro
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: - Bulă, de ce nu-mi mai muști urechea când te trezești...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: - Bulă, de ce nu-mi mai muști urechea când te trezești...
Echipamente Parkside, dar și gadget-uri pentru birou, la prețuri foarte accesibile
go4it.ro
Echipamente Parkside, dar și gadget-uri pentru birou, la prețuri foarte accesibile
O structură mamut observată în spațiul cosmic sfidează tot ce știm!
Descopera.ro
O structură mamut observată în spațiul cosmic sfidează tot ce știm!
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Go4Games
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
S.O.S. salvați partidul SOS. Diana Șoșoacă e la un pas să-și piardă grupul parlamentar, după ce a fost părăsită de peste 50% dintre senatori și deputați. Cum au devenit foștii „suveraniști” pro-europeni peste noapte
Gandul.ro
S.O.S. salvați partidul SOS. Diana Șoșoacă e la un pas să-și piardă grupul parlamentar, după...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Rică Răducanu trece prin clipe dificile. A fost internat de urgență la Spitalul Municipal din Mangalia
Rică Răducanu trece prin clipe dificile. A fost internat de urgență la Spitalul Municipal din Mangalia
Vacanța de vis s-a transformat într-un sejur de coșmar pentru turiștii români: „Este mizerie, ...
Vacanța de vis s-a transformat într-un sejur de coșmar pentru turiștii români: „Este mizerie, mucegai, groaznic”
Lucian Viziru a dezvăluit cu ce datorii a rămas după moartea tatălui său: „Am fost supărat pe el”
Lucian Viziru a dezvăluit cu ce datorii a rămas după moartea tatălui său: „Am fost supărat pe el”
Test de logică | Identificați 3 diferențe între acești doi brutari, în cel mul 51 de secunde
Test de logică | Identificați 3 diferențe între acești doi brutari, în cel mul 51 de secunde
Singurele 2 zodii care primesc măriri de salariu în a doua jumătate a anului 2026, potrivit experților ...
Singurele 2 zodii care primesc măriri de salariu în a doua jumătate a anului 2026, potrivit experților în astrologie
Destinația mediteraneană care surprinde prin prețuri. O bere costă mai puțin decât o sticlă de apă
Destinația mediteraneană care surprinde prin prețuri. O bere costă mai puțin decât o sticlă de apă
Vezi toate știrile