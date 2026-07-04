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Rică Răducanu trece prin clipe dificile. A fost internat de urgență la Spitalul Municipal din Mangalia

De: Anca Chihaie 04/07/2026 | 14:43
Rică Răducanu trece prin clipe dificile. A fost internat de urgență la Spitalul Municipal din Mangalia
Rică Răducanu
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Momente dificile pentru fostul mare portar al României, Rică Răducanu, care a ajuns de urgență la Spitalul Municipal din Mangalia în urma unui accident petrecut pe litoral. Cunoscutul fost sportiv, care obișnuiește să își petreacă verile la mare, unde se ocupă și de o mică afacere, a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a suferit o căzătură soldată cu mai multe leziuni.

Incidentul s-a produs după ce fostul internațional a căzut pe o scară, impactul provocându-i răni serioase. Echipajele medicale au intervenit rapid și au decis transportarea acestuia la Spitalul Municipal din Mangalia pentru investigații și tratament de specialitate.

Rică Răducanu a fost internat de urgență la Spitalul Municipal din Mangalia

În urma accidentului, medicii au constatat existența unor traumatisme importante. Rică Răducanu a suferit fracturi la două coaste, o luxație la nivelul umărului și un traumatism cranian. Leziunile au fost însoțite și de dificultăți de respirație, motiv pentru care fostul portar a rămas sub supravegherea atentă a personalului medical.

Cadrele medicale monitorizează permanent evoluția stării sale de sănătate și îi administrează tratamentul necesar pentru stabilizarea afecțiunilor provocate de căzătură. În astfel de situații, traumatismele toracice necesită o atenție deosebită, deoarece pot afecta procesul normal de respirație și pot prelungi perioada de recuperare.

Accidentul vine într-o perioadă în care Rică Răducanu se afla pe litoral, loc în care petrece aproape fiecare sezon estival. De-a lungul anilor, fostul mare portar a devenit o prezență bine cunoscută în stațiunile de la Marea Neagră, fiind implicat în administrarea unei mici afaceri și întâlnindu-se frecvent cu turiști și admiratori ai fotbalului românesc.

Fostul internațional și-a făcut junioratul la două echipe din București, mai exact Victoria MIBC și Flacăra Roșie.Legendarul a ajuns la Rapid în 1965 și a apărat timp de 10 ani.

În această perioadă, a contribuit la câștigarea primului titlu din istoria clubului, în sezonul 1966-1967. De asemenea, a ridicat Cupa României în sezoanele 1971-1972 și 1974-1975.

Ulterior, a mai evoluat la Sportul, Steaua, FCM Reșița și Rocar, retrăgându-se în 1982. În total, Răducanu a acumulat 50 de ani de activitate profesională. Cu toate acestea, pensia sa rămâne modestă.

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Rică Răducanu trăiește, la 79 de ani, în alertă: frica de moarte și infidelitățile îl bântuie! ”Umblu ca titirezul, nu mai pot să adorm, mă apucă gândurile că mă înec, dacă mor singur…”

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