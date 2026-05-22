Acasă » Știri » Planul AUR pentru revigorarea pensiilor. Legea care îi ajută pe toți pensionarii din România

Planul AUR pentru revigorarea pensiilor. Legea care îi ajută pe toți pensionarii din România

De: Irina Vlad 22/05/2026 | 12:09
Planul AUR pentru revigorarea pensiilor. Legea care îi ajută pe toți pensionarii din România
sursă foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Alianța AUR a depus un proiect de lege pentru o formulă de calcul echitabilă a pensiilor, care să reflecte mai bine contribuțiile seniorilor și să elimine situațiile în care aceștia ar putea pierde bani din venitul lunar: „Pensiile nu sunt pomană, ele reprezintă dreptul românilor care au muncit zeci de ani”, spun inițiatorii. 

Proiectul de lege depus de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) în Parlament propune o modificare a legii pensiilor din 2023 – promovată de PSD și PNL – astfel încât seniorii care au muncit mulți ani să primească bani în funcție de cât au contribuit. Inițiatorii susțin că pensia NU este un ajutor oferit de stat, ci un drept câștigat prin muncă.

Proiectul de lege pentru recalcularea pensiilor

Legea pensiilor – promovată de Partidul Social Democrat (PSD) și Partidul Național Liberal (PNL) în 2023, obligă pensionarii să conteste în maximum 45 de zile decizia privind suma primită. Inițiatorii AUR consideră că acest termen este prea scurt și că unii seniori pot pierde bani dacă nu reușesc să depună contestația la timp.

După expirarea acestui termen, decizia rămâne definitivă, iar pensia nu mai poate fi recalculată, chiar și în cazurile în care există erori sau drepturi neacordate. Reprezentanții AUR susțin că pensionarii trebuie să aibă dreptul oricând să solicite recalcularea pensiilor lor, iar Casa de Pensii să fie obligată să le răspundă.

„Pensionarii trebuie să aibă dreptul oricând să solicite recalcularea pensiilor lor, iar Casa de Pensii să fie obligată să le răspundă. În legea adoptată de PSD și PNL în 2023 se prevede că, dacă un bătrân nu contestă în termen de 45 de zile decizia privind valoarea pensiei, aceasta nu mai poate fi recalculată.

Asta într-un dispreț profund față de multiplele decizii ale Curții Constituționale, care au statuat că pensia este un drept patrimonial. Venim să reparăm această scăpare legislativă, pentru că nu vreau să mă gândesc că au introdu-o intenționat în Legea pensiilor”, a precizat secretarul executiv al Senatului României, Niculina Stelea.

Senatorii AUR susțin că actuala lege îi poate dezavantaja pe unii pensionari, mai ales pe cei vulnerabili. Ei au transmis că este nevoie urgentă de modificări legislative care să protejeze mai bine drepturile pensionarilor și accesul acestora la veniturile care li se cuvin.

„Imaginați-vă un profesor ieșit la pensie la 65 de ani, care poate este bolnav sau singur și care nu reușește să meargă să conteste decizia emisă de Casa de Pensii. El rămâne cu pensia ciuntită și fără posibilitatea legală de a repara această nedreptate. Tocmai ca să nu se întâmple așa ceva, noi vrem să fie trecut explicit în lege că drepturile de pensie sunt imprescriptibile și nu pot fi cedate total sau parțial”, a declarat senatorul AUR.

Când intră pensiile în luna iunie și de ce pot apărea întârzieri. Anunț pentru pensionari

Pensionarii trebuie să verifice talonul de pensie. Semnul care arată dacă pot primi ajutorul de 1.000 de lei

