Avertizări ANM de vreme severă. Unde sunt așteptate furtuni, vijelii și grindină

Administrația Națională de Meteorologie vine cu vești mai puțin plăcute. Specialiștii au transmis joi, 21 mai, o serie de avertizări privind vreme instabilă în mai multe regiuni ale țării. Următoarea perioadă vine cu ploi, furtuni, vijelii și grindină.

O nouă avertizare meteorologică pentru România. ANM a explicat că începând de joi, 21 mai, ora 10, până sâmbătă, 23 mai, ora 21 vom avea parte de instabilitate atmosferică. Astfel, sunt așteptate precipitații, mai ales în jumătatea estică a țării. De asemenea, sunt așteptate episoade de averse severe, însoțite de descărcări electrice și căderi de grindină. Cantitățile de apă vor fi însemnate, iar pe lângă precipitații, vântul va sufla cu putere, în special în zona montană.

Vreme severă în mai multe regiuni

Meteorologii ANM au emis o avertizare de vreme rea în perioada 21 mai, ora 10 – 23 mai, ora 21. Așadar, până sâmbătă seară, mare parte din țară va fi cuprinsă de averse, însoțite de descărcări electrice, iar în unele zone vor fi căderi de grindină. Specialiștii spun că în anumite zone, cantitățile de apă pot ajunge până la 20-30 l/mp. Izolat, pot depăși 40-50 l/mp. Acest lucru poate determina acumulări importante de apă.

De asemenea, pe lângă precipitațiile însemnate, vântul va avea intensificări temporare în est, dar local și în vestul și centrul țării. Astfel, rafalele vor ajunge în general 45-55 km/h. În zonele montane, vântul va sufla cu mai multă putere, în special în zonele înalte, vor ajunge la 60-90 km/h.

Cod galben de vânt puternic

Specialiștii ANM anunță că pe lângă avertizarea severă emisă, vor intra în vigoare și două coduri galbene de vânt puternic. În data de 21 mai, în intervalul orar 10-21, vântul va avea intensificări semnificative în mai multe zone ale țării, mai ales în Moldova, nord-estul Munteniei și sudul Banatului. Rafalele vor avea o viteză de până la 50-65 km/h, iar acest lucru poate crea disconfort în zonele deschise și în localități.

Cel de-al doilea cod galben intră în vigoare vineri, 22 mai, între orele 06-21. Vântul va afecta zona Moldovei și nord-estul Munteniei, iar rafalele vor fi în jur de 50-65 km/h. În plus, meteorologii atrag atenția că vremea se va menține instabilă și în următoarele zile, cu precădere în regiunea estică a țării.

