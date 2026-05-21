Caz cutremurător. Un băiat de 16 ani a murit după ce a consumat o înghețată

De: Andreea Stăncescu 21/05/2026 | 13:05
Adolescentul a murit după ce a mâncat înghețată / Sursa foto: Social media/Pexels
O tragedie a avut loc în Italia, după ce un adolescent de doar 16 ani a ieșit la o înghețată împreună cu prietenii săi. Adriano și-a pierdut viața în urma unui șoc anafilactic sever, produs la scurt timp după ce a consumat un desert despre care credea că este sigur pentru el.

Incidentul s-a petrecut într-o gelaterie din Casoria, unde băiatul intrase împreună cu mai mulți prieteni pentru a petrece timp împreună. Potrivit familiei, adolescentul suferea de o alergie gravă la proteinele din lapte și era extrem de atent la alimentele pe care le consuma. Mama lui a povestit că Adriano verifica de fiecare dată ingredientele produselor înainte să le cumpere și evita orice aliment care i-ar fi putut pune sănătatea în pericol.

Adriano a murit din cauza alergiei

În ziua tragediei, tânărul ar fi ales o înghețată pe bază de fructe, convins că aceasta nu conține ingrediente care să-i provoace reacții alergice. Cu toate acestea, la puțin timp după ce a consumat desertul, adolescentul a început să se simtă rău și să aibă dificultăți severe de respirație.

Prietenii l-au transportat imediat la locuința tatălui său, sperând că vor reuși să-i ofere ajutor rapid până la sosirea medicilor. Din păcate, starea lui s-a agravat într-un timp foarte scurt, iar echipajele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Moartea subită a adolescentului a dus la deschiderea unei anchete, familia cerând explicații clare despre circumstanțele în care s-a produs tragedia. Autoritățile verifică acum dacă înghețata ar fi putut fi contaminată accidental cu urme de proteine din lapte, inclusiv prin folosirea unor ustensile sau echipamente care nu au fost curățate corespunzător.

De asemenea, în acest caz va fi efectuată și o autopsie, pentru a se stabili cu exactitate cauza decesului și dacă reacția alergică a fost provocată de contaminarea produsului consumat de Adriano.

