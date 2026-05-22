Acasă » Știri » Nicușor Dan a dat legea așteptată de acești români. Decretul a fost trimis către Monitorul Oficial

Nicușor Dan a dat legea așteptată de acești români. Decretul a fost trimis către Monitorul Oficial

De: Irina Vlad 22/05/2026 | 12:44
Nicușor Dan a dat legea așteptată de acești români. Decretul a fost trimis către Monitorul Oficial
Nicușor Dan/ sursă foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Nicușor Dan, președintele României, a semnat legea care schimbă regulile după care persoanele condamnate participă la procesele legate de executarea pedepselor. Proiectul va intra în vigoare imediat după publicarea în Monitorul Oficial. Iată despre ce este vorba!

Legea semnată de președintele României modifică articolul 597 din Codul de procedură penală și stabilește că persoanele aflate în detenție sau internate în centre educative să participe la procese prin videoconferință.

Nicușor Dan a semnat legea care schimbă regulile pentru condamnați

Participarea prin video conferință se va face direct din locul de detenție, în prezența avocatului ales sau desemnat din oficiu. Procedura trebuie să asigure exercitarea completă și efectivă a dreptului la apărare. Administrația Prezidențială a explicat că vechea formă a legii putea duce la situații în care un condamnat să nu participe deloc la procesul său, nici în sala.

Legea privind participarea deținuților la procesele din faza executării pedepselor a fost trimisă inițial înpoi în Parlament pentru reexaminare. Textul legii nu ar fi fost suficient de clar și putea duce la situații în care un condamnat să nu aibă ocazia să participe deloc la propriul proces, nici un sala de judecată, nici prin videoconferință. Lipsa unor reguli precise ar putea duce la interpretări diferite de la o instanță la alta, riscând să fie afectat dreptul de apărare al persoanelor condamante.

„Dată fiind necorelarea dispozițiilor din legea supusă reexaminării, se poate ajunge în situația în care instanța nu consideră necesară aducerea la judecată a persoanei condamnate, iar acesta să nu fie prezent nici prin videoconferință, aspect care ar fi contrar jurisprudenței”, scrie în cererea de reexaminare trimisă de șeful statului.„În concluzie, absența unor norme clare, precise, prezintă riscul unor interpretări divergente în practică.

Pentru a asigura o interpretare și aplicare unitară a textelor de lege modificate, apreciem necesară completarea normelor în discuție, astfel încât din conținutul acestora să rezulte fără echivoc faptul că, în ipoteza în care instanța nu dispune aducerea la judecată a condamnatului aflat în stare de detenție sau internat într-un centru educativ, atât la judecarea în fond a contestației la executare, cât și la judecarea căii de atac prevăzute la art. 597 alin.

(8) din Codul de procedură penală, condamnatului să îi fie garantată participarea la proces prin videoconferință, în prezența apărătorului ales sau numit din oficiu și, după caz, a interpretului”, menționează sesizarea.

El a fost ”umbra” lui Nicușor Dan la expoziția de apărare de la București! E soțul unei cunoscute campioane olimpice

Nicuşor Dan, prima reacție după demiterea Guvernului Bolojan: ”Nu este un moment fericit”

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Imperiul unui celebru milionar s-a prăbușit. A dat faliment și a fost înșelat de soție
Știri
Imperiul unui celebru milionar s-a prăbușit. A dat faliment și a fost înșelat de soție
Veste proastă pentru milioane de pensionari. Ce se întâmplă cu pensiile lor în iunie
Știri
Veste proastă pentru milioane de pensionari. Ce se întâmplă cu pensiile lor în iunie
Ce scrie presa maghiară de tratamentul primit de FK Miercurea Ciuc în România
Mediafax
Ce scrie presa maghiară de tratamentul primit de FK Miercurea Ciuc în România
„Încă 4 ani cu Nicușor Dan?” Doru Bușcu, sătul de președinte: „Mai bine renunță. Ar putea fi suspendat”
Gandul.ro
„Încă 4 ani cu Nicușor Dan?” Doru Bușcu, sătul de președinte: „Mai bine...
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Cel mai longeviv cuplu de la Hollywood dezvăluie un secret șocant despre cei 75 de ani de căsnicie. „Era ceva tacit”
Adevarul
Cel mai longeviv cuplu de la Hollywood dezvăluie un secret șocant despre cei...
Trump așteaptă cu groază ziua în care va trebui să facă față „Fantomei de 5,02 dolari”
Digi24
Trump așteaptă cu groază ziua în care va trebui să facă față „Fantomei...
Fosta iubită a unui cântăreț celebru, acuzată că a pus la cale uciderea lui
Mediafax
Fosta iubită a unui cântăreț celebru, acuzată că a pus la cale uciderea...
Parteneri
O mai ții minte pe Magda Ciumac? Cum arată astăzi și ce viață duce departe de televiziune
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe Magda Ciumac? Cum arată astăzi și ce viață duce departe...
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cea mai mare lecție primită de Dani Oțil de la Mihaela Rădulescu: „E unul dintre cele mai tari lucruri pe care le-am putut auzi de la o femeie”
Click.ro
Cea mai mare lecție primită de Dani Oțil de la Mihaela Rădulescu: „E unul dintre...
O fetiță de 2 ani a murit după tatăl său a uitat să o ducă la creșă și a rămas închisă în mașină ore întregi
Digi 24
O fetiță de 2 ani a murit după tatăl său a uitat să o ducă...
„Ceva s-a întâmplat cu ea”. O membră a juriului din Moldova explică de ce a primit România doar 3 puncte la Eurovision
Digi24
„Ceva s-a întâmplat cu ea”. O membră a juriului din Moldova explică de ce a...
Codul Rutier 2026: Se modifică procedura de obținere a permisului de conducere
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Se modifică procedura de obținere a permisului de conducere
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
go4it.ro
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
Ceva neașteptat a fost găsit într-un oraș vechi de mii de ani
Descopera.ro
Ceva neașteptat a fost găsit într-un oraș vechi de mii de ani
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Go4Games
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
„Încă 4 ani cu Nicușor Dan?” Doru Bușcu, sătul de președinte: „Mai bine renunță. Ar putea fi suspendat”
Gandul.ro
„Încă 4 ani cu Nicușor Dan?” Doru Bușcu, sătul de președinte: „Mai bine renunță. Ar...
ULTIMA ORĂ
Imperiul unui celebru milionar s-a prăbușit. A dat faliment și a fost înșelat de soție
Imperiul unui celebru milionar s-a prăbușit. A dat faliment și a fost înșelat de soție
Veste proastă pentru milioane de pensionari. Ce se întâmplă cu pensiile lor în iunie
Veste proastă pentru milioane de pensionari. Ce se întâmplă cu pensiile lor în iunie
Se complică ancheta în cazul lui Robert, elevul care a murit în curtea școlii. Mama băiatului acuză ...
Se complică ancheta în cazul lui Robert, elevul care a murit în curtea școlii. Mama băiatului acuză autoritățile
Alertă în Caraș-Severin. Pompier întors din Serbia, posibil infectat cu hantavirus
Alertă în Caraș-Severin. Pompier întors din Serbia, posibil infectat cu hantavirus
Aurelia a dispărut de acasă joi, 21 mai. Tânăra arhitectă a fost găsită moartă
Aurelia a dispărut de acasă joi, 21 mai. Tânăra arhitectă a fost găsită moartă
Dramă fără margini! O fetiță de 2 ani a murit, după ce a fost uitat în mașină de tatăl său
Dramă fără margini! O fetiță de 2 ani a murit, după ce a fost uitat în mașină de tatăl său
Vezi toate știrile