Planul AUR pentru revigorarea pensiilor. Legea care îi ajută pe toți pensionarii din România

Alianța AUR a depus un proiect de lege pentru o formulă de calcul echitabilă a pensiilor, care să reflecte mai bine contribuțiile seniorilor și să elimine situațiile în care aceștia ar putea pierde bani din venitul lunar: „Pensiile nu sunt pomană, ele reprezintă dreptul românilor care au muncit zeci de ani”, spun inițiatorii.

Proiectul de lege depus de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) în Parlament propune o modificare a legii pensiilor din 2023 – promovată de PSD și PNL – astfel încât seniorii care au muncit mulți ani să primească bani în funcție de cât au contribuit. Inițiatorii susțin că pensia NU este un ajutor oferit de stat, ci un drept câștigat prin muncă.

Proiectul de lege pentru recalcularea pensiilor

Legea pensiilor – promovată de Partidul Social Democrat (PSD) și Partidul Național Liberal (PNL) în 2023, obligă pensionarii să conteste în maximum 45 de zile decizia privind suma primită. Inițiatorii AUR consideră că acest termen este prea scurt și că unii seniori pot pierde bani dacă nu reușesc să depună contestația la timp.

După expirarea acestui termen, decizia rămâne definitivă, iar pensia nu mai poate fi recalculată, chiar și în cazurile în care există erori sau drepturi neacordate. Reprezentanții AUR susțin că pensionarii trebuie să aibă dreptul oricând să solicite recalcularea pensiilor lor, iar Casa de Pensii să fie obligată să le răspundă.

„Pensionarii trebuie să aibă dreptul oricând să solicite recalcularea pensiilor lor, iar Casa de Pensii să fie obligată să le răspundă. În legea adoptată de PSD și PNL în 2023 se prevede că, dacă un bătrân nu contestă în termen de 45 de zile decizia privind valoarea pensiei, aceasta nu mai poate fi recalculată. Asta într-un dispreț profund față de multiplele decizii ale Curții Constituționale, care au statuat că pensia este un drept patrimonial. Venim să reparăm această scăpare legislativă, pentru că nu vreau să mă gândesc că au introdu-o intenționat în Legea pensiilor”, a precizat secretarul executiv al Senatului României, Niculina Stelea.

Senatorii AUR susțin că actuala lege îi poate dezavantaja pe unii pensionari, mai ales pe cei vulnerabili. Ei au transmis că este nevoie urgentă de modificări legislative care să protejeze mai bine drepturile pensionarilor și accesul acestora la veniturile care li se cuvin.

„Imaginați-vă un profesor ieșit la pensie la 65 de ani, care poate este bolnav sau singur și care nu reușește să meargă să conteste decizia emisă de Casa de Pensii. El rămâne cu pensia ciuntită și fără posibilitatea legală de a repara această nedreptate. Tocmai ca să nu se întâmple așa ceva, noi vrem să fie trecut explicit în lege că drepturile de pensie sunt imprescriptibile și nu pot fi cedate total sau parțial”, a declarat senatorul AUR.

