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Ultimul mesaj tulburător al lui Eugen Olariu despre viață și presă. Jurnalistul a murit la doar 49 de ani

De: Elisa Tîrgovățu 04/07/2026 | 15:39
Ultimul mesaj tulburător al lui Eugen Olariu despre viață și presă. Jurnalistul a murit la doar 49 de ani
Ultimul mesaj tulburător al lui Eugen Olariu despre viață și presă. Jurnalistul a murit la doar 49 de ani / Sursa foto: Social media
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Lumea presei din România este în doliu după moartea jurnalistului și fotoreporterului Eugen Olariu, care s-a stins din viață la vârsta de 49 de ani, în Grecia. După o carieră în mass-media, acesta alesese să își refacă viața peste hotare. În ultima vreme s-a dedicat dezvoltării unei afaceri în domeniul turismului.

Conform informațiilor apărute în presa locală, decesul ar fi fost provocat de un infarct. Vestea dispariției sale a stârnit un val de reacții în mediul online. Prieteni, foști colegi și persoane care l-au cunoscut au publicat mesaje emoționante pe rețelele de socializare, exprimându-și regretul și aducându-i un ultim omagiu.

Eugen Olariu și-a încheiat activitatea în domeniul presei după o carieră de 22 de ani

„Azi am pus punct unei cariere în presă de fix 22 de ani (septembrie 1995-2017). Ceea ce a fost la început, un fotoreporter cu un aparat în gât și film alb-negru de 12 poziții, ce visa să schimbe lumea, a ajuns la sfârșit de carieră un moderator TV ce încerca să le arate oamenilor pe ce le sunt cheltuiți banii de cei pe care îi votează tot la patru ani. O fi mult, o fi puțin, ce mai contează. Concluzia după 22 de ani de presă? O viață avem și ea merită trăită alături de cei pe care îi iubim”, scria Eugen Olariu în 2017, pe Facebook.

Apropiații au publicat mesaje în semn de omagiu

„În ultimii ani am fost tot mai apropiați. Și-a trăit visul cu ochii, și cu ambiție, alături de soție, și l-a construit, o rulotă frumoasă, o mică căsuță și o livadă de măslini în Samoutraki, în Elada/Grecia. Antreprenor, făcea ulei de măsline foarte bun”, a scris un apropiat pe Facebook.

„A fost unul din cei mai vechi și buni fotoreporteri clujeni, veteran al fotografiei de presă, fost secretar al Asociației Profesoniștilor în Imagine și al Asociației Profesioniștilor din Presă Cluj. Acum nu mai e printre noi. Doar 49 de ani. Zbor lin, prietene! Dumnezeu să te odihnească-n pace!”, a scris un apropiat.

Sursa foto: Social media

Eugen Olariu visa la un proiect turistic

În ultimii ani, jurnalistul alesese să își construiască o nouă viață pe insula Samothraki, din Grecia, loc de care se îndrăgostise iremediabil. A investit într-un teren de aproximativ 5.000 de metri pătrați, unde a plantat și a îngrijit măslini, sperând să dezvolte, în timp, un proiect dedicat turismului.

Pe plan personal, Eugen Olariu trăia o perioadă plină de împliniri. În luna august ar fi aniversat un an de la căsătorie. Însă destinul i-a curmat mult prea devreme planurile și visurile de viitor.

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