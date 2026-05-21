Acasă » Altceva Podcast » Avertizări ANM de vreme severă. Unde sunt așteptate furtuni, vijelii și grindină

Avertizări ANM de vreme severă. Unde sunt așteptate furtuni, vijelii și grindină

De: Denisa Crăciun 21/05/2026 | 13:25
Avertizări ANM de vreme severă. Unde sunt așteptate furtuni, vijelii și grindină
ANM anunță vreme severă. Sursă: Pixabay
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Administrația Națională de Meteorologie vine cu vești mai puțin plăcute. Specialiștii au transmis joi, 21 mai, o serie de avertizări privind vreme instabilă în mai multe regiuni ale țării. Următoarea perioadă vine cu ploi, furtuni, vijelii și grindină.

O nouă avertizare meteorologică pentru România. ANM a explicat că începând de joi, 21 mai, ora 10, până sâmbătă, 23 mai, ora 21 vom avea parte de instabilitate atmosferică. Astfel, sunt așteptate precipitații, mai ales în jumătatea estică a țării. De asemenea, sunt așteptate episoade de averse severe, însoțite de descărcări electrice și căderi de grindină. Cantitățile de apă vor fi însemnate, iar pe lângă precipitații, vântul va sufla cu putere, în special în zona montană.

Vreme severă în mai multe regiuni

Meteorologii ANM au emis o avertizare de vreme rea în perioada 21 mai, ora 10 – 23 mai, ora 21. Așadar, până sâmbătă seară, mare parte din țară va fi cuprinsă de averse, însoțite de descărcări electrice, iar în unele zone vor fi căderi de grindină. Specialiștii spun că în anumite zone, cantitățile de apă pot ajunge până la 20-30 l/mp. Izolat, pot depăși 40-50 l/mp. Acest lucru poate determina acumulări importante de apă.

De asemenea, pe lângă precipitațiile însemnate, vântul va avea intensificări temporare în est, dar local și în vestul și centrul țării. Astfel, rafalele vor ajunge în general 45-55 km/h. În zonele montane, vântul va sufla cu mai multă putere, în special în zonele înalte, vor ajunge la 60-90 km/h.

Cod galben de vânt puternic

Specialiștii ANM anunță că pe lângă avertizarea severă emisă, vor intra în vigoare și două coduri galbene de vânt puternic. În data de 21 mai, în intervalul orar 10-21, vântul va avea intensificări semnificative în mai multe zone ale țării, mai ales în Moldova, nord-estul Munteniei și sudul Banatului. Rafalele vor avea o viteză de până la 50-65 km/h, iar acest lucru poate crea disconfort în zonele deschise și în localități.

Cel de-al doilea cod galben intră în vigoare vineri, 22 mai, între orele 06-21. Vântul va afecta zona Moldovei și nord-estul Munteniei, iar rafalele vor fi în jur de 50-65 km/h. În plus, meteorologii atrag atenția că vremea se va menține instabilă și în următoarele zile, cu precădere în regiunea estică a țării.

VEZI ȘI: Plouă zile la rând în București. Pe ce dată trece „potopul”, potrivit meteorologilor Accuweather

