Nicușor Dan a dat legea așteptată de acești români. Decretul a fost trimis către Monitorul Oficial

Nicușor Dan, președintele României, a semnat legea care schimbă regulile după care persoanele condamnate participă la procesele legate de executarea pedepselor. Proiectul va intra în vigoare imediat după publicarea în Monitorul Oficial. Iată despre ce este vorba!

Legea semnată de președintele României modifică articolul 597 din Codul de procedură penală și stabilește că persoanele aflate în detenție sau internate în centre educative să participe la procese prin videoconferință.

Nicușor Dan a semnat legea care schimbă regulile pentru condamnați

Participarea prin video conferință se va face direct din locul de detenție, în prezența avocatului ales sau desemnat din oficiu. Procedura trebuie să asigure exercitarea completă și efectivă a dreptului la apărare. Administrația Prezidențială a explicat că vechea formă a legii putea duce la situații în care un condamnat să nu participe deloc la procesul său, nici în sala.

Legea privind participarea deținuților la procesele din faza executării pedepselor a fost trimisă inițial înpoi în Parlament pentru reexaminare. Textul legii nu ar fi fost suficient de clar și putea duce la situații în care un condamnat să nu aibă ocazia să participe deloc la propriul proces, nici un sala de judecată, nici prin videoconferință. Lipsa unor reguli precise ar putea duce la interpretări diferite de la o instanță la alta, riscând să fie afectat dreptul de apărare al persoanelor condamante.

„Dată fiind necorelarea dispozițiilor din legea supusă reexaminării, se poate ajunge în situația în care instanța nu consideră necesară aducerea la judecată a persoanei condamnate, iar acesta să nu fie prezent nici prin videoconferință, aspect care ar fi contrar jurisprudenței”, scrie în cererea de reexaminare trimisă de șeful statului.„În concluzie, absența unor norme clare, precise, prezintă riscul unor interpretări divergente în practică. Pentru a asigura o interpretare și aplicare unitară a textelor de lege modificate, apreciem necesară completarea normelor în discuție, astfel încât din conținutul acestora să rezulte fără echivoc faptul că, în ipoteza în care instanța nu dispune aducerea la judecată a condamnatului aflat în stare de detenție sau internat într-un centru educativ, atât la judecarea în fond a contestației la executare, cât și la judecarea căii de atac prevăzute la art. 597 alin. (8) din Codul de procedură penală, condamnatului să îi fie garantată participarea la proces prin videoconferință, în prezența apărătorului ales sau numit din oficiu și, după caz, a interpretului”, menționează sesizarea.

El a fost ”umbra” lui Nicușor Dan la expoziția de apărare de la București! E soțul unei cunoscute campioane olimpice

Nicuşor Dan, prima reacție după demiterea Guvernului Bolojan: ”Nu este un moment fericit”