Acasă » Știri » Dani Oțil, dezvăluire neașteptată. Ce i-a spus Mihaela Rădulescu înainte să se despartă? Replica l-a marcat pe viață

Dani Oțil, dezvăluire neașteptată. Ce i-a spus Mihaela Rădulescu înainte să se despartă? Replica l-a marcat pe viață

De: Emanuela Cristescu 22/05/2026 | 12:09
Dani Oțil, dezvăluire neașteptată. Ce i-a spus Mihaela Rădulescu înainte să se despartă? Replica l-a marcat pe viață
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Prezentatorul Dani Oțil (45 de ani) a scos la iveală mai multe secrete din relația cu Mihaela Rădulescu (56 de ani). Cei doi au format unul dintre cele mai controversate cupluri din showbiz, din cauza diferenței de vârstă, iar fanii se întreabă și în ziua de azi ce s-a întâmplat, de fapt, între ei.

Recent, prezentatorul de la Antena 1 a povestit că Mihaela i-a spus de la început că relația lor nu va dura din cauza diferenței de vârstă și că trebuie să își găsească o soție tânără și să facă un copil. El a mai spus că aceasta l-a rugat să i-o prezinte înainte să facă pasul cel mare.

Ce sfat i-a dat Mihaela Rădulescu lui Dani Oțil

Dani Oțil a spus că nu se aștepta niciodată să audă de la femeia pe care o iubește așa ceva. El a mai declarat că a învățat foarte multe lucruri de la fosta lui iubită, Mihaela Rădulescu, și că se înțelege foarte bine cu ea acum.

„Sunt nenumărate subiecte legate de Mihaela. Eu am o relație foarte bună cu ea și am învățat extrem de multe lucruri de la ea. Dar îi spuneam și soției mele, acum ceva timp, că unul dintre cele mai tari lucruri pe care le-am putut auzi de la o femeie cu care eram, în timp ce eram împreună, a fost următorul.

La un moment dat, Mihaela mi-a zis asta. Eram undeva pe planetă, nu contează asta, și mi-a zis: `Dani, eu am o vârstă. Îți dai seama că lucrurile vor evolua într-o zi. Oricât de bine ne este nouă acum, în tot mediul ăsta — bem, mâncăm, avem de toate, soare și nu știu ce — tu ești încă tânăr. Într-o zi vreau să vii cu viitoarea ta soție să mi-o prezinți și să îmi spui: Cu ea vreau să fac unul sau mai mulți copii”, a spus Dani Oțil în emisiunea Furnicuțele de la Antena 1.

De ce s-au despărțit, de fapt

Mihaela Rădulescu și Dani Oțil au format un cuplu 6 ani. Cei doi s-au cunoscut în cadrul matinalului prezentat de Dani, „Neatza”, de la Antena 1. Cei doi s-ar fi despărțit din cauza diferenței de vârstă de 11 ani. Prezentatorul era tânăr și visa la o famile, iar diva de la Monaco nu mai voia să se căsătorească și să facă copii.

„Nu ne-am despărţit cu uşi trântite sau cu farfurii sparte. Ne-am uitat ochi în ochi şi ne-am declarat învinşi de un destin, care şi-a chemat în ultimii ani în ajutor prea mulţi factori. A fost o luptă grea şi nedreaptă, încă de la început. Dar asta se întâmplă cu vreme multă în urmă”, a spus Dani Oțil.

Se pare că dorința lui Dani s-a îndeplinit când a întâlnit-o pe Gabriela Prisăcariu. Prezentatorul a cunoscut-o pe blondină la emisiunea pe care o prezintă la Antena 1 și a decis să treacă la pasul următor. El a povestit că a „agățat-o” pe holurile televiziunii, ca un adevărat „gentilom”. În prezent, aceștia sunt căsătoriți și au un băiețel, pe Tiago.

