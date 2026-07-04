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Dani Oțil, confesiune neașteptată despre relația cu Anna Lesko. Ce a spus prezentatorul TV

De: Emanuela Cristescu 04/07/2026 | 16:51
Dani Oțil, confesiune neașteptată despre relația cu Anna Lesko. Ce a spus prezentatorul TV
Dani Oțil, confesiune neașteptată despre relația cu Anna Lesko. Ce a spus prezentatorul TV
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Dani Oțil (45 de ani) a dat cărțile pe față după aproape două decenii! Prezentatorul de la Antena 1 a recunoscut că a avut o adevărată slăbiciune pentru Anna Lesko și că, de fiecare dată când artista apărea în emisiune, îi capta toată atenția.

El a mărturisit că era complet cucerit de cântăreață, însă știa din start că între ei nu putea exista mai mult decât o relație de prietenie.

Dani Oțil, îndrăgostit de Anna Lesko

Dani Oțil a făcut o serie de dezvăluiri savuroase despre perioada în care Anna Lesko era una dintre cele mai dorite femei din showbiz. Matinalul a recunoscut că o plăcea enorm, însă nici măcar nu îndrăznea să spere la o relație, pentru că artista avea deja iubiți celebri.

„Cu Anna Lesko am avut o colaborare absolut superbă pentru că era foarte pe val. E vorba de acum 19 ani. Îmi plăcea, dar nu aveam nicio șansă. Ea avea atunci niște iubiți celebri, dar Anna, care e un bun profesionist și o fată descurcăreață, a înțeles această construcție din emisiune.

Dani Oțil, confesiune neașteptată despre relația cu Anna Lesko. Ce a spus prezentatorul TV
Dani Oțil, confesiune neașteptată despre relația cu Anna Lesko. Ce a spus prezentatorul TV

Eu am făcut altar, i-am aprins bețișoare, mi-a adus niște cizme să le pun la altar, ciorapi. Ne vedeam și în țară la evenimente, mă mai lua la ea în dubă, era interesant”, a povestit Dani.

Dani Oțil, despe relația cu Mihaela Rădulescu

Mărturisirea i-a surprins pe mulți dintre fanii prezentatorului, mai ales că până acum nu vorbise atât de deschis despre admirația pe care i-o purta artistei. Cei doi au făcut de nenumărate ori show în fața camerelor, iar chimia dintre ei a fost remarcată de telespectatori, însă totul a rămas în zona glumelor și a momentelor de divertisment.

Ani mai târziu, Dani a trăit una dintre cele mai cunoscute povești de iubire din showbiz, alături de Mihaela Rădulescu. După despărțire, prezentatorul i-a dedicat un mesaj care a făcut înconjurul internetului.

„Mi-a oferit cei mai frumoşi ani. A renunţat la mai multe lucruri decât vă imaginaţi ca să îmi fie lipită. Rămân cu numele ei tatuat pe căptuşeala pielii… m-a făcut alt om, dar mai important, alt bărbat.

Femeia care îmi va purta inelul pe deget sau copiii în pântece va avea de ce să îi mulţumească. Uite de asta, prima invitaţie la nunta mea (cu cine s-o califica), e scrisă, în alb, pe numele Mihaelei”, a scris Dani pe Facebook.

Tot el a explicat atunci că ruptura dintre ei nu a fost una cu scandal. Prezantorul a spus că a știut din stat că relația lui cu Mihaela Rădulescu nu poate funcționa și că viața este nedreaptă câteodată.

„Eu şi Mihaela suntem bine. NOI nu mai formăm un cuplu de ceva vreme – deci… nu avea cum să plece CU ALTUL de acasă şi nici cum Să-MI DEA PAPUCII. Oricât mi-ar folosi în ochii viitoarelor «pretendente» imaginea de victimă, am să o contrazic din start. Nu ne-am despărţit nici la Măruţă, nici la Gherghe, nici la Capatos.

Nu ne-am despărţit cu uşi trântite sau cu farfurii sparte. Ne-am uitat ochi in ochi şi ne-am declarat învinşi de un destin care şi-a chemat în ultimii ani în ajutor prea mulţi factori. A fost o luptă grea şi nedreaptă, încă de la început…”, a scris Dani.

Ulterior, prezentatorul a avut o relație și cu Diana Senteș, iar astăzi este căsătorit cu Gabriela Prisăcariu. Cei doi formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz și au împreună un băiețel, Tiago.

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