Cum s-a schimbat viața Lilianei Ștefan. EX-soția lui Dan Bittman vorbește despre momentele care au marcat-o profund: „Va fi întotdeauna parte din mine”

Liliana Ștefan vorbește deschis despre noutățile din viața ei. Aflată într-un moment al vieții când nu se simțea bine nici fizic și nici psihic, Liliana Ștefan a hotărât că ea singură trebuie să repare ce e „stricat”. Astfel a mers mai departe și a devenit, după ani de studii, psiholog clinician și psiho-terapeut. În prezent este singura profesionistă din România acceptată în Asociația Europeană de Psihoterapie Corporală. Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Liliana Ștefan își amintește de panica ce o cuprindea atunci când băieții ei, Alex, Patrick și Marc, pățeau câte ceva, mici fiind. Acum recunoaște că viața cu 3 băieți e frumoasă și evoluția lor zilnică nu contenește s-o uimească, chiar dacă mai are puțin și devine soacră mare.

Liliana Ștefan mărturisește că este foate solicitant să fii expus la suferințele altora, dar că și-a ales această meserie tocmai ca să-i facă și pe alții bine. Este o mămică mândră și fericită care simte că băieții au moștenit de la ea toate calitățile: empatie, cinste, verticalitate și responsabilitate. O femeie puternică, recunoaște că singura ei vulnerabilitate o reprezintă Alex, Patrick și Marc și ne mai spune cu ce vedetă internațională se vor întâlni cu toții vara aceasta, in premieră.

Liliana Ștefan recunoaște: „Va fi întotdeauna parte din mine”

CANCAN.RO: Liliana Ștefan, omul care ne-a adus Cutiuța Muzicală, un proiect absolut minunat.

Liliana Ștefan: Cutiuța Muzicală este și va fi întotdeauna parte din mine. A apărut dintr-o nevoie personală, aceea de a crea conexiune cu primul meu fiu, Alex. La început el a fost inspirația acestui proiect, apoi și frații lui, Patrick și Marc. În timp, Alex a devenit producătorul mai multor albume Cutiuța Muzicală. Atât el, cât și Patrick, au contribuit alături de mine și la realizarea conținutului muzical pentru câteva musical-uri pentru copii, în colaborare cu Teatrul Muzical Ambasadorii.

Cutiuța Muzicală înseamnă azi sute de cântece de leagăn și de joacă, povești, poezii, pe care părinții le găsesc pe platformele de streaming, pe Spotify, Youtube, Apple Music.

CANCAN.RO: În afară de faptul că ești un textier excepțional, ești și psihoterapeut. Cum ai decis să urmezi această cale?

Liliana Ștefan: Direcția către domeniul psihologiei și psihoterapiei a venit tot dintr-o nevoie personală. Eram într-o perioadă din viața mea în care nu mă simțeam deloc bine. Nici fizic, nici psiho-emoțional, așa că a trebuit să înțeleg ce se întâmplă cu mine și să repar. Astfel mi-am început studiile și călătoria către ceea ce am devenit acum: psiholog clinician, psihoterapeut integrativ și terapeut somatic. În acest moment sunt singură profesionistă din România acceptată în Asociația Europeană de Psihoterapie Corporală, un lucru cu care mă mândresc mult. Profesez în cadru clinic folosind principiile minte-corp, unde contează atât povestea din spatele unei traume, dar și ceea ce are corpul de “spus”. Unde a stocat dureri, tensiuni, ca urmare a unor experiențe emoționale intense sau cu impact traumatic.

Intenționez să pun bazele unei școli în care profesioniștii în sănătate mintală din România, după ce își termină studiile de specialitate în psihologie și psihoterapie, să învețe să lucreze și somatic. Pentru că mintea și corpul nostru sunt un întreg, sunt părți care nu reacționează separat. Sunt metode excelente prin care putem reduce timpul în care o persoană revine la starea de echilibru după un eveniment copleșitor. În acest moment acreditez internațional cursurile, iar în toamnă sper să încep aceste programe.

CANCAN.RO: E greu să te încarci cu problemele altor oameni?

Liliana Ștefan: Da, poate fi solicitant uneori să fii expus la suferința altora. Când lucrezi cu poveștile, durerile și vulnerabilitățile, ești atins inevitabil ca om. De aceea, formarea ca psihoterapeut este una riguroasă și presupune ani de studiu, practică și supervizare. Și asta tocmai pentru a-ți dezvolta capacitatea de a susține procese terapeutice complexe. Și nu este vorba doar despre tehnici sau protocoale învățate. Este despre munca interioară prin care înveți să rămâi o oază de stabilitate, întâi în viața ta, apoi a celorlalți.