Grindina a făcut prăpăd în România. Ciclonul a lovit o mare parte din țară

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum s-a schimbat viața Lilianei Ștefan. EX-soția lui Dan Bittman vorbește despre momentele care au marcat-o profund: „Va fi întotdeauna parte din mine”
Exclusiv
Cum s-a schimbat viața Lilianei Ștefan. EX-soția lui Dan Bittman vorbește despre momentele care au marcat-o profund: „Va…
Cristian Rizea, în mijlocul unui scandal! A jignit-o pe Maia Sandu și a fost luat de forțele de ordine
Știri
Cristian Rizea, în mijlocul unui scandal! A jignit-o pe Maia Sandu și a fost luat de forțele de…
Decizie finală pentru Mario Iorgulescu! Rămâne cu pedeapsa de 8 ani și 8 luni de închisoare
Mediafax
Decizie finală pentru Mario Iorgulescu! Rămâne cu pedeapsa de 8 ani și 8...
Paul Stănescu îl desființează pe Bolojan: Un monument de aroganță/A guvernat împotriva propriilor cetățeni
Gandul.ro
Paul Stănescu îl desființează pe Bolojan: Un monument de aroganță/A guvernat împotriva propriilor...
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o...
Futurologul Ciprian Stănescu, despre „sfârșitul muncii”: Polarizarea nu va fi între cei cu job și cei fără, ci între cei care știu sau nu să lucreze cu AI
Adevarul
Futurologul Ciprian Stănescu, despre „sfârșitul muncii”: Polarizarea nu va fi între cei cu...
Mario Iorgulescu, condamnat definitiv. Ce pedeapsă a primit
Digi24
Mario Iorgulescu, condamnat definitiv. Ce pedeapsă a primit
Descinderi de amploare în București! Doi interlopi săltați într-un dosar de camătă. Legături cu Clanul Ștoacă
Mediafax
Descinderi de amploare în București! Doi interlopi săltați într-un dosar de camătă. Legături...
Parteneri
Cum arată Delia în costum de baie la 44 de ani. Imaginile care au încins internetul
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Delia în costum de baie la 44 de ani. Imaginile care au încins...
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cum arată cea mai urâtă casă din Timișoara: „A bătut-o pe aia de la București”
Click.ro
Cum arată cea mai urâtă casă din Timișoara: „A bătut-o pe aia de la București”
Cel mai nepopular președinte al Franței se pregătește de o revenire la Palatul Elysee
Digi 24
Cel mai nepopular președinte al Franței se pregătește de o revenire la Palatul Elysee
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing și de ce s-a asigurat că diferențele vor fi observate
Digi24
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing și...
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din iulie, sancțiunea crește
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din...
BANCUL ZILEI. -Mămico, noi trăim ca animalele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mămico, noi trăim ca animalele?
Oferta Kaufland pentru sculele Parkside utile în gradină și atelier
go4it.ro
Oferta Kaufland pentru sculele Parkside utile în gradină și atelier
O coliziune de proporții a lovit Calea Lactee!
Descopera.ro
O coliziune de proporții a lovit Calea Lactee!
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Go4Games
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Paul Stănescu îl desființează pe Bolojan: Un monument de aroganță/A guvernat împotriva propriilor cetățeni
Gandul.ro
Paul Stănescu îl desființează pe Bolojan: Un monument de aroganță/A guvernat împotriva propriilor cetățeni
ULTIMA ORĂ
Cât a ajuns să coste un covrig cu mac pe Aeroportul Otopeni. Românii au crezut ca apare o cifră in ...
Cât a ajuns să coste un covrig cu mac pe Aeroportul Otopeni. Românii au crezut ca apare o cifră in plus la preț
Ce mare este Ianca, fiica lui Răzvan Simion. Apariția de la absolvire i-a surprins pe fani
Ce mare este Ianca, fiica lui Răzvan Simion. Apariția de la absolvire i-a surprins pe fani
Când intră pensiile în luna iunie și de ce pot apărea întârzieri. Anunț pentru pensionari
Când intră pensiile în luna iunie și de ce pot apărea întârzieri. Anunț pentru pensionari
Mario Iorgulescu, condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare. După ani întregi de procese, ...
Mario Iorgulescu, condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare. După ani întregi de procese, magistrații au dat verdictul în dosarul morții lui Dani Vicol
Andreea Marin, moment de sinceritate în grădina sa. Ce le-a mărturisit vedeta fanilor
Andreea Marin, moment de sinceritate în grădina sa. Ce le-a mărturisit vedeta fanilor
Tristețe imensă pentru elevi și colegi. Două învățătoare din Bacău au murit una după alta
Tristețe imensă pentru elevi și colegi. Două învățătoare din Bacău au murit una după alta
Vezi toate știrile