Liliana Ștefan s-a despărțit de Dan Bittman și a revenit la dragostea din tinerețe. Cum arată acum: „Nu mă mai recunosc copiii acasă”

Liliana Ștefan (54 de ani) și Dan Bittman (61 de ani) au trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de 25 de ani. Cei doi și-au spus adio în 2016, însă s-a aflat despre separarea lor abia în 2020. Femeia de afaceri și cunoscutul solist de la Holograf au împreună trei copii: Marc, Patrick și Alex. După despărțire, au luat-o pe drumuri diferite și fiecare și-a văzut de viața lui. Cât de mult s-a schimbat afacerista după ruptura de cântăreț? S-a întors la marea ei dragoste!

Liliana Ștefan și Dan Bittman au fost împreună timp de 25 de ani, iar în urma poveștii lor de iubire au venit pe lume Marc, Patrick și Alex. Din 2016, cei doi nu mai formează un cuplu. S-a aflat despre separarea lor abia în 2020. Ambii și-au văzut de viață și au continuat pe drumul lor. Dan Bittman a rămas fidel muzicii, însă textiera Liliana Ștefan a trecut prin multe schimbări fizice și profesionale.

În ultima vreme, ea a fost foarte ocupată, căci pe lângă meseria de terapeut și psiholog, a revenit la o mare dragoste din tinerețe. Nu-i vorba despre Dan Bittman, ci despre un proiect de suflet numit Cutiuța Muzicală, datorită căruia a făcut o mulțime de copii să zâmbească. Liliana a pus în scenă Cutiuța muzicală Strică Tot și Culorile Fermecate, un spectacol de muzică, dans și actorie, dedicat celor mici. Evenimentul a avut loc la Teatrul Muzical Ambasadorii, din București.

CITEȘTE ȘI: CANCAN.RO ARE IMAGINEA ZILEI: DENISE RIFAI, DEZBRĂCATĂ, ALĂTURI DE DAN BITTMAN! UNDE ȘI-AU FĂCUT DE CAP PREZENTATOAREA ȘI CÂNTĂREȚUL

Ce schimbare și-a făcut Liliana Ștefan

Liliana Ștefan și-a schimbat și look-ul înainte de spectacolul pe care l-a pus în scenă și care s-a dovedit a fi un real succes. S-a tuns și s-a vopsit, luându-i prin surprindere pe urmăritorii ei din mediul online.

„Prea multe șuvițe. Am ieșit aproape blondă și nu mă mai recunosc copiii acasă.”, a scris Liliana.

CITEȘTE ȘI: FOSTA LUI DAN BITTMAN, TOPLESS LA O PISCINĂ DE FIȚE DIN BUCUREȘTI. MONICA ODAGIU A TRECUT PESTE ACCIDENTUL MORTAL ÎN CARE A FOST IMPLICATĂ ȘI A IEȘIT LA PLAJĂ

Dan Bittman vorbea, acum ceva vreme, despre separarea de Liliana Ștefan, mama copiilor săi. Cei doi nu au fost căsătoriți niciodată, însă s-au iubit timp de 25 de ani.

„Liliana Ștefan nu mai este partenera mea de viață de 4 ani cel puțin. Presa a speculat foarte mult pe tema asta. De un an nu mai locuim nici împreună. A trebuit să ne despărțim, am încercat să o facem cât s-a putut de civilizat. Nu vorbesc cu plăcere de despărțirea aceasta, pentru că fiind și mama copiilor mei, este femeia pe care am iubit-o cel mai mult și cu care am fost și cel mai mult timp, dar lucrurile au luat-o razna și aici recunosc că sunt eu de vină și acolo s-a ajuns.

De căsătorit nu ne-am propus niciodată, chiar din primul moment. Am considerat că nu e importantă hârtia respectivă. Important era ca relația noastră să meargă într-o direcție comună. Care direcție comună? Un copil, și l-am făcut pe primul, pe al doilea, pe al treilea, am sădit un copac, am făcut casele. Cu ea am avut un scop în viața asta, ea mi-a dat scopul. Ea a fost femeia din spate, femeia puternică din spatele unui bărbat cam slab. Ea a fost cea pentru care s-a întâmplat tot ce s-a întâmplat”, spunea Dan Bittman în emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai.