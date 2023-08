CANCAN.RO are imaginea zilei: Denise Rifai, dezbrăcată, alături de Dan Bittman! Unde și-au făcut de cap prezentatoarea și cântărețul

CANCAN.RO marchează astăzi o premieră națională! Țineți-vă bine, urmează imagini pe care nu v-ați fi așteptat vreodată să le descoperiți pe lumea mare a internetului. În prim-planul lor se află o vedetă cu greutate, o divă pe care publicul a cunoscut-o îmbrăcată sobru, cu haine negre, ce nu lasă loc de vreo interpretare sau joc al imaginației. Pentru creșterea suspansului, vă dezvăluim că prezentatoarea TV a „cochetat” cu Dan Bittman, aspect vizibil și în fotografiile pe care urmează să le parcurgeți în materialul nostru.

Ei bine, fără sunet de tobe, divulgăm identitatea celei pe care am prezentat-o în paragrafele anterioare. Este vorba despre Denise Rifai, dezlănțuită la malul mării. Se întâmplă atât de multe în povestea de peste weekend, că ar fi cazul să le luăm pe rând. Așezați-vă comod și creșteți luminozitatea device-urilor, nu de alta, dar urmează „vederi” uluitoare de pe litoralul Mării Negre, direct din Mamaia!

( NU RATA: RAMONA OLARU, ÎNȘELATĂ DE IUBIT CU DENISE RIFAI. CANCAN.RO DETONEAZĂ BOMBA! )

Dan Bittman și Denise Rifai, surprinși împreună, pe plajă, la Mamaia

Populația din România orientată către party a fost prezentă, preponderent, la Cluj-Napoca, unde cei mai prestigioși DJs ai lumii au concertat sub egida UNTOLD. Prin urmare, atmosfera pe litoral a fost mult mai relaxată, aglomerația dispărând ca prin minune. Vedetele din imaginile noastre au simțit că ar fi loc să se distreze la Mamaia fără a fi surprinși de ochii curioșilor. Dar iată că apropierile lor au fost surprinse de CANCAN.RO!

Dan Bittman nu se lasă și demonstrează din nou, în pofida celor 61 de ani, că rămâne un cuceritor incurabil. Cu pieptul în față, slipul la purtător și ochelarii de soare meniți să-l protejeze, cântărețul a scos-o pe Denise Rifai la plajă. Prezentatoarea TV a acceptat și iat-o pe nisipul fierbinte în prezența solistului de la Holograf. Discretă, însă, cum o știm, jurnalista s-a ascuns sub borul larg al unei pălării până să ajungă la șezlong. Dar ce a urmat după aceea este de-a dreptul incendiar!

( CITEȘTE ȘI: CE MESAJ GROBIAN A PRIMIT DENISE RIFAI DE LA UN ADMIRATOR! POSTAREA BĂRBATULUI A FOST VĂZUTĂ DE TOȚI URMĂRITORII VEDETEI KANAL D DE PE INSTAGRAM )

Denise Rifai a dat compleul negru, de filmare, pe costumul minuscul de baie

Știm despre Denise Rifai că are un look de necontestat la fiecare apariție publică sau televizată. O știm sobră, cu mici accente joviale, atunci când situația o cere. Pe Instagram postează, din când în când, stories din sala de sport, activitate pe care o respectă cu smerenie la cei 37 de ani. Ceea ce publicul n-a văzut până acum, în schimb, sunt fotografii cu Denis Rifai în ținute sumare, cum ar fi acest costum de baie, purtat în weekend la mare. Am descris suficient în cuvinte tabloul estival, recomandăm „clătirea” ochilor cu pozele din galeria foto! Concluziile se extrag, la final, de fiecare cititor în parte.

( ACCESEAZĂ ȘI: DECLARAȚIILE CARE O VOR ÎNFURIA PE DENISE RIFAI! CE A PUTUT SĂ SPUNĂ CĂTĂLIN CAZACU DESPRE EA: ”ÎMI TRĂIESC VIAȚA!” )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.