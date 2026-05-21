Tristețe imensă pentru elevi și colegi. Două învățătoare din Bacău au murit una după alta

Două comunități școlare din Bacău trec prin momente grele, după ce două cadre didactice respectate au murit la doar o zi distanță.

Valul de reacții apărut în mediul online arată impactul profund pe care cele două învățătoare l-au avut asupra generațiilor de copii pe care le-au format, un subiect care rămâne sensibil în orice discuție despre comunitatea educațională.

Tristețe imensă pentru elevi și colegi

Școala Gimnazială Nr. 10 din Bacău a anunțat miercuri decesul învățătoarei Ramona Maria Karpfen, veste care a provocat numeroase reacții din partea colegilor, părinților și foștilor elevi.

„Toată școala astăzi plânge. De durere. De neputință. De dor. Ramona, draga noastră, unde ai plecat?”, au transmis reprezentanții unității de învățământ.

Mesajele publicate ulterior au descris-o drept „un om cald, bun și luminos”, „o învățătoare deosebită, blândă și dedicată” și „un suflet minunat” care „a lăsat urme adânci în inimile copiilor”.

O colegă a mărturisit:

„Nu am crezut vreodată că viața poate fi atât de nedreaptă… Să pleci dintr-odată, mult prea devreme, când încă mai avea atâtea de oferit”.

Două învățătoare din Bacău au murit una după alta

Durerea comunității este amplificată de faptul că, cu doar o zi înainte, o altă școală din municipiu anunțase moartea profesoarei Bucur Liliana, un moment care a marcat profund colectivul Școlii Gimnaziale „Dr. Alexandru Șafran” Bacău.

„Un înger pentru copii a plecat să fie printre îngeri. Suntem recunoscători că am avut alături de noi un OM cu o sensibilitate rară, cu o dăruire unică, un dascăl model care a transmis tot ce a avut mai bun copiilor săi”, au transmis colegii acesteia.

În ambele situații, secțiunile de comentarii s-au umplut de mesaje de condoleanțe și mărturii despre devotamentul celor două cadre didactice față de elevi și școală, un exemplu al modului în care impactul profesorilor rămâne vizibil mult timp după plecarea lor.

