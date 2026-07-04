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Mama lui Andrei Rotaru și Tanța Blonda și-au aruncat replici dure. Războiul cuscrelor a luat amploare în online

De: Carmen Gone 04/07/2026 | 16:57
Mama lui Andrei Rotaru și Tanța Blonda și-au aruncat replici dure. Războiul cuscrelor a luat amploare în online
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Scandalul dintre fostul cuplu de la Insula Iubirii ia amploare! După acuzațiile lansate de Andrei Rotaru și reacția mamei Cristinei, în conflict a intrat acum și mama fostului concurent. Schimbul de replici dintre cele două femei a încins internetul, iar acuzațiile sunt din ce în ce mai dure. Vezi mai jos!

După ce CANCAN.RO  v-a arătat dezvăluirile făcute de Andrei Rotaru despre motivele despărțirii de Cristina Petre, dar și prima reacție a mamei acesteia, scandalul de familie pare departe de a se încheia.(VEZI AICI MAI MULTE DETALII). Dacă pană acum schimbul de acuzații era purtat doar între foștii soți, de data aceasta, protagoniste sunt cele două mame.

Mamele foștilor concurenți lansează acuzații grave
Mamele foștilor concurenți lansează acuzații grave

Mama lui Andrei Rotaru: „Ele și-au creat o față falsă”

În urmă cu o zi, mama Cristinei, doamna Tanța, a decis să vorbească printr-o postare publicată pe Facebook. Aceasta a explicat de ce a ales tocmai acum să împărtășească cu toată lumea ce este în sufletul ei.

Am ales să vorbesc aici. Nu mi-am dorit să apar public din rușinea în care am trăit lângă ginerele meu, a postat mama Cristinei pe Facebook.

Mesajul nu a rămas fără ecou. Printre comentarii și-a făcut apariția chiar mama lui Andrei Rotaru, doamna Vasilica, care a lansat acuzații extrem de dure la adresa fostei sale nurori și familia acesteia.

Minciuni! Au ajutat-o mult! A mers cu miloaga că e bună și credincioasă, dar în realitate e cu totul o altă persoană. Rea, egoistă, materialistă și dacă o să am ocazia o să vă povestesc totul. Ele și-au creat o față falsă. Rușine Cristina! Eu știu cine sunteți, păcat că lumea nu știe! a răspuns mama lui Andrei la postarea fostei cuscre.

Răspunsul nu a întârziat să apară. La scurt timp, într-o nouă postare publicată pe același canal de socializare, doamna Tanța i-a răspuns direct fostei cuscre, menționând urmăritorilor că reacția sa a venit după ce aceasta a scos-o din minți. În mesaj, mama Cristinei o acuză pe mama lui Andrei că și-a susținut fiul indiferent de situație și că nu a luat niciodată atitudine.

Dispută aprinsă între mama Cristinei și mama lui Andrei
Dispută aprinsă între mama Cristinei și mama lui Andrei

Tanța Blonda: „I-ai pus să joace teatru”

Dna. Vasilica Rotaru ați devenit penibili, dumneavoastră și băiatul dumneavoastră. Mi-ați distrus fata cu invențiile cosmice, cu „crengile” și cu universul. Tu, ca mamă, ce ai încurajat 12 ani? Ai avut o noră iubitoare și credincioasă în Dumnezeu, și cu toate astea, ai acuzat-o pentru faptele băiatului tău, în timp ce ea se tăvălea de durere. Vrei să ne pui etichetele vieții care vă aparțin? Când unul dintre copiii noștri trădează, ca mame și ca femei, luăm atitudine. Tu ce ai făcut mereu? La televizor, i-ai pus să joace teatru acum 12 ani, că este un actor bun. Lumea nu uită. De ce? Rușine ție ca mamă! În loc să te alături nouă care îl iubeam și îi doream mult bine… ai ales ura, a răspuns doamna Tanța printr-o nouă postare.

 

VEZI ȘI: Andrei Rotaru de la Insula Iubirii face acuzații dure la adresa Cristinei! Ce s-a întâmplat înainte să-și spună ADIO după 12 ani de relație: „M-a tratat ca pe un sclav!”

CITEȘTE ȘI: Cristina Petre, prima reacție după dezvăluirile făcute de Andrei Rotaru: ”Aș putea vorbi și despre lucrurile care lipsesc din această versiune a poveștii”

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