VEZI ȘI: Momentul în care Dani Oțil a fost atât de emoționat încât n-a mai putut vorbi. Ce i-a scris lui Denise Rifai pe o coală A4
       Gestul Gabrielei Prisăcariu l-a luat prin surprindere pe Dani Oțil! Reacția prezentatorului a devenit virală: „M-am gândit că iau ceva de viță nobilă”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Planul AUR pentru revigorarea pensiilor. Legea care îi ajută pe toți pensionarii din România
Știri
Planul AUR pentru revigorarea pensiilor. Legea care îi ajută pe toți pensionarii din România
Ionela, ultimul strigăt de ajutor. Mesajul transmis de prietena ei: „Îmi pare rău”
Știri
Ionela, ultimul strigăt de ajutor. Mesajul transmis de prietena ei: „Îmi pare rău”
Prințul Andrew, vizat de o anchetă pentru presupuse infracțiuni sexuale chiar la reședința regală
Mediafax
Prințul Andrew, vizat de o anchetă pentru presupuse infracțiuni sexuale chiar la reședința...
N-au venit specialiștii, au dat năvală USR-iștii. Cei care se luptau cu numirile politice la companiile de stat au acaparat majoritatea consiliilor de administrație. În ultimele zile la guvernare, miniștrii USR și-au numit colegii pe oriunde au mai apucat
Gandul.ro
N-au venit specialiștii, au dat năvală USR-iștii. Cei care se luptau cu numirile...
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Cel mai longeviv cuplu de la Hollywood dezvăluie un secret șocant despre cei 75 de ani de căsnicie. „Era ceva tacit”
Adevarul
Cel mai longeviv cuplu de la Hollywood dezvăluie un secret șocant despre cei...
Trump așteaptă cu groază ziua în care va trebui să facă față „Fantomei de 5,02 dolari”
Digi24
Trump așteaptă cu groază ziua în care va trebui să facă față „Fantomei...
Fosta iubită a unui cântăreț celebru, acuzată că a pus la cale uciderea lui
Mediafax
Fosta iubită a unui cântăreț celebru, acuzată că a pus la cale uciderea...
Parteneri
O mai ții minte pe Magda Ciumac? Cum arată astăzi și ce viață duce departe de televiziune
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe Magda Ciumac? Cum arată astăzi și ce viață duce departe...
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cea mai mare lecție primită de Dani Oțil de la Mihaela Rădulescu: „E unul dintre cele mai tari lucruri pe care le-am putut auzi de la o femeie”
Click.ro
Cea mai mare lecție primită de Dani Oțil de la Mihaela Rădulescu: „E unul dintre...
O fetiță de 2 ani a murit după tatăl său a uitat să o ducă la creșă și a rămas închisă în mașină ore întregi
Digi 24
O fetiță de 2 ani a murit după tatăl său a uitat să o ducă...
„Ceva s-a întâmplat cu ea”. O membră a juriului din Moldova explică de ce a primit România doar 3 puncte la Eurovision
Digi24
„Ceva s-a întâmplat cu ea”. O membră a juriului din Moldova explică de ce a...
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din iulie, sancțiunea crește
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din...
BANCUL ZILEI. -Mămico, noi trăim ca animalele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mămico, noi trăim ca animalele?
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
go4it.ro
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
Ceva neașteptat a fost găsit într-un oraș vechi de mii de ani
Descopera.ro
Ceva neașteptat a fost găsit într-un oraș vechi de mii de ani
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Go4Games
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
N-au venit specialiștii, au dat năvală USR-iștii. Cei care se luptau cu numirile politice la companiile de stat au acaparat majoritatea consiliilor de administrație. În ultimele zile la guvernare, miniștrii USR și-au numit colegii pe oriunde au mai apucat
Gandul.ro
N-au venit specialiștii, au dat năvală USR-iștii. Cei care se luptau cu numirile politice la...
ULTIMA ORĂ
Planul AUR pentru revigorarea pensiilor. Legea care îi ajută pe toți pensionarii din România
Planul AUR pentru revigorarea pensiilor. Legea care îi ajută pe toți pensionarii din România
Ionela, ultimul strigăt de ajutor. Mesajul transmis de prietena ei: „Îmi pare rău”
Ionela, ultimul strigăt de ajutor. Mesajul transmis de prietena ei: „Îmi pare rău”
Previziuni complete pentru a doua parte a lui 2026. Astrologul Sanda Ionescu, la „Altceva cu Adrian ...
Previziuni complete pentru a doua parte a lui 2026. Astrologul Sanda Ionescu, la „Altceva cu Adrian Artene”: „Traversăm o perioadă apocaliptică”
Elevul de 15 ani din Bacău ar fi putut fi salvat. Ce spun profesorii
Elevul de 15 ani din Bacău ar fi putut fi salvat. Ce spun profesorii
Surpriză emoționantă pentru Codruța Filip de ziua numelui. Artista a primit un buchet care a schimbat ...
Surpriză emoționantă pentru Codruța Filip de ziua numelui. Artista a primit un buchet care a schimbat tonul zilei
Farruko si DJ Snake se alătură lineup-ului GALAXIA – Trei zile de ritm latin, pop global și ...
Farruko si DJ Snake se alătură lineup-ului GALAXIA – Trei zile de ritm latin, pop global și energie de festival, la NIBIRU
Vezi toate știrile