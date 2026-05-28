Bombă la „Neatza”! Dani Oțil a spus cine ar putea sta lângă el în locul lui Răzvan Simion

Dani Oțil s-a gândit recent la scenariul în care ar trebui să găsească un înlocuitor pentru colegul său de platou, Răzvan Simion, în cadrul emisiunii „Neatza”. Prezentatorul a analizat serios cum ar arăta formatul matinal în lipsa partenerului său de lungă durată.

Dani Oțil și Răzvan Simion formează de ani buni una dintre cele mai cunoscute echipe din televiziunea românească, fiind prezenți în fiecare dimineață la Antena 1. Emisiunea lor a împlinit recent 18 ani de existență, moment sărbătorit alături de telespectatori și invitați, confirmând longevitatea și popularitatea formatului Neatza.

De cine ar fi înlocuit Răzvan Simion

Dani Oțil a dezvăluit numele persoanei care l-ar putea înlocui pe Răzvan Simion. El i-a menționat numele comediantului Radu Bucălae, care este prezent la matinal de o perioadă de timp, considerându-l o variantă potrivită pentru un astfel de rol.

Prezentatorul a explicat că apreciază la acesta felul în care construiește idei în dialog și capacitatea de a înțelege structura unei emisiuni live, unde spontaneitatea trebuie îmbinată cu organizarea.

Totodată, Dani Oțil a subliniat că Radu Bucălae are un umor autoironic, pe care îl consideră un semn de inteligență și un avantaj într-un format matinal. În viziunea sa, comediantul ar fi deja familiar cu stilul emisiunii și ar putea să se adapteze ușor la dinamica echipei.

„Să presupunem că Răzvan s-a retras. S-a pensionat. Am trecut o pandemie așa, crede-mă. Nici Raed Arafat n-a ajungea când a anunțat că vine. Da, uite-te la emisiune din pandemie.

Patru ore am vorbit numai eu cu Răzvan. N-am prea făcut Zoom. Cred că Bucălaie, pentru că astăzi s-a dezvoltat cel mai frumos, înțelege o construcție, că noi când povestim contentul ăsta eu îi construcție la mijloc o structură. Bucălae e și foarte auto-ironic, semn de inteligență. Ne place asta la el.

Și mi se pare că a furat cel mai mult din stilul nostru. Asta nu înseamnă că noi suntem buni. Dar din stilul nostru a furat cel mai mult.”, a povestit Dani Oțil la podcastul moderat de Sabin Tudor.

