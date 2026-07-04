Bancul sfârșitului de săptămână | Gheorghe și „nașul” din tren

Este weekend, iar cel mai bun mod de a întâmpina săptămâna este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești întreaga zi.

Doi prieteni calatoreau cu trenul. Vine conductorul.

– Biletele la control, va rog!

– Ma Gheorghe, noi avem belet?

– No.

– N-avem belet, domn controlor.

– Bani de amenda aveti?

– Ma Gheorghe, bani de amenda avem?

– No.

– N-avem bani, domn controlor.

– Va bateti joc de mine? Bilet nu aveti, bani nu aveti. Atunci, ce aveti?

– Ce-avem, ma Gheorghe?

– Avem abonament.

Alte bancuri haioase

La examen

Un student intră la examen complet nepregătit.

Profesorul îl întreabă:

— Spune-mi, ce este electricitatea?

Studentul stă pe gânduri și spune:

— Știam aseară, domnule profesor…

Profesorul, surprins:

— Cum adică știai aseară?

— Păi aseară am învățat, dar azi dimineață s-a luat curentul și s-a dus tot!

Profesorul oftează:

— Bine… Atunci spune-mi cine a inventat becul.

Studentul răspunde imediat:

— Vecinul meu.

— Cum adică vecinul tău?

— Păi în fiecare seară îl aud pe tata zicând: „Iar a aprins becul ăsta de vecin!”

La pescuit

Doi prieteni merg la pescuit. După câteva ore, unul prinde un pește uriaș.

Celălalt îl întreabă:

— Cum ai reușit?

— Secretul e simplu: trebuie să vorbești frumos cu peștii.

A doua zi, celălalt încearcă aceeași metodă. Se apleacă peste apă și spune politicos:

— Bună ziua, dragi pești! Dacă nu vă deranjează, aș dori să prind unul dintre voi.

Din apă se aude o voce:

— Nicio problemă… dar mai întâi scoate cârligul din apă și discutăm ca oamenii!

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