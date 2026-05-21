Când intră pensiile în luna iunie și de ce pot apărea întârzieri. Anunț pentru pensionari

De: Denisa Crăciun 21/05/2026 | 14:01
Pensiile vor ajunge mai târziu în luna iunie
Un nou anunț important pentru pensionarii români. În luna iunie, pensiile vor fi virate mai târziu decât în mod obișnuit. Întârzierea este cauzată de minivacanța de Rusalii și de ziua liberă de 1 iunie.

1 iunie, adică Ziua Copilului și Rusaliile sunt două dintre sărbătorile care au loc la începutul lunii vitoare. Chiar dacă în mod normal sunt motive de bucurie, pensionarii primesc vești mai puțin plăcute. Aceștia ar urma să primească pensiile cu întârziere și asta din cauza faptului că sărbătoarea dedicată copiilor pică în acest an într-o zi de luni. Casa Națională de Pensii a oferit calendarul actualizat în acest context, astfel, pensionarii nu vor primi în data de 12 iunie banii.

Luna iunie vine cu întârzieri în ceea ce privește livrarea pensiilor. În mod normal banii ajungeau la pensionarii români în data de 12 ale fiecărei luni, însă Rusaliile și Ziua Copilului, care se sărbătorește pe 1 iunie, afectează direct transferul. Bugetarii sunt liberi în această zi de luni. Cu toate acestea, Casa Națională de Pensii a anunțat că nu se suspendă plata pensiilor în iunie, ci vor ajunge doar cu întârzieri.

Pensionarii români care încasează banii prin intermediul Poștei Române ar putea primi banii începând cu data de 2 iunie, iar termenul maxim este de 15 iunie. Astfel, toți cei care primesc pensiile direct de la poștaș, până la mijlocul lunii îi vor avea în buzunar. De asemenea, pensionarii care locuiesc peste hotare și obțin pensia prin intermediul transferului bancar vor avea în cont banii în jurul datei de 20 iunie.

Pe de altă parte, seniorii de pe teritoriul țării, dar care primesc banii în același mod ca cei din străinătate, adică prin transfer bancar nu vor avea întârzieri. Cu atât mai mult că, 12 iunie va pica într-o zi de vineri, așadar nu ar trebui să fie probleme de acest fel. Cu toate acestea, ora la care vor intra banii în cont diferă de la o bancă la alta. În ultimii ani, băncile au transferat rapid sumele primite de la Casa Națională de Pensii, încă de la orele dimineții. Numărul celor care primesc pensia pe card este din ce în ce mai mare, iar în acest moment, în jur de 2,5 milioane de oameni au această metodă de încasare.