CANCAN.RO: Cum reușești să te împarți în atâtea domenii, să faci toate lucrurile bine?

Liliana Ștefan: Pentru mine funcționează să am o foarte bună planificare a activităților și a timpului. Nu cred că ideea este să le fac perfect pe toate, ci să fac cât pot eu de bine la momentul respectiv.

CANCAN.RO: Apropo de asta, ești mamă de 3 băieți. E greu, e ușor, ambele?

Liliana Ștefan: E frumos.

CANCAN.RO: Patrik a studiat în Olanda. Cât de greu ți-a fost să-l lași să “zboare” din cuib?

Liliana Ștefan: Patrick își continuă acum studiile în România. Olanda s-a dovedit a fi un loc greu de susținut financiar. Rolul meu ca părinte este să fiu lângă el și frații lui, să încurajez “zborul” fiecăruia pe drumul lui. Așa că nu mi se pare greu. E mai degrabă fascinant să văd cum se revelează în fața mea caracterul și povestea fiecăruia.

CANCAN.RO: Ce crezi că au învățat băieții tăi de la tine? Care este cel mai important lucru pe care l-au moștenit din personalitatea ta?

Liliana Ștefan: Cred că băieții mei au învățat să fie oameni de cuvânt, să aibă verticalitate, să își asume resonsabilități, să fie empatici. Aș zice că mi-au moștenit creativitatea, hărnicia și perseverența.

Liliana Ștefan vorbește despre momentele de panică: „Am uitat drumul către spital”

CANCAN.RO: Sunt băieți, au făcut o mulțime de nebunii în copilărie. Cum reușeai să gestionezi anumite situații, să-ți păstrezi calmul? Sau te mai și enervai?

Liliana Ștefan: De nebunii chiar nu îmi aduc aminte. În schimb îmi amintesc când prin parc unul din ei și-a spart capul, sau când altul avea febră mare, pe altul îl durea burtica… Treceam prin toate stările posibile. La un moment dat mi s-a întâmplat să fiu așa panicată că efectiv, preț de câteva secunde, am uitat drumul către spital.

CANCAN.RO: Ești o mamă minunată, dar te-ai gândit vreodată cum vei fi ca soacră?

Liliana Ștefan: O să fiu o soacră super (râde).

CANCAN.RO: Cum era Liliana la 20 de ani și cum este azi? Ce simți că ai câștigat și ce simți că ai pierdut în toți acești ani?

Liliana Ștefan: Cred că nu am pierdut nimic esențial, doar am adăugat straturi de cunoaștere și experiență. Nimic din ce sunt azi nu ar fi fost posibil fără cine eram la 20 de ani, apoi la 30, 40, 50. Fiecare etapă a construit-o și modelat-o pe următoarea.

CANCAN.RO: După pararea ta, care este principal lucru pe care l-au cam “pierdut” femeile din ziua de azi?

Liliana Ștefan: A spune că femeile au pierdut ceva în ziua de azi este o generalizare cu care eu nu rezonez pe deplin. Femeile, ca și bărbații, se adaptează timpurilor pe care le trăiesc. Poate să fie un curent care să dicteze anumite feluri în care să ne comportăm, să reacționăm, să ne îmbrăcăm, să arătăm în societate… dar pe fundal rulează cine ești tu cu adevărat: istoria ta, educația ta, cultura ta. Aceste lucuri influențează felul în care te exprimi și te adaptezi la acest curent.

CANCAN.RO: Când te-ai simțit cea mai puternică? Dar cea mai vulnerabilă?

Liliana Ștefan: Cea mai puternică, dar și cea mai vulnerabilă m-am simțit și mă simt în tot ceea ce ține de băieții mei.

Liliana Ștefan și băieții ei, întâlnire cu Bruno Mars

CANCAN.RO: Vine vara, ai plănuit deja o țară, două, pe care vrei să le vizitezi?

Liliana Ștefan: În vara asta sunt foarte bucuroasă pentru că voi merge cu copiii la Milano la concertul lui Bruno Mars. E prima noastră experiență de acest fel împreună. De abia aștept.

CANCAN.RO: Dacă te-ai întâlni acum cu Liliana cea mică, incocentă, ce i-ai spune azi, cu toată experiența de viață pe care o ai?

Liliana Ștefan: I-aș spune să creadă în visele ei, pentru că ele se împlinesc. Și i-aș mai spune că e mai puternică decât crede și mai rezilientă decât își imaginează.

