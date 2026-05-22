Dani Oțil, dezvăluire neașteptată. Ce i-a spus Mihaela Rădulescu înainte să se despartă? Replica l-a marcat pe viață

Prezentatorul Dani Oțil (45 de ani) a scos la iveală mai multe secrete din relația cu Mihaela Rădulescu (56 de ani). Cei doi au format unul dintre cele mai controversate cupluri din showbiz, din cauza diferenței de vârstă, iar fanii se întreabă și în ziua de azi ce s-a întâmplat, de fapt, între ei.

Recent, prezentatorul de la Antena 1 a povestit că Mihaela i-a spus de la început că relația lor nu va dura din cauza diferenței de vârstă și că trebuie să își găsească o soție tânără și să facă un copil. El a mai spus că aceasta l-a rugat să i-o prezinte înainte să facă pasul cel mare.

Ce sfat i-a dat Mihaela Rădulescu lui Dani Oțil

Dani Oțil a spus că nu se aștepta niciodată să audă de la femeia pe care o iubește așa ceva. El a mai declarat că a învățat foarte multe lucruri de la fosta lui iubită, Mihaela Rădulescu, și că se înțelege foarte bine cu ea acum.

„Sunt nenumărate subiecte legate de Mihaela. Eu am o relație foarte bună cu ea și am învățat extrem de multe lucruri de la ea. Dar îi spuneam și soției mele, acum ceva timp, că unul dintre cele mai tari lucruri pe care le-am putut auzi de la o femeie cu care eram, în timp ce eram împreună, a fost următorul.

La un moment dat, Mihaela mi-a zis asta. Eram undeva pe planetă, nu contează asta, și mi-a zis: `Dani, eu am o vârstă. Îți dai seama că lucrurile vor evolua într-o zi. Oricât de bine ne este nouă acum, în tot mediul ăsta — bem, mâncăm, avem de toate, soare și nu știu ce — tu ești încă tânăr. Într-o zi vreau să vii cu viitoarea ta soție să mi-o prezinți și să îmi spui: Cu ea vreau să fac unul sau mai mulți copii”, a spus Dani Oțil în emisiunea Furnicuțele de la Antena 1.

De ce s-au despărțit, de fapt

Mihaela Rădulescu și Dani Oțil au format un cuplu 6 ani. Cei doi s-au cunoscut în cadrul matinalului prezentat de Dani, „Neatza”, de la Antena 1. Cei doi s-ar fi despărțit din cauza diferenței de vârstă de 11 ani. Prezentatorul era tânăr și visa la o famile, iar diva de la Monaco nu mai voia să se căsătorească și să facă copii.

„Nu ne-am despărţit cu uşi trântite sau cu farfurii sparte. Ne-am uitat ochi în ochi şi ne-am declarat învinşi de un destin, care şi-a chemat în ultimii ani în ajutor prea mulţi factori. A fost o luptă grea şi nedreaptă, încă de la început. Dar asta se întâmplă cu vreme multă în urmă”, a spus Dani Oțil.

Se pare că dorința lui Dani s-a îndeplinit când a întâlnit-o pe Gabriela Prisăcariu. Prezentatorul a cunoscut-o pe blondină la emisiunea pe care o prezintă la Antena 1 și a decis să treacă la pasul următor. El a povestit că a „agățat-o” pe holurile televiziunii, ca un adevărat „gentilom”. În prezent, aceștia sunt căsătoriți și au un băiețel, pe Tiago.

