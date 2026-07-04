Liderul spiritual din India a „defilat” cu aparatele de aer condiționat la purtător! Canicula și-a întâlnit „nașul”!

În timp ce milioane de oameni din India au încercat să facă față temperaturilor sufocante, un lider spiritual ar fi părut să fi găsit soluția pentru valul de caniculă. Sant Rampal Ji Maharaj a atras toate privirile printr-o apariție greu de ignorat. Acesta a fost surprins în timp ce „defila” liniștit alături de ucenicii săi care împingeau după mentor, două aparate de aer condiționat.

India a fiert, la propriu. În numeroase regiuni, luna trecută, termometrele au trecut de peste 45 de grade celsius, iar autoritățile au emis alerte de caniculă. În timp ce oamenii încearcau să se răcorească așa cum au putut, un lider spiritual a demonstrat că, atunci cand ai elevi devotați, confortul poate merge…după tine.

Răcoare „la comandă”, în plină caniculă

Sant Rampal Ji Maharaj a fost surprins în timp ce se plimba prin locația sa spirituală din statul Haryana, însă nu era singur. În urma lui mergeau mai mulți adepți, dintre care unul împingea aparatele portabile de aer condiționat, iar altul îi făcea vânt, astfel încât liderul spiritual să nu simtă căldura.

Imaginile au devenit rapid virale și au stârnit numeroase reacții pe internet. Mulți internauți au făcut glume pe seama situației, spunând că liderul spiritual avea propriul „microclimat”, iar alții au comentat că nici vedetele de la Hollywood nu sunt urmate peste tot de aparate de aer condiționat.

Momentul a atras și mai mult atenția deoarece a avut loc într-o perioadă în care milioane de indieni se confruntau cu temperaturi extreme și pene de curent provocate de consumul ridicat de energie.

Cine este Sant Rampal Ji Maharaj

Sant Rampal Ji Maharaj este un lider spiritual indian, născut în 1951 în statul Haryana. El conduce organizația Satlok Ashram și susține că învățăturile sale reprezintă calea către mântuire, având o comunitate numeroasă de adepți în India și în străinătate.

De-a lungul timpului, numele său a fost implicat în diverse controverse, inclusiv arestarea din 2014 în urma unor confruntări între autorități și susținători, soldate cu victime. Acesta a fost vizat și de alte acuzații, pe care le-a contestat.

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