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Dani Oțil, dezvăluire neașteptată. Ce i-a spus Mihaela Rădulescu înainte să se despartă? Replica l-a marcat pe viață
Știri
Dani Oțil, dezvăluire neașteptată. Ce i-a spus Mihaela Rădulescu înainte să se despartă? Replica l-a marcat pe viață
Ionela, ultimul strigăt de ajutor. Mesajul transmis de prietena ei: „Îmi pare rău”
Știri
Ionela, ultimul strigăt de ajutor. Mesajul transmis de prietena ei: „Îmi pare rău”
Prințul Andrew, vizat de o anchetă pentru presupuse infracțiuni sexuale chiar la reședința regală
Mediafax
Prințul Andrew, vizat de o anchetă pentru presupuse infracțiuni sexuale chiar la reședința...
N-au venit specialiștii, au dat năvală USR-iștii. Cei care se luptau cu numirile politice la companiile de stat au acaparat majoritatea consiliilor de administrație. În ultimele zile la guvernare, miniștrii USR și-au numit colegii pe oriunde au mai apucat
Gandul.ro
N-au venit specialiștii, au dat năvală USR-iștii. Cei care se luptau cu numirile...
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Cel mai longeviv cuplu de la Hollywood dezvăluie un secret șocant despre cei 75 de ani de căsnicie. „Era ceva tacit”
Adevarul
Cel mai longeviv cuplu de la Hollywood dezvăluie un secret șocant despre cei...
Trump așteaptă cu groază ziua în care va trebui să facă față „Fantomei de 5,02 dolari”
Digi24
Trump așteaptă cu groază ziua în care va trebui să facă față „Fantomei...
Fosta iubită a unui cântăreț celebru, acuzată că a pus la cale uciderea lui
Mediafax
Fosta iubită a unui cântăreț celebru, acuzată că a pus la cale uciderea...
Parteneri
O mai ții minte pe Magda Ciumac? Cum arată astăzi și ce viață duce departe de televiziune
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe Magda Ciumac? Cum arată astăzi și ce viață duce departe...
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cea mai mare lecție primită de Dani Oțil de la Mihaela Rădulescu: „E unul dintre cele mai tari lucruri pe care le-am putut auzi de la o femeie”
Click.ro
Cea mai mare lecție primită de Dani Oțil de la Mihaela Rădulescu: „E unul dintre...
O fetiță de 2 ani a murit după tatăl său a uitat să o ducă la creșă și a rămas închisă în mașină ore întregi
Digi 24
O fetiță de 2 ani a murit după tatăl său a uitat să o ducă...
„Ceva s-a întâmplat cu ea”. O membră a juriului din Moldova explică de ce a primit România doar 3 puncte la Eurovision
Digi24
„Ceva s-a întâmplat cu ea”. O membră a juriului din Moldova explică de ce a...
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din iulie, sancțiunea crește
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din...
BANCUL ZILEI. -Mămico, noi trăim ca animalele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mămico, noi trăim ca animalele?
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
go4it.ro
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
Ceva neașteptat a fost găsit într-un oraș vechi de mii de ani
Descopera.ro
Ceva neașteptat a fost găsit într-un oraș vechi de mii de ani
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Go4Games
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
N-au venit specialiștii, au dat năvală USR-iștii. Cei care se luptau cu numirile politice la companiile de stat au acaparat majoritatea consiliilor de administrație. În ultimele zile la guvernare, miniștrii USR și-au numit colegii pe oriunde au mai apucat
Gandul.ro
N-au venit specialiștii, au dat năvală USR-iștii. Cei care se luptau cu numirile politice la...
ULTIMA ORĂ
Dani Oțil, dezvăluire neașteptată. Ce i-a spus Mihaela Rădulescu înainte să se despartă? Replica ...
Dani Oțil, dezvăluire neașteptată. Ce i-a spus Mihaela Rădulescu înainte să se despartă? Replica l-a marcat pe viață
Ionela, ultimul strigăt de ajutor. Mesajul transmis de prietena ei: „Îmi pare rău”
Ionela, ultimul strigăt de ajutor. Mesajul transmis de prietena ei: „Îmi pare rău”
Previziuni complete pentru a doua parte a lui 2026. Astrologul Sanda Ionescu, la „Altceva cu Adrian ...
Previziuni complete pentru a doua parte a lui 2026. Astrologul Sanda Ionescu, la „Altceva cu Adrian Artene”: „Traversăm o perioadă apocaliptică”
Elevul de 15 ani din Bacău ar fi putut fi salvat. Ce spun profesorii
Elevul de 15 ani din Bacău ar fi putut fi salvat. Ce spun profesorii
Surpriză emoționantă pentru Codruța Filip de ziua numelui. Artista a primit un buchet care a schimbat ...
Surpriză emoționantă pentru Codruța Filip de ziua numelui. Artista a primit un buchet care a schimbat tonul zilei
Farruko si DJ Snake se alătură lineup-ului GALAXIA – Trei zile de ritm latin, pop global și ...
Farruko si DJ Snake se alătură lineup-ului GALAXIA – Trei zile de ritm latin, pop global și energie de festival, la NIBIRU
Vezi toate știrile